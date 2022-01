Résumé en photographies de ce qu'a été l'année 2021 pour la Russie

Jetons un regard sur ce qui s’est passé dans la plus grande contrée du monde au cours de l’année sur le point de s’achever, encore marquée par les restrictions sanitaires, masques et quarantaines.

Janvier

L’hiver 2020/21 a été plutôt froid, par endroits en Sibérie le mercure retombant au-dessous de -50°C. Ces températures basses ont pourtant offert aux habitants de Krasnoïarsk l’occasion d’effectuer des « feu d’artifice de glace », lorsque de l’eau bouillante est projetée en air et gèle immédiatement.

De plus, comme chaque année, les Russes n’ont pas manqué l’occasion de plonger dans les « Jourdains », trous percés dans la glace la veille de l’Épiphanie orthodoxe, célébrée dans le pays le 19 janvier.

Février

Vaccination de masse en Russie. Pour motiver la population à se faire injecter le vaccin, les autorités ont organisé des loteries. Plusieurs étrangers se sont également fait administrer le Spoutnik V. En voici leur témoignage.

Pendant ce temps, lors des célébrations des adieux à l’hiver tenues dans la ville sibérienne de Tioumen, une effigie de la Covid-19 a été brûlée.

Mars

Pour la première fois de l’histoire, les patineuses artistiques russes ont occupé les trois marches du podium aux championnats du monde en programme solo.

Avril

Le cinéma le plus ancien de la ville de Moscou a rouvert ses portes après de longs travaux de restauration et il est tout simplement fabuleux. Pour en savoir plus sur ce lieu historique, suivez le lien.

Mai

Une mère et sa fille se promenant dans un champ en pleine fleuraison en Crimée.

Un participant inhabituel à la parade de la Victoire dans la ville de Volgograd (ancienne Stalingrad). D’ailleurs, les chiens ont effectivement aidé l’Armée rouge à combattre les nazis. Plus de détails dans cet autre article.

Juin

Si en 2020 les Voiles écarlates, ce festival saint-pétersbourgeois honorant les jeunes diplômés d’écoles, avait été annulé en raison de la pandémie, cette année, il a bien eu lieu.

Juillet

Pour la plupart des villes russes, l’été 2021 a été particulièrement chaud. Par ici, un tour d’horizon de la canicule en Russie en photos.

Août

Faites l’amour, pas la guerre ! Une photo prise lors des compétitions de biathlon de chars d’assaut tenues lors des Jeux militaires internationaux.

En raison du scandale de dopage, les athlètes russes ont dû participer aux JO sous la bannière du Comité olympique russe (ROC). En outre, au lieu de l’hymne national, c’est un fragment du Concerto pour piano n°1 de Piotr Tchaïkovski qui a résonné lors de la décoration des athlètes russes. Ces derniers ont apporté au pays une belle moisson de médailles, dont 20 d’or, et ont signé quelques records inattendus.

Septembre

Pour commémorer le 800e anniversaire de la naissance d’Alexandre Nevski, ce prince russe qui a remporté une victoire décisive sur l'ordre Teutonique, une rame de métro spéciale a été lancée à Moscou.

La construction du Nord Stream 2, gazoduc qui relie la Russie à l’Allemagne par la mer Baltique, a été achevée le 10 septembre 2021.

Octobre

Le pavillon russe a ouvert ses ports lors de la tant attendue Expo 2020, à Dubaï. Il a été conçu en forme d’un dôme géant composé d’une multitude de tubes colorés. À l’intérieur, une installation multimédia exposait la structure et le fonctionnement du cerveau humain. Pour plus de photos, suivez le lien.

Le 22 octobre, la tempête Aurore a endommagé un fragment des remparts du Kremlin de Moscou.

Pour la première fois de l’histoire, un film a été tourné en orbite ! L’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko ont été envoyés vers la Station spatiale internationale, où ils ont passé 12 jours. De retour sur Terre, Klim a partagé cette expérience sans précédents dans un entretien.

Novembre

Cette année, la partie européenne de la Russie a connu un hiver plutôt précoce et particulièrement neigeux.

Décembre

Pour la première fois depuis 15 ans, l’équipe de tennis russe a remporté la Coupe Davis. Félicitations à nos athlètes ! Sur la photo : Andrei Rublev et Daniil Medvedev.

Le rédacteur en chef du journal Novaya Gazeta, Dmitri Mouratov, a reçu le Nobel de la paix 2020. Cette photo a été prise le 10 décembre 2021, lors du discours de réception. Découvrez son parcours en suivant ce lien.

Tant attendu, un nouveau centre d’art a ouvert ses portes à Moscou dans les locaux de l’ancienne centrale électrique GES-2, rénovée par Renzo Piano, architecte du Centre Pompidou. Située juste en face de ce bâtiment, la sculpture « Big Clay n. 4 » d’Urs Fischer avait provoqué plus tôt cette année un véritable tollé parmi les Moscovites.

Enfin, dix nouvelles stations de métro ont été simultanément inaugurées à Moscou. Le réseau de transport souterrain de la ville n’a pas connu d’événement pareil depuis 1935, année de son lancement.

