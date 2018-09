Royaume du froid: la vie dans les villes russes construites sur le pergélisol

Plus de 60% de la Russie est située sur le pergélisol, principalement en Sibérie et en Extrême-Orient. Seule une petite partie de la population vit sur la surface gelée, mais la région abrite une grande partie des ressources naturelles du pays : pétrole, gaz, or et diamants. En conséquence, des villes ont surgi dans la toundra désertique sous le vent froid et mordant. Beaucoup de bâtiments sont construits sur pilotis, de sorte que la chaleur qui en émane ne fait pas fondre le pergélisol.

1. Iakoutsk (8 300 km à l'est de Moscou)

Bolot Botchkarev/Sputnik Bolot Botchkarev/Sputnik

Iakoutsk est la plus grande ville du monde construite sur le pergélisol et l'une des villes les plus froides de la planète. La température moyenne en janvier est de -40°C, mais il fait souvent plus froid. L'été est chaud, mais il ne dure pas longtemps.

Andrej Shapran/Sputnik Andrej Shapran/Sputnik

La première colonie a été fondée par les cosaques au milieu du XVIIe siècle. Aujourd'hui, environ 300 000 personnes vivent ici, principalement des Iakoutes et des Russes locaux. Il y a beaucoup de lacs et presque pas d'industries. La plus grande université de la région est également située ici, de même que le cirque le plus septentrional et le premier complexe sportif du monde construit sur pilotis. Il n'y a pas d'égouts et de parkings souterrains car tout gèle sous terre.

2. Norilsk (2 900 km à l'est de Moscou)

Maria Nikitich/Sputnik Maria Nikitich/Sputnik

Cette « oasis au centre d'un désert enneigé » (comme la décrivait un journal local dans les années 1930) a été construite par des prisonniers du camp de travail de Norilsk (une partie du goulag) afin qu'ils puissent « obtenir le pardon du peuple soviétique ». Il fait très froid ici (en novembre, le mercure chute aux environs de -30°C), il y a beaucoup de vent (la péninsule de Taïmyr est appelée le « cimetière des vents atlantiques ») et on compte très peu de jours ensoleillés (en hiver la nuit polaire règne). Même en été, vous pouvez voir des blocs de glace dans les cours des immeubles.

Denis Kozhevnikov/TASS Denis Kozhevnikov/TASS

La ville est conçue pour offrir une protection maximale contre le vent mordant: les maisons sont construites en rangées pour former une sorte de barrière contre la bourrasque, et elles sont très proches les unes des autres, ne laissant que des passages étroits. En raison de son emplacement unique, de nombreuses choses possèdent ici l’épithète « le plus septentrional » - par exemple, la mosquée Nord Kamal. Norilsk est une ville industrielle et est considérée comme l'une des plus polluées au monde.

3. Magadan (10 300 km à l'est de Moscou)

Laika ac/Wikipedia/Sputnik Laika ac/Wikipedia/Sputnik

Au début de l'Union soviétique, de vastes gisements d'or ont été découverts dans la péninsule de Kolyma. La ville de Magadan fut bientôt fondée, et, jusque dans les années 1950, les prisonniers étaient envoyés pour y exploiter de l'or. Un énorme monument appelé « Masque de chagrin » leur rend hommage.

Global Look Press Global Look Press

Aujourd'hui, les habitants travaillent principalement dans les industries d'extraction d'or et de la pêche. Le climat dans cette région est rude: la température ne dépasse jamais zéro de mai à septembre et les vents de la mer d'Okhotsk soufflent toute l'année. Les tremblements de terre ne sont pas rares non plus. Si vous venez en ville, vous verrez beaucoup de véhicules utilitaires sport japonais et russes ici - les voitures les plus utiles de la région.

4. Vorkouta (1.900 km au nord-est de Moscou)

f-Lars/Wikipedia/Sputnik f-Lars/Wikipedia/Sputnik

Vorkouta est une ville très compacte: un pas à gauche, un pas à droite - et vous vous retrouverez dans la toundra sans fin ponctuée çà et là des vestiges de zones industrielles abandonnées. En dehors de la ville de 70 000 habitants, pas de connexion mobile ni de stations-service, de sorte que les habitants quittent rarement la ville sans préparation.

Sputnik Sputnik

En janvier, le jour ne dure qu'une heure et demie. Il peut neiger en été aussi. Dans les années 90, de nombreuses mines de charbon ont été fermées et des zones de la ville ont été vidées. Aujourd'hui, le nombre de sites abandonnés augmente. En fait, les habitants les utilisent pour les jeux de paintball et les quêtes.

5. Igarka (2 800 km au nord-est de Moscou)

Ninara//Wikipedia Ninara//Wikipedia

Au-delà du cercle arctique se trouve l'unique musée du pergélisol. Vous le trouverez au même endroit que la station Igarka, où les scientifiques étudient le pergélisol depuis les années 1930. Certaines salles du musée sont situées à 14 mètres sous la surface. La température est toujours inférieure à zéro, ce qui permet aux visiteurs d'observer la glace éternelle.

Reuters Reuters

La ville d'Igarka - avec ses 5 000 habitants pendant les années soviétiques - était un grand port de mer qui transportait du bois. Désormais, on trouve des champs pétroliers non loin de la ville.

6. Anadyr (6 200 km à l'est de Moscou)

Yuri Smityuk Yuri Smityuk

La ville russe la plus orientale et la plus colorée : tous les bâtiments sont peints de couleurs vives. Il n'y a presque pas d'arbres ici, sauf les variétés naines qui verdissent plusieurs semaines par an. Au fait, vous ne trouverez pas d'asphalte ici: les routes sont en béton afin de durer plus longtemps. Cependant, en raison de l'instabilité du sol, elles se détériorent tout de même.

Konstantin Chalabov/Sputnik Konstantin Chalabov/Sputnik

Quittez la ville pour admirer la toundra sans fin et l'incroyable beauté de la nature: lacs de cratère, cascades, îles aux ours blancs et réserve de cygnes. Et bien sûr, les aurores boréales en hiver !

7. Novy Ourengoï (3.600 km au nord-est de Moscou)

Boris Velikov/Wikipedia Boris Velikov/Wikipedia

C’est la plus grande ville de la péninsule de Iamal (plus de 100 000 habitants) et la capitale pétrolière et gazière de la Russie. Les champs de la péninsule contiennent environ 85% du gaz du pays. La ville est entourée de toundra et de marécages. Dans le centre culturel principal de Novy Ourengoï, il y a un jardin d'hiver, car on trouve peu d'espaces verts à l'extérieur. Vous ne verrez des couleurs vives que sur les façades des bâtiments, dont la plupart sont des zones résidentielles soviétiques typiques. Il y a des chemins de fer, mais ils ne font que relier la ville à Tioumen.

Iliya Pitalev/Sputnik Iliya Pitalev/Sputnik

Les habitants aiment pêcher dans les lacs de la ville formés à partir des glaciers fondus. À Novy Ourengoï, les gens plaisantent parfois en disant que l’été n’arrive pas ici : le printemps et l’automne se résume à juin, juillet et août tandis que le reste du temps, c'est hiver. Il dure 280 jours par an.

