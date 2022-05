En images: à quoi ressemblait la Russie en 2002?

Russia Beyond

Les turbulentes années 1990 sont restées derrière. Élu président en 2000, Vladimir Poutine est en plein milieu de son premier mandat; c’est l’ère de la première coopération avec l’OTAN et l’année d’une prise d’otages par des terroristes à Moscou.

Poutine à l’issue de sa deuxième séance de questions-réponses avec la population, connue sous le nom de Ligne directe avec Vladimir Poutine.

Vladimir Rodionov Vladimir Rodionov

Oksana Fiodorova, originaire de la ville russe de Pskov, est sacrée Miss Univers.

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

Après que l’équipe nationale de football russe a cédé sur le score de 1 à 0 face au Japon et s’est donc vue éliminée de la Coupe du monde 2002, Moscou a été le théâtre d’émeutes. Le match a été diffusé sur un grand écran installé près de la Douma d’État et, après la défaite, les supporters ont procédé à des pogroms sur la place du Manège, à deux pas des remparts du Kremlin, et dans les rues voisines.

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Des supporters de l’équipe CSKA Moscou.

Vladimir Fedorenko/Sputnik Vladimir Fedorenko/Sputnik

L’éléphant Chani, qui a fait son apparition dans le film Un nouveau Russe, dans les rues de Moscou.

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

Une jeune femme aux vêtements traditionnels à un festival folklorique.

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

La station de métro Vorobiovy gory (Monts aux moineaux) a rouvert après près de 20 ans de reconstruction. Au moment de sa fermeture, elle était encore appelée Léninskié gory (Monts Lénine).

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

Des jeunes branchés

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Perdue pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, la Chambre d’ambre de Tsarskoïé Selo a enfin été restaurée.

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Une fillette mangeant du chocolat.

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Un concert tenu près de la place principale du pays

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Rampe d'accès au siège du Service fédéral des statistiques, bâtiment conçu par Le Corbusier en personne.

Alexandre Poliakov /Sputnik Alexandre Poliakov /Sputnik

Smog à Moscou

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Vladimir Poutine et son homologue américain George W. Bush lors d’une excursion au musée Russe de Saint-Pétersbourg. La visite a été conduite par le directeur du musée, Vladimir Goussev (à droite sur la photo).

Alexeï Panov/Sputnik Alexeï Panov/Sputnik

En 2002, a vu le jour le conseil Russie-Otan. Sur la photo: Vladimir Poutine et le secrétaire général de l’Otan George Robertson à l’issue du premier sommet entre la Russie et l’Alliance qui a porté sur la coopération au nom de contrer les défis communs, tel le terrorisme international.

Alexeï Panov/Sputnik Alexeï Panov/Sputnik

Festivités à Moscou

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

En 2002, la Russie a organisé son premier recensement de la population après la chute de l’URSS. Il a dénombré quelque 145 millions de personnes vivant dans le pays.

Valentin Kouzmine/TASS Valentin Kouzmine/TASS

En octobre 2002, le pays traverse une tragédie: plus de 900 personnes sont prises en otages par des terroristes en pleine comédie musicale Nord Ost, au théâtre Doubrovka de Moscou. Les spectateurs, les artistes et les employés de l’établissement ont été retenus pendant trois jours, avant que n’advienne l’assaut des forces spéciales. Le bilan des victimes est évalué à 130 morts.

Alexandre Poliakov/Sputnik Alexandre Poliakov/Sputnik

L’été au pays

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Par une journée pluvieuse

Valeri Choustov/Sputnik Valeri Choustov/Sputnik

Des jeunes jouant de la guitare

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Reconstitution historique dédiée au 190e anniversaire de la bataille de Moscou, lors de la guerre contre la France napoléonienne

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Le 15 septembre 2002, a été inaugurée la place de l’Europe, près de la gare de Kiev, sur les rives de la Moskova. Au milieu, se trouve la fontaine L'Enlèvement d'Europe, œuvre de l’artiste belge Olivier Strebelle.

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Des nageuses synchronisées en entraînement: depuis 2000, les athlètes russes ont toujours décroché l’or olympique dans cette discipline sportive.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Certaines choses sont intemporelles, dont les embouteillages dans les rues de Moscou.

Boris Prikhodko/Sputnik Boris Prikhodko/Sputnik

Des acteurs russes sur le tapis rouge du Festival international du film de Moscou.

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Un bateau à Saint-Pétersbourg

Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Les communistes célèbrent le 85e anniversaire de la Révolution d’octobre.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Tout juste mariés

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Les solistes du ballet du théâtre Mariinski, Diana Vichneva et Faroukh Rouzimatov, au festival de ballet Grand Pas, Moscou

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Des athlètes paralympiques prennent part au 22e marathon de la Paix dédié au 855e anniversaire de la ville de Moscou.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Criblée de balles, cette mosaïque de la ville de Grozny rappelle que la Seconde guerre de Tchétchénie ne s’est achevée que récemment.

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

L’été sur la place du Manège, à Moscou

Iouri Artamonov/Sputnik Iouri Artamonov/Sputnik

Un homme déguisé en Vladimir Monomaque, souverain russe médiéval, en face du kremlin de la ville de Rostov Veliki, dans la région de Iaroslavl

Iouri Artamonov/Sputnik Iouri Artamonov/Sputnik

Les pittoresques fontaines de Peterhof, souvent désigné comme le « Versailles russe », près de Saint-Pétersbourg

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Dans la région d'Arkhangelsk

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Party like a Russian: à un festival de la bière

Dmitri Korobeïnikov /Sputnik Dmitri Korobeïnikov /Sputnik

Un étalage dans la ville sibérienne de Jeleznogorsk

Andreï Solomonov/Sputnik Andreï Solomonov/Sputnik

Le futur président Dmitri Medvedev, alors président du conseil d'administration de Gazprom.

Boris Babanov/Sputnik Boris Babanov/Sputnik

L’amour (et le divertissement) sur la place Pouchkine, à Moscou

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Dans les rues de Vologda

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

