Sept choses magiques à faire à Moscou cet hiver

1. Enfilez vos patins

Evgeny Biyatov/Sputnik Evgeny Biyatov/Sputnik

Peu importe que vous soyez vieux ou jeune, sportif ou amateur, le patinage est l’activité hivernale par excellence à laquelle tout le monde participe. Pour cette raison, les Russes ont tendance à être très bons en patinage, mais ne vous laissez pas décourager si vous êtes débutant. Le patin à glace en plein air consiste plus à profiter des fraîches matinées hivernales qu’à réaliser des prouesses sportives, alors attendez-vous à de la bonne humeur et à une atmosphère amicale.

De plus, vous pourrez glisser sur une incroyable patinoire vieille de 45 ans à Moscou : la patinoire du parc Gorky est un lieu incontournable qui permet de flâner tranquillement, de boire un café et de regarder des expositions par la suite. La patinoire du VDNKh vaut également le détour pour le parc qui l’entoure, ses spectacles de lumière majestueux, ses fontaines et ses reliques soviétiques. Pour une patinoire plus massive, dirigez-vous vers le parc Sokolniki, où vous trouverez une immense patinoire de 5 400 mètres carrés.

2. Transpirer le blues de l'hiver

German Rovinskiy/Global Look Press German Rovinskiy/Global Look Press

Nous vous mettons au défi de trouver une atmosphère plus relaxante qu’un bania russe, tradition qui réchauffera votre corps et votre âme. Bien sûr, se retrouver pratiquement bouilli dans un sauna chauffé au bois et frappé avec des branches de bouleau alors que vous êtes à moitié saoul et nu pourrait ne pas sembler une partie plaisir aux yeux de tout le monde, mais croyez-nous, les récalcitrants ratent vraiment quelque chose.

Découvrez les bains publics de Sandouny pour une expérience de relaxation russe des plus époustouflantes, caractérisée par des colonnes somptueuses et des mosaïques, ainsi que par de superbes piscines d’eau froide dans lesquelles vous pourrez vous plonger après un séjour dans les salles chaudes. Bon bain de vapeur !

3. Illuminez votre vie

Andrey Lubimov/Moscow Agency Andrey Lubimov/Moscow Agency

Les illuminations fascinantes du centre-ville de Moscou ne sont pas seulement la fierté de la ville, mais aussi de la moitié de la Russie, qui se rend dans la capitale pour ce show incroyable. À l'approche du Nouvel an, les zones situées autour de la place Rouge, de la place Teatralnaïa, de la rue Nikolskaïa, de la place Pouchkine et du boulevard Tverskoï se transforment en féérique océan de lumières.

Les éclairages représentent un investissement annuel important pour la mairie de Moscou, notamment parce qu’ils tendent à remplacer les luminaires année après année, mais les spectateurs et les touristes jugent que cela en vaut la peine. Si ces illuminations ne vous plongent pas dans une atmosphère de fête, rien ne le pourra.

4. Criez à pleins poumons lors d'un match de hockey sur glace

Sergei Fadeichev/TASS Sergei Fadeichev/TASS

Si un sport passionne particulièrement les Russes, c’est bien le hockey sur glace. Faites l'expérience du sport intense, des bagarres fréquentes sur la patinoire et d’une foule survoltée, et vous verrez de quoi il en retourne. Le pays peut être fier d’avoir des joueurs de hockey de classe mondiale, et la qualité des matchs s’en ressentira immédiatement.

Le meilleur endroit pour un match est le VTB Ice Palace, qui compte 12 100 places assises et qui abrite le club de hockey sur glace CSKA.

5. Voyage dans le temps

Misha Japaridze/AP Misha Japaridze/AP

Envie d'un aperçu de l'atmosphère de Noël orthodoxe telle qu'elle était dans l'Empire russe ? Ne cherchez pas plus loin que le couvent de Novodiévitchi, un paradis religieux recouvert de neige comptant cinq siècles d’histoire. Initialement utilisé comme monastère pour femmes nobles, cet ensemble magnifique au bord de l’eau est maintenant un monastère en service et un cloître paisible doté de quatre cathédrales magnifiques, de murs ressemblant au Kremlin et d'une collection d'icônes spectaculaire. Saint, placide et serein, le couvent est un îlot de calme dans l’écrin de modernité qui l’entoure.

6. Se rouler dans la neige

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Parfois, vous n’avez besoin de rien de particulier pour vous sentir chez vous dans une ville. En fait, rien ne représente mieux le royaume de l’hiver à Moscou qu’une simple promenade dans l’un de ses parcs majestueux, encombrés de dunes enneigées tout au long de l’hiver.

Pour une sortie agréable qui plaira tant aux Moscovites qu’aux touristes, rendez-vous dans le grandiose parc Tsaritsyno, où la nature coexiste pacifiquement avec les somptueux édifices tsaristes. Le parc Kolomenskoïe, plus vaste, vaut également le détour pour une excursion plus longue. Au programme, architecture en bois médiévale, rangées d'arbres sans fin et vue sur la rivière, qui semble tout droit tirée d’une carte postale.

Cependant, si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus et fouler la neige immaculée, dirigez-vous un peu plus loin des limites de la ville et visitez l'une des forêts de Moscou : le parc Izmaïlovski, le parc Timiriazevski ou le parc national Lossiny ostrov, par exemple (tous accessibles en métro).

7. Faites la fête dans les nombreux marchés de Noël de la ville

Boris Kavashkin/TASS Boris Kavashkin/TASS

Sirotez un verre de vin chaud, admirez les illuminations, marchandez une matriochka sur laquelle figure le visage de Poutine… Les marchés de Noël de Moscou sont une expérience touristique absolument essentielle, la foire la plus populaire étant installée aux portes du Kremlin, sur la place Rouge. En effet, les étals pittoresques en plein cœur de la ville s’étendent devant la cathédrale Saint-Basile et le centre commercial Goum illuminé de mille feux. Il y a d'autres lieux agréables dans la ville, comme le parc Gorki, par exemple, décoré de lumières et de stands de restauration internationale, tandis que le kremlin d'Izmaïlovo offre une expérience à ne pas manquer dans le monde des achats de souvenirs kitchs, de la vodka à la poterie en passant par d'authentiques samovars (ou presque).

