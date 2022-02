En images: à quoi ressemblait la Russie en 1932?

Russia Beyond

Le régime de Staline était en plein essor et l’État assistait au développement rapide de l’industrie, de l’agriculture et de la vie urbaine. Dans le même temps, l’on ne peut pas omettre certaines pages noires de l’histoire.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La guerre civile et les turbulentes années 1920 sont restées loin derrière. Le nouveau régime commence donc à « créer » de nouveaux citoyens forts, athlétiques et travailleurs.

Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

L’un des objectifs clés était le développement des sports. Des défilés des sportifs d’envergure se tenaient sur la place Rouge.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Ces événements impliquaient un grand nombre de personnes et étaient suivis depuis la tribune du mausolée de Lénine par Joseph Staline en personne et d’autres dirigeants du pays.

Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Pratiquement chacun était incité à faire du sport quotidiennement pour rester en bonne santé et être capable d’étudier et de travailler – en d’autres termes, pour servir la société.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Et en agissant via des affiches et photos, la propagande a activement contribué à la création de l’image d’une société soviétique saine.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Qui plus est, tous les citoyens soviétiques devaient être prêts à défendre la Patrie. Il y existait même des formations militaires (et politiques) obligatoires pour tout le monde.

Archives de la famille Charypov-Afanassiev Archives de la famille Charypov-Afanassiev

Cuisine de campagne de l’Armée rouge

Alexandre Oustinov/Archives de Ninel Oustinova Alexandre Oustinov/Archives de Ninel Oustinova

Il fallait forger les « nouveaux » Soviétiques dès leur plus jeune âge. Ainsi, l’organisation pansoviétique des pionniers a vu le jour. Pendant les vacances, les enfants se rendaient par exemple dans les camps de pionniers (équivalent des scouts).

Mikhaïl Smodor/Vieille Kostroma Mikhaïl Smodor/Vieille Kostroma

Dans ces colonies, les pionniers s’amusaient bien.

Mikhaïl Smodor/Vieille Kostroma Mikhaïl Smodor/Vieille Kostroma

Les proches camarades de Staline, Kliment Vorochilov et Lazare Kaganovitch, applaudissent pendant une conférence du Komsomol, organisation de la Jeunesse communiste.

Boris Ignatovich/MAMM/MDF Boris Ignatovich/MAMM/MDF

Staline et Vorochilov rencontrent des marins soviétiques.

MAMM/MDF MAMM/MDF

Les autorités soviétiques ont commencé à reconstruire la ville de Moscou. Sur la photo : l’asphaltage d’une rue

Efrem Efremov/Archives d’A. Efremov Efrem Efremov/Archives d’A. Efremov

Plus tard, au cours des années 1930, beaucoup d’églises et monastères emblématiques de la ville ont été démolis. La raison invoquée était de libérer de l’espace pour élargir les routes, mais en réalité, c’était l’un des éléments de la campagne antireligieuse. Sur la photo : le monastère Strastnoï (de la Passion), démoli en 1937

Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Place du Théâtre, en face du Bolchoï

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

En 1932, commence la construction du projet le plus ambitieux du pays qu’a été le métropolitain de Moscou.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Bientôt, la rue Miasnitskaïa (sur la photo) sera rebaptisée à l’honneur du révolutionnaire et homme politique soviétique Sergueï Kirov.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

Un tramway dans la rue Arbat (dont la circulation a été arrêtée en 1974)

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

C’est l’année où le premier « plan quinquennal » soviétique a été réalisé, et ce, en avance sur le calendrier. Cela a nécessité le développement rapide des objectifs économiques, avant tout dans les industries. Sur la photo : des véhicules dans la cour de l'usine automobile GAZ

Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Les Soviétiques se mettent à construire des centrales hydroélectriques géantes ainsi que des méga-usines et lancent la production dans de nombreux domaines jusque-là inexplorés à l’échelle du pays. Sur la photo : l’inauguration de la centrale hydroélectrique du Dniepr

Domaine public Domaine public

Staline commence à forcer la mise en place du réseau des fermes collectives, les fameux kolkhozes. Cela changera le visage de l’agriculture du pays et la vie des paysans.

Leonid Chokine/MAMM/MDF Leonid Chokine/MAMM/MDF

Cette politique a débouché sur la famine, la pauvreté et de nombreux morts. Pour en savoir plus, suivez le lien.

Margaret Bourke-White/MAMM/MDF Margaret Bourke-White/MAMM/MDF

Parfois, les paysans essayaient de cacher des céréales et du pain au lieu de les donner aux autorités. Cette pratique était pourtant brutalement punie. Sur la photo : la police secrète confisque des céréales cachées

Musée d'État de l'histoire politique de la Russie Musée d'État de l'histoire politique de la Russie

La police secrète (OGPOu) était censée défendre les nouvelles idées révolutionnaires et l'idéologie communiste. Toutefois, ses membres se sont transformés en bourreaux.

Musée de Sourgout Musée de Sourgout

Des pastèques cultivées dans le territoire de Krasnodar

Boris Ignatovich/MAMM/MDF Boris Ignatovich/MAMM/MDF

Au cours des années 1930-50, des millions de personnes ont été prises dans la tourmente des représailles politiques. Une partie des citoyens ont donc été déportés de leur lieu de naissance vers des régions reculées et à peine mises en valeur du pays. Sur la photo : des baraques pour les déportés dans l'Oural

Musée historique de l'Oural du Sud Musée historique de l'Oural du Sud

Au début des années 1930, le canal reliant la mer Blanche à la Baltique a été creusé par des prisonniers du Goulag. La construction s’est faite en un temps record.

Domaine public Domaine public

Construit au XVe siècle, le monastère de Kaliazine (en arrière-plan sur la photo) et la partie ancienne de la ville ont été inondés durant l’URSS, et ce, lors de la construction du barrage d'Ouglitch.

Mark Markov-Grinberg/MAMM/MDF Mark Markov-Grinberg/MAMM/MDF

Toutefois, cette période sombre a été pour d’autres celle des rêves et des espoirs d’une nouvelle vie. Ainsi, les gens des classes défavorisées ont eu la chance de réaliser leurs ambitions et de devenir ce qu'ils voulaient.

Gueorgui Zelma/MAMM/MDF Gueorgui Zelma/MAMM/MDF

Les bolcheviks ont réussi à éradiquer à un rythme rapide l'analphabétisme, objectif qui pouvait paraître irréalisable. Déjà au cours des années 1930, jusqu'à 40 millions de personnes savaient lire et écrire.

Arkadi Chichkine/MAMM/MDF Arkadi Chichkine/MAMM/MDF

En Crimée, les domaines qui avaient jadis appartenu à la famille impériale et à la noblesse ont été transformés en sanatoriums et centres de villégiature qui accueillaient désormais des travailleurs.

Archives de Nikolaï Ekimov/russiainphoto.ru Archives de Nikolaï Ekimov/russiainphoto.ru

Des ouvriers bronzant en Crimée

Archives de Leonoro Karel/russiainphoto.ru Archives de Leonoro Karel/russiainphoto.ru

Une famille à la datcha, dans la région de Leningrad

Vladimir Karlov/russiainphoto.ru Vladimir Karlov/russiainphoto.ru

Des gens se détendent dans le parc Gorki de Moscou.

Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF Alexandre Rodtchenko/MAMM/MDF

En suivant ce lien, faites un saut en arrière dans le temps pour découvrir, en images, la Russie de 1922.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.