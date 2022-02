En images: à quoi ressemblait la Russie en 1902

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

L'un des événements les plus solennels de cette année a été la visite en mai dans l'Empire russe du président français Émile Loubet. Sur la photo : l'accueil grandiose de sa voiture en route vers le Palais d'Hiver, la résidence principale des Romanov à Saint-Pétersbourg.

Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg

Un autre grand invité de l'Empire russe en 1902 a été le roi d'Italie Victor-Emmanuel III.

L'empereur Nicolas II a personnellement accueilli le monarque italien. Et tandis que le tsar russe serait tué en 1918, Victor-Emmanuel III a même survécu au régime fasciste.

Domaine public Domaine public

En 1902, les paysans russes avaient déjà été libérés du servage, mais ils étaient toujours liés à l'« obсhtchina », une communauté villageoise partageant la propriété des terres. Ils n'avaient toujours pas de documents et d'argent et peu de chance de quitter l'obсhtchina ou de déménager.

Musée d'histoire et d'art de Mourom Musée d'histoire et d'art de Mourom

Cependant, le ministre des Finances russe Serge Witte a demandé à l'empereur Nicolas II de leur donner plus de droits et de pouvoirs. Sur la photo : des paysans d'un village de la région de Toula après le service religieux du dimanche

Musée russe d'Ethnographie Musée russe d'Ethnographie

Au début du XXe siècle, les Russes portaient encore leurs vêtements traditionnels. Sur la photo : une tenue de mariage de la région de Toula.

Musée d'ethnographie et d'anthropologie de l'Académie des sciences de Russie Musée d'ethnographie et d'anthropologie de l'Académie des sciences de Russie

Et voici des nobles russes insouciants buvant du thé dans leur domaine de campagne avant la révolution, lorsqu'ils seront contraints de quitter leurs demeures, et même le pays.

Association des musées de Tcherepovets Association des musées de Tcherepovets

Un portrait de Mathilde Kschessinska, la première ballerine des Théâtres impériaux russes et la véritable star de la scène du ballet de Saint-Pétersbourg, qui aurait été la maîtresse du futur empereur Nicolas II.

S. Golitsyne/Union des artistes photographes de Russie S. Golitsyne/Union des artistes photographes de Russie

Le personnel du ministère de l'Intérieur, y compris le ministre Viatcheslav Plehve lui-même. Deux ans après, suite à plusieurs tentatives d'assassinat, il a été tué par un membre du Parti socialiste révolutionnaire nommé Igor Sazonov.

Karl Boulla/Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg Karl Boulla/Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg

En 1902, le nouveau croiseur blindé appelé Askold est entré en service dans la flotte russe de la Baltique, mais a ensuite été transféré à Port-Arthur, en Asie, alors sous administration russe, pour devenir finalement un navire au rôle important pendant la Guerre russo-japonaise de 1904-1905.

MAMM/MDF MAMM/MDF

La même année, l'armée impériale a participé à des exercices militaires à grande échelle près de la ville de Koursk. Ils ont été suivis par l'empereur Nicolas II en personne, qui a admis que les manœuvres avaient réussi et que l'armée avait montré ses meilleures qualités.

Karl Boulla/Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg Karl Boulla/Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg

Pendant les exercices, des aérostats se sont même élancés vers les cieux.

Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg

Le personnel de commandement impeccablement vêtu lors des exercices de Koursk. Portez une attention particulière à l'uniforme de l'officier dans le coin inférieur droit et apprenez-en plus en suivant ce lien.

Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg Archives centrales d'État des documents cinématographiques et photographiques de Saint-Pétersbourg

L'une des premières photographies prises hors studio. Sur cette photo, des amis se promènent dans le parc de Kountsevo, à Moscou. Cela mérite une publication sur Instagram, n'est-ce pas ?

