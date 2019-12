Comment fonctionne l'Aeroexpress, train liant les aéroports de Moscou et son centre-ville?

Voici le moyen le plus rapide pour se rendre aux aéroports de Moscou et en revenir.

Il existe cinq moyens différents de se rendre de chacun des aéroports de Moscou (Domodedovo, Cheremetievo, Vnoukovo) au centre-ville et vice versa, y compris les voitures de location, les bus ou le taxi. Mais le train Aeroexpress est le plus rapide et le plus sûr.

Comment acheter un billet

Vous pouvez acheter les billets directement à la gare, où des distributeurs spéciaux proposent une interface disponible en français et plusieurs autres langues. Mais si vous voulez économiser un peu et éviter les potentielles files d'attente, il est préférable d'acheter les billets en ligne à l'avance.

S’offrent par ailleurs à vous différents tarifs et options

Le billet aller simple standard coûte 450 roubles (6,50 euros) si vous achetez en ligne à l'avance (de 4 à 90 jours avant votre voyage) et 500 roubles (7,25 euros) si vous effectuez cet achat moins de trois jours avant votre trajet.

Le billet aller-retour pour un seul voyageur coûte 900 roubles (13 euros).

Le billet duo pour deux personnes voyageant ensemble coûte 900 roubles (13 euros) pour un aller simple et 1 500 roubles (21,75 euros) pour l'option aller-retour.

Le billet de groupe pour quatre personnes au maximum coûte 1 100 roubles (16 euros), et le billet de groupe aller-retour coûte 1 800 roubles (26 euros).

Le billet aller simple en classe affaires coûte 1 500 roubles (21,75 euros).

Tous les billets peuvent être achetés au plus tôt 90 jours avant votre voyage, mais sont valables 30 jours supplémentaires après la date choisie en cas d’imprévu. Seule la classe affaires a la possibilité de choisir les sièges.

Comment payer

Si vous achetez des billets en ligne, il est nécessaire de payer par carte.

Si vous achetez vos billets auprès des distributeurs automatiques dans les gares, vous pouvez utiliser tant de l'argent liquide (roubles) qu’une carte.

Il existe une option de paiement sans contact directement aux passages des tourniquets de l'Aeroexpress. Il vous suffit pour cela de placer votre carte bancaire ou votre appareil mobile à côté du scanner. Les cartes de crédit MasterCard, Maestro, Mir, Union Pay ou le système Visa y fonctionnent, ainsi que Samsung Pay et Apple Pay.

De Cheremetievo (SVO) à Moscou et retour

Il s’agit probablement de l'aéroport le plus fréquemment emprunté pour les vols internationaux. L'Aeroexpress de Cheremetievo part toutes les 30 minutes entre 4h45 et 00h42 quotidiennement.

Le train a plusieurs arrêts dans le centre de Moscou, tous reliés à des stations de métro :

L’arrêt Okroujnaïa (35 minutes dans le sens aéroport-ville), qui peut vous transférer vers le métro (ligne Lioublinsko-Dmitrovskaïa, verte claire), ainsi que vers la Ceinture centrale et le Diamètre central n°1, qui est une nouvelle ligne de train allant vers les banlieues de Moscou (Odintsovo).

L’arrêt Saviolovskaïa (42 minutes), qui se trouve à côté de la station homonyme du métro et de ses trois lignes : la Grande ligne circulaire (turquoise), la ligne Serpoukhovsko-Timiriazevskaïa (grise), la ligne Solntsevskaïa (jaune), et les stations des deux diamètres centraux.

L’arrêt Belorousskaïa (Gare de Biélorussie – 52 minutes), qui se trouve à côté de la station homonyme du métro de Moscou, sur la ligne circulaire (marron), la ligne Zamoskvoretskaïa (verte) et le Diamètre central n°1.

L’arrêt Begovaïa, près de la station homonyme du métro, sur la ligne Tagansko-Krasnopresnenskaïa (violette) et le Diamètre central n°1.

Ensuite, le train continue avec les mêmes arrêts que ceux du Diamètre central n°1, via Skolkovo et jusqu'à la gare d'Odintsovo.

L'aéroport Cheremetievo a également introduit une nouvelle option – voyager avec le bus Aeroexpress (N 1195) à partir de la station de métro Khovrino (ligne verte, Zamoskvoretskaïa). Le trajet dure environ 20 minutes et coûte 150 roubles (2 euros).

De Domodedovo (DME) à Moscou et retour

Les choses deviennent ici un peu moins compliquées qu'elles ne le sont avec Cheremetievo. L'Aeroexpress de Domodedovo n'a qu'un arrêt au bout de la ligne – la gare de Paveliets (où vous pouvez changer pour la station de métro de Moscou Paveletskaïa, qui se trouve sur deux lignes : Zamoskvoretskaïa (verte) et la circulaire (marron).

Le train part toutes les demi-heures et le trajet dure 35-40 minutes. Le premier train de Domodedovo part à 05:14 et le dernier à 00:00. Le premier train de la gare de Paveliets part à 5h30 et le dernier à 00h30.

De Vnoukovo (VKO) à Moscou et retour

L'Aeroexpress pour l'aéroport de Vnoukovo est probablement le plus rapide – il ne prend que 30-35 minutes. Mais il part une fois par heure de 06:00 à 23:56 en provenance de Vnoukovo, et de 06:00 à 00:01 de la gare moscovite de Kiev, qui est reliée à la station de métro Kievskaïa, elle-même reliée à trois lignes : la circulaire (marron), Arbatsko-Pokrovskaïa (bleue foncée), et Filiovskaïa (bleue claire, ne mélangez pas les deux dernières !).

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le site Aeroexpress ou à télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play.

