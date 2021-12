En images: Moscou inaugure simultanément dix nouvelles et splendides stations de métro

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Station Terekhovo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

281, tel est le nombre de stations de métro dont dispose désormais la capitale russe, après l’inauguration, le 7 décembre, de dix nouvelles en présence de Vladimir Poutine et du maire de la ville, Sergueï Sobianine, informe le site officiel de la mairie.

Station Ziouzino M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Ziouzino M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

C’est la première fois de l’histoire contemporaine de la Russie qu’autant de stations sont ouvertes simultanément.

Station Novatorskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Novatorskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Situées sur la Grande ligne circulaire, qui s’allonge ainsi de 20 kilomètres supplémentaires pour atteindre une longueur totale de 44 kilomètres, il s’agit là des stations Terekhovo, Kountsevskaïa, Davydkovo, Aminievskaïa, Mitchourinski prospekt, Prospekt Vernadskogo, Novatorskaïa, Vorontsovskaïa, Ziouzino et Kakhovskaïa.

Station Vorontsovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Vorontsovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Vorontsovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

« Les nouvelles stations de la Grande ligne circulaire vont assurément améliorer sensiblement l'accessibilité des transports pour un certain nombre de quartiers de l'ouest et du sud de Moscou, a à cette occasion déclaré le président russe. Pour des millions de personnes, les déplacements deviendront plus rapides, plus pratiques, les lignes de métro radiales seront désengorgées, beaucoup de choses changeront – nous pouvons dire sans exagérer que l’entier rythme de vie de la ville s’en trouvera modifié ».

Station Mitchourinski prospekt M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Mitchourinski prospekt M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Ces nouvelles stations, au design des plus contemporains, permettront en effet, en plus d’un gain de temps considérable pour certains trajets (allant jusqu’à une diminution de 40 minutes), d’alléger les flux de passagers non seulement dans les autres stations de lignes radiales auxquelles elles sont rattachées, mais aussi en surface.

Station Kakhovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Kakhovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Kakhovskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

À titre d’exemple, la station de métro Kaloujskaïa (ligne orange) devrait voir son trafic diminuer de 44%, un taux s’élevant même à 60% pour la station Sevastopolskaïa (ligne grise), tandis que la chaussée Aminievskoïé devrait voir la circulation routière réduite de 17% et la rue Kakhovka de 15%.

Station Kountsevskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Kountsevskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Une fois achevée, cette ligne, qui s’étendra alors sur 70 kilomètres, pourra prétendre, selon Poutine, au titre de plus longue ligne circulaire de métro au monde.

Station Aminievskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Aminievskaïa M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Sobianine a quant à lui souligné que 70% de ce chantier sont ainsi d’ores et déjà terminés, et que les neuf stations restantes devraient permettre de fermer cette boucle souterraine d’ici 2023.

Station Prospekt Vernadskogo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Prospekt Vernadskogo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Au total, depuis 2011, Moscou a vu apparaître 100 nouvelles stations.

Station Davydkovo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Davydkovo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

Station Davydkovo M. Michine/Service de presse du Maire et du Gouvernement de Moscou

