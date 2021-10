En images: à quoi ressemble le pavillon russe de l'Expo 2020 Dubaï?

La plus grande exposition internationale a débuté et la Russie a préparé quelque chose de spécial pour étonner les visiteurs.

Environ 25 millions de personnes sont attendues à l'Exposition universelle 2020, se tenant à Dubaï, premier événement de ce type au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C’est ainsi le nombre de personnes qui sont susceptibles de voir le magnifique pavillon russe créé en accord avec le thème principal de l'exposition : « Connecter les esprits, Construire le futur ».

Un dôme multicolore avec des milliers d'événements

Le pavillon russe a été construit sous la forme d'un dôme géant, dont l'enveloppe extérieure est constituée d’innombrables petits tubes multicolores. Leur entrelacement crée un effet visuel d'infini et symbolise l'éternel processus de connaissance et d'apprentissage du monde. L'exposition à l'intérieur, créée par le groupe Simpateka Entertainment, s’intéresse au cerveau, l'installation multimédia présentant sa structure et son fonctionnement.

Le pavillon propose également un programme culturel très chargé, comprenant les meilleures mises en scène d'opéra et de ballet, des conférences, des présentations de musées et des cours de russe. Le festival « From Russia with... » dévoilera les meilleurs films, dessins animés, performances et œuvres d'art numérique.

Parallèlement à l'agenda culturel, un programme d'affaires dense est prévu à Dubaï. Entre les murs du dôme russe, des experts discuteront d'une série de sujets tels que l'espace, les technologies innovantes, le développement urbain, le commerce électronique, l'agriculture, l'éducation, ainsi que la médecine et les soins de santé.

Le concept derrière l'agenda

En termes de créateurs et d'inventeurs, la Russie a toujours été au sommet : l'écrivain Léon Tolstoï, le chimiste Dmitri Mendeleïev, l'ingénieur spatial Sergueï Korolev, pour n'en citer que quelques-uns. De plus, il y a cent ans, la Russie était un épicentre de l'attention mondiale pour avoir réuni les sphères créatives les plus progressistes : les Saisons russes de Serge de Diaghilev, l'art d'avant-garde de Michel Larionov et Kasimir Malevitch, la méthode théâtrale de Stanislavski et bien d'autres. Or, aujourd'hui encore, une grande part du marché russe appartient à l'économie créative, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg.

Le pavillon russe de l'Expo 2020 Dubaï a pour but de raconter toutes les innovations créatives et scientifiques de la Russie dans le passé, mais, en même temps, il révèle également les dernières nouveautés et comment les esprits créatifs russes contemporains apparaissent comme les moteurs de l'avenir.

L'Expo 2020 Dubaï a débuté le 1er octobre 2021 et sera ouverte jusqu'au 31 mars 2022. Pour plus d'informations sur le pavillon russe, consultez le site www.expo2020russia.org.

