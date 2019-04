Comment se rendre de l’aéroport Vnoukovo au centre-ville de Moscou?

Train, bus, taxi ou auto-partage, comment rejoindre le centre-ville de la capitale russe le plus rapidement et le plus simplement possible?

1. L’Aéroexpress

Le moyen le plus rapide de gagner le centre-ville est l’Aéroexpress, voie ferrée possédant une gare dans le bâtiment même de l’aéroport. Garanti sans trafic, vous arriverez à la gare ferroviaire de Kiev en 35 minutes et pourrez ensuite prendre le métro (ligne circulaire), ce qui est bien pratique pour se rendre n’importe où dans la ville.

Le premier train quitte l’aéroport de Vnoukovo à 5h15 et le dernier part à 00h30. Un aller simple en Aéroexpress coute 500 roubles (7€) à la caisse et 420 (6€) en ligne. Vous pouvez en effet acheter vos tickets en avance sur le site, ou télécharger l’application.

2. Les bus

Le bus est le mode de transport le moins cher pour se rendre à Moscou, mais le risque de rester coincé dans les bouchons est toujours présent. Un autre inconvénient du bus est qu’il s’arrête au terminus du métro, prêt de la limite de la ville, il vous faudra donc 30 minutes supplémentaires pour atteindre le centre.

Les bus allant jusqu’à la station Salarievo (ligne rouge) :

Bus N°911. Le trajet coute 55 roubles (75 centimes d’euro) et dure en moyenne 20 minutes, en cas de trafic fluide. Il y a des bus toutes les 7 minutes de 5h15 à 1h du matin.

Les bus allant jusqu’aux stations Troparevo et Iougo-Zapadnaïa (ligne rouge) :

Bus N°611. Le trajet coute 55 roubles (75 centimes d’euro), pour une durée allant entre 25 et 45 minutes. Il y a des bus toutes les 20 minutes de 5h15 à 1h du matin.

3. Les taxis

Si votre avion atterrit la nuit et que vous ne souhaitez pas attendre le bus de nuit, vous pouvez prendre un taxi. Néanmoins, évitez de monter dans ceux qui attendent déjà à l’aéroport, ils fixent leurs propres prix et peuvent réclamer jusqu’à 5 000 roubles (70 €), voire plus. En réalité, en réservant à l’avance un taxi sur Internet, il est possible de ne débourser que 900 roubles environ (12,20 euros).

Il existe plusieurs services et applications pour vous aider à réserver un taxi en avance et le prix annoncé sera le même, indépendamment du temps passé dans les bouchons.

- Uber Russia est disponible à Moscou

- Yandex Taxi (l’application est disponible en plusieurs langues)

- Gett Taxi (disponible en russe, en anglais et en hébreu)

- City Mobile (disponible en anglais)

Les deux dernières proposent un service de réservation en avance, mais en général plusieurs de leurs taxis sont stationnés à proximité de l’aéroport, vous ne devriez donc pas patienter plus de 10 minutes. En arrivant à l’aéroport, vous pourrez vous connecter au wifi gratuit mis à disposition et réserver votre voiture. Ils vous demanderont sûrement d’appeler le chauffeur après avoir passé la douane puisque l’attente sur le dépose-minute n’est gratuite que les 15 premières minutes, après quoi elle est très chère.

4. L’auto-partage

Plusieurs entreprises d’auto-partage sont disponibles à Vnoukovo. Vous aurez besoin d’une pièce d’identité, d’un permis de conduire, d’une carte de crédit et d’un téléphone. Vous signerez ensuite un contrat avec l’entreprise pour avoir accès aux véhicules (la signature se fait en ligne également). Les plus grandes entreprises sont Delimobil (pour savoir comment accéder à l’aéroport, cliquez ici), Yandex.Drive (disponible en anglais sur Google Play), et Belkacar (disponible uniquement en russe).

La vérification des documents, le traitement du dossier et la signature du contrat peuvent prendre jusqu’à 48 heures, il faut donc installer l’application à l’avance pour trouver le véhicule le plus proche.

5. La location de voiture

Toutes les grandes entreprises de location de voitures sont représentées à l’aéroport de Vnoukovo : Sixt, Europcar, Avis et Rentalcars. Vous pouvez louer une voiture en ligne ou en vous rendant directement à une agence de location. Réserver à l’avance n’influence pas beaucoup le prix mais vous donne accès à un plus large choix de véhicules.

