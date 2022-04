En images: à quoi ressemblait la Russie en 1962?

Russia Beyond

Le culte de Staline était déjà aboli, Iouri Gagarine venait de réaliser son vol historique dans l'espace et le pays vivait le dégel de Khrouchtchev, plaçant ses espoirs dans une vie meilleure.

Ci-dessous, l’une des photos les plus emblématiques de la période de dégel - des jeunes relâchent des colombes après la fête des promotions.

Vladimir Lagrange/MAMM/MDF Vladimir Lagrange/MAMM/MDF

Quant au cliché suivant, il illustre parfaitement à quoi ressemblait le pays : on y voit des chantiers de construction çà et là et de nouveaux immeubles résidentiels poussent à côté des vieilles habitations qui disparaîtraient bientôt à jamais.

Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev

C’est l’été!

Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev

Nikita Khrouchtchev lors de son déplacement en Bulgarie. Plus tard, il écrirait dans ses mémoires que c’est lors de cette visite qu’il a eu l’idée de déployer des missiles à Cuba. Elles ne seront retirées qu’en échange du retrait de certains missiles nucléaires américains de Turquie et d'Italie.

Dmitri Baltermants/MAMM/MDF Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Et sur cette photo, Khrouchtchev et le cosmonaute Andrian Nikolaïev saluent les Moscovites après le vol orbital réussi du vaisseau Vostok-3.

Sputnik Sputnik

Le 1er décembre 1962, Nikita Khrouchtchev s’est rendu à l’exposition des artistes avant-gardistes, qui s’est tenue dans la salle moscovite du Manège, où il a virulemment critiqué l’art abstrait...

Vassili Egorov /TASS Vassili Egorov /TASS

Des véhicules roulant sur la place Rouge

Iouri Abramotchkine/archives de Iouri Abramotchkine Iouri Abramotchkine/archives de Iouri Abramotchkine

Des touristes à Leningrad, se prenant en photo au pied du Cavalier de bronze, ce monument dédié à Pierre le Grand.

Natalia Sevastianova/russiainphoto.ru Natalia Sevastianova/russiainphoto.ru

Iouri Gagarine lors du tournage d’un show du Nouvel An.

Anatoli Kovtoun/MAMM/MDF Anatoli Kovtoun/MAMM/MDF

L'URSS soutenait les relations avec les pays africains depuis la fin des années 1950. Sur la photo : des étudiants étrangers à l'Université d'État de Moscou.

Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF Vsevolod Tarasevich/MAMM/MDF

Un étudiant étranger lisant le journal Pravda (« Vérité »)

Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

La construction de la plus grande bibliothèque du pays a pris fin au début des années 1960 - le nouveaux bâtiments de la bibliothèque Lénine ont ouvert leurs portes.

Sigizmund Kropivnitsky/MAMM/MDF Sigizmund Kropivnitsky/MAMM/MDF

Les Soixantards et le boom culturel. Sur la photo : la ministre de la Culture Ekaterina Fourtseva, le poète Evgueni Evtouchenko et le sculpteur Ernst Neïzvestny

Alexander Oustinov/Archives de Ninel Oustinova Alexander Oustinov/Archives de Ninel Oustinova

Le ski était l’un des sports les plus populaires en URSS.

Nikolaï Kozlovsky/MAMM/MDF Nikolaï Kozlovsky/MAMM/MDF

Gardien de la cage, Leningrad.

Vladimir Bogdanov/MAMM/MDF Vladimir Bogdanov/MAMM/MDF

À l’école

B.Raskine/MAMM/MDF B.Raskine/MAMM/MDF

Classe de ballet dans le Plais des pionniers de Moscou

Vladimir Lagrange/MAMM/MDF Vladimir Lagrange/MAMM/MDF

Vacances d’été en Sibérie

Robert Will/Archives de Tatiana Beloglazova Robert Will/Archives de Tatiana Beloglazova

Le célèbre Centre international pour enfants Artek

Georgi Petroussov/MAMM/MDF Georgi Petroussov/MAMM/MDF

Scène dans une école maternelle avec un portait de Khrouchtchev en arrière-plan

Association des musées de Tcherepovets Association des musées de Tcherepovets

Beaucoup de gens se sont portés volontaires pour construire les fameuses « Khrouchtchevkas ».

Association des musées de Tcherepovets Association des musées de Tcherepovets

Alors que les parents étaient occupés par le construction du pays, les enfants passaient leur temps dans les maternelles.

Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

L’haltérophile Iouri Vlassov, l’un des idoles d’Arnold Schwarzenegger, signe un nouveau record.

Lev Borodouline/MAMM/MDF Lev Borodouline/MAMM/MDF

Un camion ZiL sur la ligne d'assemblage de poids lourds de l'usine de Likhatchev.

Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev Valentine Khoukhlaïev/archives de Valentine Khoukhlaïev

Shopping à la soviétique

P.Korchounov/MAMM/MDF P.Korchounov/MAMM/MDF

Dans l'atelier du sculpteur Lev Kerbel, connu pour ses monuments dédiés à Vladimir Lénine, Karl Marx et Iouri Gagarine.

Viktor Akhlomov/MAMM/MDF Viktor Akhlomov/MAMM/MDF

Une parade à Moscou

Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Une grande nation d'échecs. Nona Gaprindashvili (à droite), mentionnée dans un épisode de la série de Netflix Le Jeu de la dame, se bat pour le titre de championne du monde.

Boris Koudoïarov/MAMM/MDF Boris Koudoïarov/MAMM/MDF

On jouait aux échecs dans beaucoup foyers soviétiques

Chapochnikov/MAMM/MDF Chapochnikov/MAMM/MDF

Valentina Terechkova lors d’un entraînement (l’année suivante, elle deviendrait la première femme à voler dans l’espace).

Musée-réserve de Iaroslavl Musée-réserve de Iaroslavl

En 1962, l’Université d’Oxford a délivré un diplôme honorifique de docteur en lettres au grand écrivain pour enfants Korneï Tchoukovski.

Alexandre Less/MAMM/MDF Alexandre Less/MAMM/MDF

Nettoyage de la station de métro Arbatskaïa

Vladimir Lagrange/MAMM/MDF Vladimir Lagrange/MAMM/MDF

Des étudiants en route pour les travaux agricoles.

Evgueny Tkatchenko/Musée historique d'État de l'Oural du Sud Evgueny Tkatchenko/Musée historique d'État de l'Oural du Sud

Le romantisme du dégel

Vladimir Lagrange/MAMM/MDF Vladimir Lagrange/MAMM/MDF

Des passants dans une rue de Moscou

Valentine Khoukhlaïev/Archives de Valentine Khoukhlaïev Valentine Khoukhlaïev/Archives de Valentine Khoukhlaïev

Des feux d’artifice pour célébrer l’anniversaire de la Révolution d’octobre

Boris Vdovenko/MAMM/MDF Boris Vdovenko/MAMM/MDF

