En images: à quoi ressemblait la Russie en 1942?

Le pays était au milieu de la Seconde Guerre mondiale, menant plusieurs batailles majeures et essayant de sauver Leningrad assiégée. La population à l'arrière faisait tout pour aider le front. Malgré les épreuves et les horreurs de l'époque, la vie continuait.

Des soldats soviétiques libèrent la région de Moscou. Arkadi Сhaïkhet/Collection privée Arkadi Сhaïkhet/Collection privée

Une église détruite par les nazis dans la ville de Mojaïsk, près de Moscou Arkadi Сhaïkhet/Collection privée Arkadi Сhaïkhet/Collection privée

Des soldats d'infanterie soviétique défendant Moscou Pavel Trochkine/MAMM/MDF

Une infirmière soviétique pansant un soldat blessé Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des sous-mariniers de la flotte de la Baltique chantent et jouent de la guitare. Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Des marins de la flotte du Nord pendant le repos Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Avant un match de football entre les marins soviétiques et les alliés américains et britanniques Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Un escadron de pilotes de chasse. Le courage des aviateurs soviétiques a été immortalisé dans le film Seuls les vieux vont au combat. Robert Diament/MAMM/MDF

Une pause cigarette après une longue journée de ski Sergueï Korсhounov/MAMM/MDF

Un éleveur de rennes soviétique avec des mécaniciens d'aviation britanniques sur l'un des aérodromes situés dans l'Arctique. Collection d'Evgueni Khaldeï/Sputnik Collection d'Evgueni Khaldeï/Sputnik

Des ruines laissées par l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, la bataille de Stalingrad Arkadi Сhaïkhet/Collection privée Arkadi Сhaïkhet/Collection privée

La fontaine Barmaleï (ou La ronde des enfants), qui ornait le centre de Stalingrad. Cette célèbre photographie capture les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Ievzerikhine/MAMM/MDF

Des soldats soviétiques reçoivent des cadeaux de travailleurs américains. Arkadi Сhaïkhet/Collection privée Arkadi Сhaïkhet/Collection privée

De nombreux enfants soviétiques se sont portés volontaires pour travailler dans des usines afin de fournir au front des biens, des uniformes et des armes indispensables aux soldats de l'Armée rouge.

Une fille empilant des obus Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Alors que la plupart des hommes étaient en première ligne, les femmes et les enfants faisaient le ménage, gagnaient de l'argent et survivaient, et de nombreux écoliers sont devenus immédiatement adultes.

Des écoliers soviétiques font paître leurs vaches Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des pionniers et leurs enseignants préparant du bois pour chauffer l'école et les maisons voisines. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des écoliers soviétiques apprennent à décontaminer les substances chimiques et radioactives à l'école. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des filles préparent des framboises récoltées pour faire de la confiture pour l'hiver. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des filles cousant pour les soldats et les besoins de première ligne Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Un jeune conducteur de tracteur Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Le peuple soviétique était persuadé que l'art aide à se rétablir, c'est pourquoi de nombreux musiciens se sont rendus dans les hôpitaux militaires et même le long du front pour se produire devant les soldats.

Des artistes dansant devant les marins de la flotte du Nord Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Les femmes soviétiques ont également pris une part active à la lutte contre les nazis. Parmi elles se trouvaient des pilotes extrêmement courageuses, des artilleuses et, bien sûr, des infirmières.

La célèbre tireuse d'élite soviétique Lioudmila Pavlitchenko en position Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Une infirmière partisane trayant une vache Iakov Davidson/MAMM/MDF

L'une des pages les plus sombres de la Grande Guerre patriotique a été le blocus de Leningrad, qui a duré près de 900 jours. Coupés du reste du pays et de tout ravitaillement, ses habitants ont été contraints de survivre sans nourriture ni chauffage.

Des femmes soviétiques plantent des légumes en plein centre de la ville près de la cathédrale Saint-Isaac – les Allemands ne l'ont pas bombardé, car il servait d'orientation à leurs avions de chasse Valentin Kapoustine/MAMM/MDF

Les gens ont fait tout leur possible pour survivre dans le Leningrad assiégé. Les théâtres et les institutions publiques ont continué à fonctionner comme d'habitude. Boris Koudoïarov/MAMM/MDF

L'Ermitage a évacué la majeure partie de sa collection inestimable, mais le personnel du musée a laissé les cadres accrochés aux murs dans l'espoir que les chefs-d'œuvre reviendraient et qu'il leur serait plus facile de retrouver leur place d'origine.

Getty Images Getty Images

Le compositeur Dmitri Chostakovitch se produit à Moscou. Musée de la musique Musée de la musique

Malgré les maux de la guerre, il y a encore des photographies de cette époque qui capturent des gens menant simplement leur vie.

Des kolkhoziens (agriculteurs collectifs) pendant le repos Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Un grand rassemblement de pionniers Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des pionniers jouent au football. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

Des filles moscovites vont à l'école. Sergueï Vassine/MAMM/MDF

