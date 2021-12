En images: Moscou disparaît sous une abondante couche de neige

Russia Beyond

Au cours des 24 dernières heures, la capitale russe a vu tomber 20% des normales mensuelles de chutes de neige, relate sur Facebook Evgueni Tichkovets, cadre supérieur du centre météorologique Fobos. En certains points, de telles précipitations n’avaient pas été enregistrées pour cette date depuis plus de 30 ans.

Pour faire face à ce phénomène météorologique, Moscou ne s’avère toutefois pas désarmée, puisque 70 000 agents sont à pied d’œuvre pour déblayer les rues et permettre à la vie de suivre son cours habituel en de telles circonstances, informe sur Telegram le complexe municipal d’exploitation urbaine.

Ce spectacle n’a pas non plus manqué de ravir les Instagrameurs, qui s’en sont donnés à cœur joie pour photographier massivement la ville sous son blanc et épais manteau.

