Quel budget prévoir pour un séjour d’une semaine à Moscou et Saint-Pétersbourg?

Moscou

Taxi, autobus, train ? La première question que l’on se pose en arrivant dans l’un des aéroports de Moscou concerne la meilleure façon de rejoindre le centre-ville. La variante la plus optimale dans un rapport prix-confort-rapidité est le train Aeroexpress. Il se rend directement en plein cœur de la capitale avec un unique arrêt intermédiaire.

Mais il existe bien d’autres moyens de faire le trajet, que nous vous présentons dans ces deux autres articles dédiés aux aéroports de Domodedovo et Cheremetievo.

À Moscou sont présentes toutes les formes d’hébergement, des hôtels aux auberges de jeunesse, en passant par les services de location tels qu’Airbnb ou encore l’accueil gratuit chez l’habitant par le biais de Couchsurfing. Le prix de départ pour une auberge de jeunesse est de 250 roubles par nuit (3,40 euros), tandis que celui pour un hôtel 3 étoiles est de 3 800 roubles (51,35 euros).

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment choisir votre hôtel à Moscou en fonction du but de votre venue.

Notre conseil principal à cet égard est de ne pas être effrayé par la périphérie : le métro dessert aujourd’hui les quartiers les plus éloignés et le trajet vers le centre ne durera pas plus de 30 minutes, tout en ne vous coûtant que 55 roubles pour un ticket (75 centimes d’euro).

Un repas pour deux dans un restaurant moscovite avec un verre de vin vous reviendra en moyenne à 2 500 roubles (33,80 euros), mais il est possible de trouver moins cher. Teremok, Krochka-kartochka, Mou-mou ou encore Vaï Me, autant de chaînes proposant des repas à 200-300 roubles (2,70-4 euros).

Les business lunchs vous aideront également à faire des économies, ils sont servis en semaine dans de nombreux établissements. Leur prix est comparable à celui d’un seul plat ou boisson dans ces mêmes points de restauration.

Néanmoins, si vous comptez cuisiner chez vous, alors les supermarchés discount les plus populaires sont Piaterotchka, Auchan, Diksi. Le segment intermédiaire est représenté par Perekriostok, Magnolia et Vkousvill, tandis qu’Azbouka Vkoussa est considéré comme relativement haut de gamme.

Pour ce qui est des boissons à but récréatif, prévoyez 400-600 roubles (5,40-8,10 euros) pour un cocktail dans un bar.

Le budget optimal pour une soirée est ainsi de 3 000-5 000 roubles (40,50-67,55 euros). Pour cette somme vous pourrez boire quelques cocktails, manger un plat et emprunter un taxi.

Supposons qu’il s’agit de votre premier séjour à Moscou et que vous y avez encore tout à découvrir. Partez du fait que dans chaque musée ou galerie vous aurez à vous délester d’environ 500 roubles (6,80 euros). C’est ainsi par exemple le tarif d’une visite de la place des Cathédrales, au cœur du Kremlin, entourée d’anciennes églises et de palais. Ou encore du Musée Pouchkine si vous êtes étranger.

Expérimenter le bania (sauna russe) aux célèbres bains Sandouni, dans un intérieur baroque parsemé de colonnes, vous coûtera au minimum 1 800 roubles (24,30 euros), mais d’autres établissements bien moins chers existent.

Pour une excursion en bateau sur la Moskova l’éventail de prix est également large et débute à 800 roubles (10,80 euros) par personne. Pour ne pas commettre d’erreur dans votre choix, retrouvez ici notre guide des balades fluviales.

Cette somme suffira pour une auberge bon marché, deux trajets en transports en commun, et la nourriture (deux repas dans des cafés accessibles).

Comment aller de Moscou à Saint-Pétersbourg ?

Cet itinéraire populaire propose plusieurs options : de l’avion à l’autobus, voire même en taxi. En période estivale, le prix maximal d’un vol peut atteindre les 7 000 roubles (94,60 euros). Nous vous recommandons néanmoins de recourir au Sapsan, train rapide liant les deux capitales en quatre heures. Les billets pour ce dernier peuvent être acquis en ligne ou en gare.

Saint-Pétersbourg

Ici, presque tout est un peu moins cher qu’à Moscou. Les prix pour un hôtel 3 étoiles démarrent en effet à 2 700 roubles (36,50 euros) la nuit.

La nourriture sera également moins onéreuse : à Saint-Pétersbourg vous trouverez une multitude de cantines très accessibles, appelées simplement « stolovaïa » (cantine), nom parfois complété d’un nombre. L’une des plus populaires est la Stolovaïa n°1, où vous pourrez vous sustenter pour 100-250 roubles (1,35-3,40 euros).

Il vous sera également possible de manger sur le pouce dans les innombrables pirojnaïa (établissement vendant des pirojkis, beignets salés ou sucrés) ou blinnaïa (crêperie), telles que Pirogovy dvorik, Pliouchkine dom, tandis que vous pourrez déguster un capuccino pour une moyenne de 87 roubles (1,2 euro).

En ce qui concerne l’alcool, à Saint-Pétersbourg vous aurez aussi à votre disposition plus d’alternatives économiques qu’à Moscou. La bière locale vaut par ailleurs le coup d’être goûtée et son prix moyen est de 62 roubles la bouteille (85 centimes d’euro). L’alcool fort peut quant à lui se trouver dans les rioumotchnaïa (comme les cantines, elles n’ont souvent aucun nom, mais sont simplement notées). Le prix d’un shooter de vodka s’y élèvera généralement à environ 45 roubles (60 centimes d’euro). Les cocktails élaborés dans les bars de la capitale impériale vous reviendront de leur côté à près de 300 roubles (4 euros).

Un billet de métro vous coûtera 45 roubles (60 centimes d’euro), mais les taxis sont également une alternative bon marché.

Il est possible de se rendre à Saint-Pétersbourg muni d’un programme culturel des plus denses, la ville comptant près de 300 musées. Cependant, si vous ne disposez que de 72 heures, vous devriez avoir le temps de dépenser pour environ 2 250 roubles (30,40 euros) en excursions. Pour cette somme, vous pourrez découvrir l’Ermitage, le palais de Peterhof, grimper au sommet de la cathédrale Saint-Isaac et faire une excursion en bateau sur la Neva.

De manière générale, prévoyez un budget minimal quotidien de 800 roubles (10,80 euros) à Saint-Pétersbourg, ce qui vous permettra de payer l’auberge, deux trajets en métro et deux repas dans un café.

* Ont été utilisées les données de Rosstat, agence fédérale des statistiques, du site Hermitagemuseum.org, des portails touristiques Tripbest.ru, Triplinks.ru, Booking.com et du comparateur de prix Sravni.ru.

