En images: à quoi ressemblait la Russie en 1922

Après la révolution bolchévique, une guerre civile opposant les socialistes « rouges » aux monarchistes « blancs » a éclaté dans le pays. Or, 1922 est officiellement considérée comme la dernière année de ce conflit – l'Armée rouge a mené en son cours ses dernières opérations dans l’Extrême-Orient.

Après la bataille

Deux soldats de l’Armée rouge à Vladivostok. Sur leur banderole on peut lire : « La paix, l'ordre et la tranquillité sont apportés par l'Armée populaire révolutionnaire ».

Cette guerre durable a beaucoup affecté le pays, causant de nombreuses morts et une famine, dont les premières victimes ont été les enfants. Sur la photo: des enfants avant leur évacuation de la région de Tcheliabinsk, frappée par la famine, vers la Bachkirie.

Des communistes à bord du navire Trasbalt. La banderole que l’on voit dans le coin dit : « Travailleurs du monde, unissez-vous ! ».

Mikhaïl Kalinine, président du Comité exécutif central du Congrès panrusse des Soviets, prononce un discours à Petrozavodsk, en Carélie.

Célébrations sur la place Rouge à l’occasion du 5e anniversaire de la révolution bolchévique

Célébrations sur la place du Palais, à Petrograd (aujourd’hui Saint-Pétersbourg)

Le fameux chapeau « boudionovka » a été nommé en l’honneur de Semion Boudionny, commandant de la cavalerie dans l’Armée rouge.

Le 3 avril 1922, Joseph Staline devient le secrétaire général du Comité central du PCUS, poste qui deviendra à l’avenir celui de dirigeant officieux du pays. Sur la photo : avec Vladimir Lénine.

Lénine ne mourra que deux ans plus tard et, pour le moment, il reste leader du pays. Cependant, il est déjà malade. En bas sur la photo, on le voit avec son épouse et camarade révolutionnaire Nadejda Kroupskaïa. Pour en savoir plus sur la première des premières dames soviétiques, suivez le lien.

Dans le même temps, la Tchéka (Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage), responsable de la terreur rouge durant la révolution, est devenue une partie intégrante du ministère de l’Intérieur (NKVD) et a poursuivi ses purges sous la direction de son chef immuable, Félix de Fer (Dzerjinski).

En 1922, a été fondé l’un des clubs de foot les plus importants du pays, Spartak.

Une mère et une fille posent devant une caméra.

Une usine de couture (aujourd'hui appelée Bolchevitchka) à Moscou.

Des travailleurs d'une usine de chaussures moscovite installant des machines à coudre.

En 1922, la première organisation des pionniers (scouts soviétiques) a été formée en URSS.

Dans une rue moscovite

Les anciennes institutions impériales ont été soit abolies, soit nationalisées. Ainsi, le théâtre d'opéra et de ballet de Pétersbourg est devenu la propriété de l'État. Sur la photo : la danseuse de ballet Spessivtseva interprétant Aurore dans le ballet de Piotr Tchaïkovski La Belle au bois dormant.

Le célèbre poète Sergueï Essenine a épousé la danseuse américaine Isidora Duncan, venue en Russie lancer une école de danse.

Pris par la politique et la guerre, les bolcheviks ne s’étaient pas encore occupés du domaine des arts (et de celui de la censure). Ainsi, pendant les années 1920, les arts – dont le célèbre mouvement d’avant-garde, qui a pris d’assaut la peinture, les films, le théâtre et la littérature – connaissent un essor. Sur la photo : le poète Vladimir Maïakovski et sa maîtresse Lilia Brik.

L’artiste avant-gardiste et styliste Varvara Stepanova prépare sa scénographie innovante pour la performance théâtrale La Mort de Tarelkine de Vsevolod Meyerhold.

Varvara Stepanova et son époux, le célèbre photographe avant-gardiste Alexandre Rodtchenko.

Anna Akhmatova, cette grande poète, a été de ceux qui ont été frappés de plein fouet par le pouvoir soviétique. Une année plus tôt, son ex-époux Nikolaï Goumilev avait été fusillé et pendant les années 1930, son second époux ainsi que son fils se retrouveront dans les prisons staliniennes.

Dans le même temps, les autorités soviétiques ont lancé une campagne visant la religion. Les prêtres étaient poursuivis et les biens de l’Église nationalisés. Sur la photo : interrogatoire du métropolite Benjamin de Petrograd, qui sera ensuite exécuté.

La commission en charge des biens de l’Église confisqués en 1922.

Des Moscovites regroupés près de l’église Saint-Georges (ensuite démolie) pendant la saisie des biens.

Des membres du Conseil de Petrograd ouvrent la châsse Alexandre Nevski. Les restes du saint russe ont été transportés de la Laure Alexandre Nevski vers le Musée d’histoire des religions et de l’athéisme.

La circulation de bus a véritablement pris place à Moscou en 1922. Sur la photo : un des premiers bus de la ville.

L’automobile-traîneau innovante de Léon Trotski

Des éleveurs de lapins

Portrait d’une famille moscovite

Les bolcheviks lancent le « Likbez », campagne censée éradiquer l’analphabétisme. Des femmes caucasiennes pendant un cour de langue.

Le 30 décembre 1922, le premier Congrès des Soviets se tient à Moscou et approuve la formation de l’URSS.

