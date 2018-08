À la première personne: comment sauver votre compagnon blessé sur un champ de bataille

Du sang, de la sueur, des cris, et un soleil de plomb: un journaliste de Russia Beyond a suivi un cours de sauvetage des blessés au combat, dispensé en Russie. Objectif: tester ses limites et apprendre à sauver ses camarades en pleine action. Retour sur une expérience hors du commun.

« Bouge, bouge, bouge ! » Un cri résonne dans ma tête alors que nous portons un homme sous le feu ennemi.

« Pouvez-vous courir un peu plus vite, b*rdel ! Deux minutes de plus et il lui manquera une jambe pour le reste de ses jours ». Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et constate que c’est un ambulancier paramédical qui hurle. Il me suit, moi et mes camarades, alors que nous sortons d’une zone dangereuse pour nous mettre en sécurité.

« Peu importe ce qui arrive, vous devez amener cet homme et faire quelque chose avec ce moignon ! », continue à beugler l'homme.

Une seconde plus tard, toute l’équipe est morte car quelqu'un a marché sur une mine.

Briefing

Heureusement, ce n'est qu'un exercice pour l'instant : j'ai signé pour un cours sur les soins aux blessés dans un « groupe de formation aux risques ».

Le point principal de cette routine de combat est d'enseigner à un membre du personnel non médical à fournir une aide médicale à son compagnon et à le ramener à l'hôpital où il sera pris en charge par des médecins professionnels.

Fournir les premiers secours sur un champ de bataille signifie oublier toutes les bêtises romantiques que nous voyons dans les films d'action ou les romans de guerre. Cela ne signifie pas être un héros, mais apporter à votre partenaire blessé une douleur incroyable pour « fermer » une blessure par balle, sauver sa vie et le ramener à une base où il sera pris en charge par des professionnels.

« Et rappelez-vous, si votre partenaire a "oublié" d'emporter avec lui ses bandages ou ses garrots (bras médical et bandages utilisés pour arrêter le sang), c'est son problème. Vous ne devez jamais utiliser votre propre équipement médical pour traiter ses plaies ou même le lui donner. Il était également au briefing médical et a entendu tout ce qui concernait les mesures de sécurité. C'était donc sa décision d'abandonner son équipement médical à la base. Rappelez-vous que vos enfants ne sont pas pires que les siens - ils ont aussi besoin de leurs père et mère », nous dit l'officier en guise de préambule.

Ainsi, l'idée principale de la pratique paramédicale (principalement développée par les Américains et les Israéliens en raison de leur énorme expérience de combat) est avant tout d'être réaliste quant aux circonstances et à vos possibilités.

Tout champ de bataille peut être divisé en trois zones : rouge, jaune et vert. Rouge signifie un combat actif où vous devez ramper vers votre partenaire et l'emmener dans la zone jaune. Ce qui peut être considéré comme une zone jaune ? Un mur, un rocher, un arbre, un fossé ou même un hélicoptère. Littéralement n'importe quel endroit où vous serez invisible pour les soldats ennemis et pourrez prendre soin de ses blessures.

L'action principale du parcours s'est déroulée dans ces deux zones (rouge et jaune). La dernière zone, verte, signifie une base ou un hôpital militaire - un refuge totalement sécurisé où les médecins professionnels jouent leur rôle.

Ce que nous avions à notre disposition et ce que nous avons fait

Voici une liste de tout ce qui est nécessaire pour prolonger la vie de votre partenaire et essayer de sauver ses bras ou ses jambes.

tourniquet

pansements de champ et compressifs

voies respiratoires naso-pharyngées (un tube inséré dans la voie nasale)

kit de décompression à aiguille pour traiter un pneumothorax sous tension

pansement occlusif

épinglette hémostatique (applicateur de gaze)

bandage de gaze pour tamponnade cardiaque

gros et petit plâtre

gants médicaux jetables

couverture thermique

ciseaux chirurgicaux

source de lumière chimique

Le parcours simule de véritables conditions de combat. Chaque fois que nous devons sauver une personne qui imite le fait d’avoir été descendue sur le champ de bataille, cela se produit avec tout le vacarme et les sifflets respectifs. Un instructeur tire au fusil et lance des grenades d’entraînement pour nous aider à nous sentir comme dans une situation de combat réelle.

