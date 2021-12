Top 10 des articles de Russia Beyond les plus lus en 2021

La Russie semble ne pas en finir de vous étonner et de susciter votre curiosité, chers lecteurs, et ce, dans tous les domaines, qu’il s’agisse de ses spécialités culinaires (des plus alléchantes aux plus déroutantes), de ses accomplissements industriels, de ses merveilles naturelles, ou encore de l’histoire de sa dynastie impériale. Pour preuve, nous vous présentons ici nos dix articles, publiés en 2021, ayant eu le plus de popularité au sein de vos rangs.

Il est toujours surprenant de constater que, malgré l’immensité du territoire russe, les locaux s’entassent souvent dans ce qui pourrait aisément être qualifié de véritables fourmilières humaines, des immeubles rivalisant en hauteur et en compacité. Tel est le cas de ce complexe saint-pétersbourgeois de 20 000 habitants, qui n’a pas manqué de stupéfier notre public.

La Russie fascine par ses étendues sauvages, abritant une richesse de paysages rarement égalée. Au gré de ses plus de 17 millions de kilomètres carrés, ce pays connait également une époustouflante diversité d’espèces végétales et animales. Dans cet article, nous vous en présentions l’un des plus emblématiques représentants, originaire des steppes du sud de la Sibérie.

Née sous l’URSS, la marque de motos et de side-cars Ural, au style rétro, est parvenue à se faire un nom dans le monde entier, si bien que des stars telles qu’Ewan McGregor et Brad Pitt ont été aperçues les chevauchant. Avec une production dépassant à peine le millier d’exemplaires par an, leur quasi-totalité est vouée à l’exportation.

4 – Le guide ultime de la préparation des succulents syrniki

La cuisine russe ne se limite aucunement au borchtch ou aux pelmeni, et propose un large spectre de saveurs et de traditions, variant d’une région à l’autre. Les syrniki, petits palets de fromage blanc, sont l’un de ces mets qui font l’unanimité, appréciables à toute heure et accompagnés de n’importe quelle garniture : confiture, miel, ou encore crème épaisse. Leur onctuosité évidente a, semble-t-il, fait saliver les visiteurs de notre site !

En octobre, à la cathédrale Saint-Isaac de Saint-Pétersbourg, s’est tenue une cérémonie de mariage loin d’être passée inaperçue. Il s’agissait de l’union de Rebecca Bettarini et de Georges Romanov, ce dernier se présentant comme héritier du trône impérial russe. Si de nombreuses personnalités internationales y ont assisté, Russia Beyond s’est penché sur la pertinence et la portée de cet événement, au-delà des apparences et déclarations solennelles.

Cette année, le Japon a accueilli les JO, dont l’édition 2020 avait été repoussée en raison de la pandémie. Or, si les athlètes russes ont particulièrement brillé, ramenant chez eux plus de 70 médailles et établissant de multiples records, la Russie en tant que telle s’est avérée absente du classement récapitulatif. Le pays a en effet été représenté par une entité appelée « Comité olympique russe ». Nous vous en expliquions ici les raisons.

À l’opposé des appétissants syrniki, notre rubrique gastronomique a provoqué parmi vous un profond dégoût à la publication de cet article sur l’igunaq, viande de renne laissée en décomposition dans la tourbière durant plusieurs mois avant d’être dégustée. Apprécié des peuples de l’Arctique afin de survivre en ces conditions climatiques extrêmes, ce plat est cependant susceptible de tuer les individus y goûtant et dont l’organisme n’y a pas été habitué dès l’enfance.

8 – Les cinq meilleurs hélicoptères russes de tous les temps

En matière d’industrie, la Russie a de quoi combler les amateurs d’engins en tout genre. Les hélicoptères ne font pas exception et ce top 5 concernant des modèles utilisés dans le cadre tant d’opérations militaires que de missions humanitaires ou de sauvetage a suscité un vif intérêt chez les internautes.

Si la capitale russe ne manque pas de ravissants et spectaculaires monuments, une récente installation de cet artiste suisse a engendré un tsunami de contestations. Comparée par certains à un étron, cette œuvre se dressant sur les berges de la Moskova et devant un nouveau haut lieu de la culture à Moscou, divise les opinions. Mais au final, pousser au débat, à la réflexion, n’est-ce pas là l’objectif même de l’art contemporain ?

10 – Cinq Romanov vivants que vous devez connaître



La destinée des Romanov est l’un des sujets les plus appréciés par nos lecteurs, une tendance observée depuis des années. Il n’est donc pas étonnant que cet article, dressant le portrait de différents descendants des tsars russes, ait connu une popularité notable.