Alexandre Grinberg/MAMM/MDF Alexandre Grinberg/MAMM/MDF

Le 13 février 1902, un puissant tremblement de terre s'est produit dans la ville de Chamakhi de l'Empire russe (aujourd'hui l'Azerbaïdjan). Il a détruit 4 000 bâtiments, dont la célèbre mosquée Djuma, construite au Xe siècle. Plus de 3 000 personnes sont mortes et ont été laissées sous les décombres, et le reste des citadins a dû quitter la ville à la recherche d'un nouveau lieu de résidence. Les chameaux étaient leur moyen de transport.

David Rostomian/MAMM/MDF David Rostomian/MAMM/MDF

Cette année-là, la première renommée est venue à l'écrivain russe Maxim Gorki, principal chantre de la révolution russe. Tout cela grâce à sa célèbre pièce Les Bas-fonds sur des personnages vivant dans la misère. Elle a été immédiatement mise en scène par Constantin Stanislavski dans son Théâtre d'art de Moscou (MKhAT) (Théâtre d’art académique de Moscou Maxime Gorki aujourd'hui) et est devenue très populaire en Russie et en Europe (la version allemande a été mise en scène à Berlin 300 fois de suite). Il est photographié ci-dessous avec sa famille la même année.

Maxim Dmitriev/Maxime Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de la région de Nijni Novgorod Maxim Dmitriev/Maxime Dmitriev/Archives de documentation audiovisuelle de la région de Nijni Novgorod

Léon Tolstoï a été surpris que la pièce de Gorki ait remporté un tel succès. Il était l'un de ses premiers lecteurs, et sa première impression a été : « Pourquoi tu l'as écrite ? ». Peut-être qu'il était juste jaloux? D'une manière ou d'une autre, en 1902, Tolstoï tombe gravement malade d'une pneumonie, puis de la fièvre typhoïde. Cependant, il a réussi à vaincre ces deux maladies.

Sofia Tolstaïa/Musée littéraire d'État Léon Tolstoï Sofia Tolstaïa/Musée littéraire d'État Léon Tolstoï

Sur cette photo, vous pouvez voir l'orchestre amateur de l'usine de la ville ouralienne de Satka, composé d'ingénieurs, d'ouvriers, de comptables et d'autres travailleurs. Un théâtre amateur y était également installé. On peut dire que c'était le début de la montée de la classe ouvrière russe.

Musée d'État de l'histoire de l'Oural du Sud Musée d'État de l'histoire de l'Oural du Sud

Et voici l'une des mines de l'usine de Satka. Le minerai y était extrait manuellement. Le travail des femmes et des enfants était également activement utilisé.

Musée d'État de l'histoire de l'Oural du Sud Musée d'État de l'histoire de l'Oural du Sud

L'île de Sakhaline était alors tristement célèbre en tant que lieu d'exil et de travaux forcés. En 1902, la première femme photographe Agnia Diness a visité cet endroit et y a pris une série de photographies. Le lavage du sable aurifère est montré ci-dessous. (Découvrez plus de photos de l'expédition d'Agnia en Extrême-Orient en cliquant sur ce lien).

Agnia Diness/Collection de Nikitine Agnia Diness/Collection de Nikitine

Alors que la première révolution n'aurait lieu que trois ans plus tard, et la révolution de 1917 encore bien après, Joseph Staline avait déjà commencé ses activités révolutionnaires et lutté pour les droits des travailleurs. Déjà membre du Parti travailliste social-démocrate russe (futur Parti bolchévique), il a été arrêté et emprisonné en 1902. D'autres arrestations l'attendaient... Cette photo a été prise par la police impériale.

Domaine public Domaine public

Et le 25 novembre 1902, la première grève des travailleurs a eu lieu à Rostov-sur-le-Don.

D. Skvortsov/Domaine public D. Skvortsov/Domaine public

Une jeune mère se promène dans les rues d'Ekaterinoslav (aujourd'hui Dnipro, Ukraine).

Nikolaï Vetcherski/MAMM/MDF Nikolaï Vetcherski/MAMM/MDF