Alors que je rampe vers mon compagnon, j'entends des coups de feu et des explosions. Il est là - couché par terre avec une « blessure par balle à la jambe ». A ce moment précis, toutes les heures passées dans des « simulations sans tir » disparaissent comme s'il n'y avait pas eu de cours du tout. Mes doigts se tordent, tout tombe de mes mains, je peux à peine le tenir par les bras alors que je rampe sur le dos pour quitter la zone dangereuse en couvrant mon flanc avec lui (oui, tu te couvres avec un autre homme et il vaut mieux oublier les bêtises comme mettre ton ami sur ton épaule tout en tenant une mitraillette dans la main et en descendant des centaines d’ennemis).

Une fois que nous sommes à couvert, je fouille dans son armure et je trouve un garrot pour arrêter le saignement. Pourtant, quelque chose ne va pas, les doigts ne m'écoutent pas, les mécanismes du garrot, si simplement ajustés dans des circonstances pacifiques, ne fonctionnent plus. « Il est sur le point de mourir d'une perte de sang ! Bouge-toi, bon sang ! », crie quelqu'un.

Pourtant, je parviens à arranger le garrot en entendant le cri de douleur de la victime – « Oublie sa douleur, la douleur ne compte plus ! Tu dois sauver une vie, pas le faire se sentir comme aux Bahamas », nous a-t-on auparavant mis en garde.

Ensuite, je mets un pansement pour fermer la blessure par balle avec toute ma force et je recouvre immédiatement la plaie avec un pansement pour recouvrir complètement la blessure.

Sa vie est sauvée. Maintenant, je ne peux me reposer avant de reprendre les exercices quelques minutes plus tard.

Triste vérité de l'entraînement d'avant-guerre

Le reste de la journée a été consacré à suivre des routines similaires dans diverses circonstances de combat et à panser différents types de blessures par balle.

La vérité la plus désagréable sur la formation des ambulanciers paramédicaux dans les armées du monde entier a été énoncée à la fin de la journée. Il s'est avéré que juste avant un voyage de combat, certains ambulanciers paramédicaux pouvaient être envoyés pour passer de vrais examens avec de vraies blessures sur des animaux. De toute évidence, de telles activités sont illégales en Russie et dans de nombreux autres pays, alors les exercices sont réalisés sur des cochons attachés quelque part en Afrique.

On nous a même montré les images de soldats d’origine inconnue attachant un cochon et coupant des animaux vivants pour imiter des blessures de combat. Un ambulancier paramédical est censé prendre en charge l'animal afin que les instructeurs de rang supérieur jugent s'il est capable ou non de servir son pays et de sauver des hommes sur les champs de bataille.

Nous avons même vu sur Internet des images montrant comment des soldats tirent avec une arme à feu sur des animaux vivants au niveau des poumons.

« Ce sont les horribles vérités du monde dans lequel nous vivons. Les hommes doivent pouvoir travailler dans des conditions difficiles et savoir comment opérer dans un contexte de combat réel », nous a confié un instructeur.

Heureusement, l'entraînement sur les animaux n'est pas une pratique militaire régulière de la Russie ou de l'Otan, mais plutôt une initiative personnelle de certains officiers. Seul un petit nombre de médecins militaires sont envoyés en cachette pour suivre cette « formation au combat » répugnante.

Ceux qui le font justifient ces « cours » cruels par le nombre d'hommes qui reviennent des zones de guerre - si les médecins sont entraînés dans des conditions extrêmes proches de la guerre, ils feront plus vite leur travail.

