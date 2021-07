Moscou se dotera d’un époustouflant quartier résidentiel signé Zaha Hadid

Russia Beyond

La population de Moscou augmente rapidement, ce qui nécessite des décisions urbanistiques rapides et modernes. Ainsi, d’ici quelques années, la capitale russe pourrait se doter d'un spectaculaire nouveau quartier résidentiel.

Le complexe sera construit dans le nord-ouest de la ville, dans le district de Khorochevo-Mnevniki. Il s'agira de la plus grande zone résidentielle de Moscou, qui comprendra également un centre commercial et culturel.

L’étonnant projet a été présenté par Zaha Hadid Architects, qui en a fait la récente annonce avec son aspect moderne en verre et ses formes bioniques futuristes. L’ensemble prévoit une immense place et cinq gratte-ciels, mais le complexe disposera également d'un vaste espace vert, d'installations sportives, de cafés et de restaurants.

Les nouveaux bâtiments seront situés à proximité du quartier d'affaires de Moscou, ainsi que du parc et de la forêt de Serebriany Bor. Ils bénéficieront d'une vue magnifique sur la rivière et d'un excellent accès aux transports et au métro.

