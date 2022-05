Combien de rivières trouve-t-on en réalité à Moscou?

Une étymologie possible du mot «Moscou» en russe serait «un endroit humide, mouillé». Or, c'est effectivement le cas – le territoire de la ville est sillonné de centaines de rivières et ruisseaux.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vous seriez certainement surpris d'apprendre qu'il y a plus de 100 rivières à Moscou, et probablement plus de 1 300 cours d'eau différents (rivières, sources, ruisseaux, etc.). Seuls deux d'entre eux – les rivières Moskova et Iaouza – sont aisément visibles. Cependant, il existe en vérité plusieurs dizaines de rivières, dont la plupart sont désormais confinées sous terre en raison des besoins de la ville. Nous décrivons ici sept des plus importantes d'entre elles.

Moskova

Denis Grichkine/Agence Moskva Denis Grichkine/Agence Moskva

La Moskova est la plus grande rivière de la capitale, partageant son nom avec la ville (en russe, les deux s’appellent Москва – Moskva). Elle prend sa source près de la ville de Mojaïsk, dans la région de Moscou. Elle traverse ensuite la capitale et se jette dans la rivière Oka. Elle s'étend ainsi sur 473 kilomètres de long, dont plus de 80 kilomètres traversent la capitale. Il y a plus de 40 postes d'amarrage sur la Moskova à l'intérieur de la ville.

Neglinnaïa

Dans les canalisations de la Neglinnaïa Kirill Kallinikov/Sputnik Kirill Kallinikov/Sputnik

Cette rivière traversait autrefois la place Rouge – elle servait à remplir les douves autour du Kremlin. Elle est très courte – seulement sept kilomètres et demi. Elle prend sa source dans la partie nord du centre-ville, dans le quartier de Marina Rochtcha, et se jette dans la Moskova près du Kremlin.

Aquarelle d'auteur inconnu représentant la Neglinnaïa. Années 1790 Domaine public Domaine public

Ce qui est le plus important à propos de la Neglinnaïa, c'est que, depuis le début du XIXe siècle, elle a été placée dans des canalisations souterraines pour éviter les inondations régulières du centre-ville. L'endroit où la Neglinnaïa se jette dans la Moskova est visible depuis le pont Bolchoï Moskvoretski, le plus proche du Kremlin.

Iaouza

Andreï Lioubimov/Agence Moskva Andreï Lioubimov/Agence Moskva

La rivière Iaouza est le plus grand affluent de la Moskova à l'intérieur de la ville de Moscou. Sa longueur totale est de 48 kilomètres, dont 27,6 traversent la ville. Le nom Iaouza peut être traduit approximativement par « celle qui lie ». Cela est dû au fait que, dans le système de transport fluvial de l'ancienne Russie, cette rivière servait à relier les voies navigables de Moscou à Vladimir. Malheureusement, la Iaouza est actuellement l’une des rivières les plus polluées de Moscou, de nombreuses industries y déversant encore leurs déchets.

Lire aussi : Comment une mer a failli apparaître près de Moscou

Setoun

Guennadi Gratchev (CC BY 2.0) Guennadi Gratchev (CC BY 2.0)

La Setoun est la seule grande rivière de Moscou qui coule principalement en surface et utilise son lit initial – elle n'a pas été corrigée ou redressée pendant la construction de la ville, contrairement à la plupart des autres cours d’eau de Moscou (y compris la Moskova). Ses 38 kilomètres traversent entièrement le territoire de Moscou.

Les rives de la Setoun sont couvertes d'anciens kourganes – tombes de guerriers de l'ancienne Russie. Le nom de la rivière est d’ailleurs probablement lié à ces sépultures – il pourrait être dérivé du vieux verbe russe « setovat », qui signifie « pleurer, se plaindre ». On raconte que les gens venaient sur les berges de cette rivière pour se lamenter suite à la perte de leurs proches.

Gorodnia

A. Savine (CC BY-SA 1.0) A. Savine (CC BY-SA 1.0)

Les 16 kilomètres de la rivière Gorodnia traversent Moscou. Elle est située dans le sud de la ville et alimente toute une série d'étangs urbains, dont ceux de Tsaritsyno, Borissovo et plusieurs autres plans d'eau de moindre importance. La rivière, qui traverse les zones industrielles du sud de la ville, est malheureusement si polluée que l’on n’y trouve pas de poissons et que ce serait une très mauvaise idée pour les humains de s’y baigner.

Skhodnia

Stoljaroff/Domaine public Stoljaroff/Domaine public

La troisième plus longue rivière de Moscou, la Skhodnia, fait 47 kilomètres de long, mais seuls cinq d'entre eux traversent réellement la capitale, au nord. Le nom de ce cours d’eau se traduit par « celle qui sert à descendre » (ou à remonter), car elle était utilisée pour atteindre la voie de portage entre la Moskova et la Kliazma.

Nichtchenka

Artiom Svetlov (CC BY 3.0) Artiom Svetlov (CC BY 3.0)

Sur les 12,4 kilomètres de sa longueur, cette rivière traverse l'est de Moscou. Son nom vient probablement du fait qu'elle traverse l'autoroute Chossé Entouziastov, la route qui relie Moscou à Vladimir, et plus loin, à la Sibérie. En effet, cette voie était utilisée pour envoyer les criminels condamnés en exil, et leurs proches les voyaient généralement à la sortie de la route, à la frontière de la ville, là où la rivière Nichtchenka traversait l’axe de transport. Habituellement, l’on apercevait beaucoup de mendiants dans les environs, d'où le nom de la rivière, qui signifie littéralement « mendiante ». Sur la majeure partie de sa longueur, la Nichtchenka coule sous terre. Utilisée pour faire fondre la neige au printemps, c'est probablement la rivière la plus polluée de Moscou.

Dans cet autre article, nous vous expliquions pourquoi Moscou est appelée «Port des cinq mers».

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.