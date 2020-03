Ces stars d'Hollywood qui se sont converties à l'orthodoxie

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tom Hanks

Legion Media Legion Media

Ce célèbre acteur hollywoodien s’est converti à l'orthodoxie à l’âge adulte. Il a en effet décidé de changer de foi après son second mariage en 1988, avec l'actrice Rita Wilson, cette dernière possédant des racines bulgares et grecques, et professant elle-même l'orthodoxie (Église grecque). Comme Hanks l'a déclaré à plusieurs reprises, ils se sont d’ailleurs mariés dans l’église où Rita a été baptisée. Leurs enfants communs ont également été baptisés dans cette confession. Toute la famille du comédien se rend ainsi à l'église orthodoxe de Los Angeles et, en décembre 2019, l'acteur a même reçu la citoyenneté grecque.

En février 2016, il a en outre visité l'église orthodoxe russe de la Trinité en Antarctique, où il a prié et est monté dans le clocher. Le diacre de ce lieu de culte, Maksim Guerb, a décrit l'acteur comme une « personne très ouverte, amicale ».

James Belushi

Legion Media Legion Media

Descendant d'immigrés albanais, James Belushi est professeur d'orthodoxie (Église albanaise) et fréquente les églises du diocèse orthodoxe des États-Unis. En 2009, il a reçu la citoyenneté albanaise.

Cary-Hiroyuki Tagawa

Valeri Charifouline/TASS Valeri Charifouline/TASS

Cet acteur américain d'origine japonaise est surtout connu pour ses rôles de méchants dans les films hollywoodiens (Mortal Kombat, Permis de tuer, La planète des singes).

En 2015 à Moscou, il a été baptisé par l'Église orthodoxe russe. Durant la cérémonie, il a reçu le nom orthodoxe de Panteleïmon et, un an plus tard, il s’est vu remettre la citoyenneté russe. Il a déclaré qu'il avait pris ces deux décisions de son propre chef après mûre réflexion.

« Je ne suis pas la nouvelle tendance, je suis mon cœur. Il n'y a pas de décisions faciles à prendre, ni en Amérique, ni ailleurs dans le monde. Ce sera un nouveau défi pour moi », a déclaré Tagawa lors d'une conférence de presse portant sur la sortie de Yerei-san. Confession of Samurai, film russe où il joue l’un des rôles principaux.

Shawnee Smith

Legion Media Legion Media

Chanteuse et actrice américaine, star de films et de séries télévisées tels que Self Control, Saw, et Armageddon, Shawnee a grandi dans une famille protestante américaine. En 2014, elle a décidé de se convertir à l'orthodoxie et a même voulu réaliser un documentaire intitulé Orthodox: A Love Story sur la façon dont la foi a changé sa vie.

Comme l'ont écrit les médias américains à propos de ce documentaire, « ils ont prévu de voyager à travers les États-Unis, et peut-être en Russie, pour dresser le profil de divers chrétiens et congrégations orthodoxes, saisir la diversité de la foi, et parler avec les convertis des raisons et de la manière dont ils ont été attirés par elle ». Cependant, l’œuvre n'est pas encore terminée.

Milla Jovovich

Aleksandr Avilov/Agence Moskva Aleksandr Avilov/Agence Moskva

L'actrice hollywoodienne est née à Kiev et, bien qu'elle soit arrivée aux États-Unis à un jeune âge, elle est fière de ses racines et parle un excellent russe. À propos de sa foi, elle a dit ceci : « Je suis orthodoxe russe de naissance, mais je vais dans n'importe quelle église où je ressens de l'amour et de l'esprit ».

En 2015, elle a baptisé sa plus jeune fille Dashiel à l'église orthodoxe de la Transfiguration de Los Angeles.

Jennifer Aniston

Legion Media Legion Media

La célèbre actrice a des racines grecques et appartient à l'Église orthodoxe grecque. Néanmoins, à Los Angeles, elle se rend également à l'église russe de la Transfiguration. Le parrain d’Aniston est Telly Savalas, un ami de son père et également acteur d'origine grecque.

Jonathan Jackson

Legion Media Legion Media

Comme Jonathan l'a dit lui-même, il est né dans une famille d’adventistes du septième jour, mais quand il avait environ 9 ans, ses parents ont commencé à s'éloigner de ce courant. Adolescent à Los Angeles, il a commencé à étudier seul la littérature chrétienne et à s’intéresser à la vie spirituelle. Après avoir longuement réfléchi et visité des églises de différentes confessions, il a finalement décidé que l'orthodoxie était ce qui lui correspondait le plus.

« Je me suis rendu compte que j’avais rêvé d’une église orthodoxe bien avant d’en visiter une pour la première fois. J'ai visité d'autres lieux de culte plus tard, et ils n'étaient que peu différents de ce que j'avais vu en rêve », a-t-il confié. L'acteur a écrit un livre sur la relation entre la foi orthodoxe et sa carrière, tandis que sa femme italienne s'est à son tour convertie à l'orthodoxie.

Dans cet autre article, nous vous expliquions au contraire pourquoi des orthodoxes russes se convertissent à d'autres religions.



