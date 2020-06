En images: comment vivait-on en Ukraine soviétique?

La République socialiste soviétique d’Ukraine était, pour l’URSS, à la fois le principal grenier à blé, un lieu de villégiature majeur et un important centre industriel. Ses paysages, son littoral, son climat agréable et ses habitants accueillants attiraient les touristes de toute l’Union.

Voici l'un des gratte-ciels staliniens à Moscou. Sa construction a été achevée après la mort de Staline, et par ordre personnel du nouveau secrétaire général, Nikita Khrouchtchev, l'hôtel a été appelé « Ukraine ». Le secret est simple : Khrouchtchev a vécu en Ukraine presque toute sa vie, y a été président du Conseil des ministres, puis premier secrétaire du comité central du Parti. Il soutenait activement l'amitié des peuples ainsi que le rapprochement des deux nations sœurs que sont la Russie et l'Ukraine. En outre, l'une de ses premières décisions en tant que secrétaire général a été de transférer la Crimée à l’Ukraine en 1954 – d'une république soviétique à une autre.

Vue sur l’hôtel Ukraine Ivan Denissenko/Sputnik Ivan Denissenko/Sputnik

Pendant de nombreux siècles, la Russie et l'Ukraine ne formaient qu'un seul tout, c'est pourquoi les peuples russe et ukrainien sont souvent qualifiés de fraternels. De plus, dans l'un des monuments de la littérature russe médiévale – La chronique des temps passés – Kiev était appelée « la mère des villes russes », et cette expression est encore souvent utilisée aujourd'hui.

En 1954, l'URSS a organisé une large célébration du 300e anniversaire de la réunification de l'Ukraine et de la Russie, en référence aux événements de 1654, lorsque l'hetman des troupes cosaques de Zaporojié, Bogdan Khmelnitski, a demandé à rentrer au service du tsar Alexis Ier (père de Pierre le Grand).

Concert organisé pour les 300 ans de la réunification de l’Ukraine et de la Russie, à Kiev, 1954 Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF Evgueni Khaldeï/MAMM/MDF

Pendant de nombreuses années, l’Ukraine, qui faisait partie de l'Empire russe, a été appelée Malorossiïa (soit la « Petite Russie » en russe). Après la Révolution de 1917, cette région a cependant reçu son autonomie et a intégré l’URSS en tant que république à part entière. En 1991, elle est finalement devenue un État indépendant.

Architecture et villes

Dans de nombreuses cités d'Ukraine, l’on retrouve toutes les caractéristiques de l'architecture soviétique typique : l’empirisme stalinien, les khrouchtchiovki (barres d’immeubles de 4 étages en panneaux de béton préfabriqués), et les incontournables monuments à la gloire de Lénine, qui sont de nos jours démolis dans tout le pays dans le cadre de la désoviétisation.

Et pourtant, différentes parties de son territoire pouvaient surprendre par leur diversité : en Crimée se trouvaient des palais d'été impériaux, dans lesquels l'Union soviétique organisait des pensions et des camps de pionniers (l’équivalent soviétique des scouts). L'Ukraine occidentale ressemblait quant à elle à la vieille Europe – à Lvov, de nombreux films étaient tournés afin d’imiter un décor européen. Odessa, une ville construite par les Européens, aurait pu de son côté être qualifiée de Saint-Pétersbourg du Sud.

Krechtchatik, la rue principale de Kiev, 1979 Vladimir Samokhotski/TASS Vladimir Samokhotski/TASS

Monument à Lénine, Kiev, années 1950 Dmitri Baltermants/MAMM/MDF Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Pont traversant le Dniepr, à Kiev, 1965 Valentin Kounov/TASS Valentin Kounov/TASS

Dniepropetrovsk, 1970 Vladimir Arsiri/Sputnik Vladimir Arsiri/Sputnik

Kharkov, 1957 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Théâtre national d’opéra et de ballet d’Odessa, 1969 G. Kostenko/Sputnik G. Kostenko/Sputnik

Palais des pionniers, Sébastopol, 1970 G. Kostenko/Sputnik G. Kostenko/Sputnik

Pionniers du célèbre camp Artek lors d’une excursion au palais Vorontsov, Crimée, 1970 Ettinguer/Sputnik Ettinguer/Sputnik

Le château du « Nid d’hirondelle », en Crimée, 1986 Konstantin Doudtchenko/TASS Konstantin Doudtchenko/TASS

Lvov, 1970 B. Krichtoul/Sputnik B. Krichtoul/Sputnik

Grenier à céréales

Le tchernoziom, terre hautement fertile, prédomine en Ukraine et le climat y apparait doux, de sorte que non seulement les céréales mais aussi toutes sortes de fruits y poussent aisément.

Les habitants des régions de l'URSS, et plus tard de la Russie, au climat rigoureux ont toujours été envieux de cette abondance, et nombreux sont ceux à qui des proches d'Ukraine envoyaient des caisses d'abricots ou de melons. Ici, pour toute l’Union, on y produisait de la farine, du pain, des produits laitiers, des légumes et des fruits frais. Il y avait également, et c’est toujours le cas, une importante industrie vinicole, et une partie importante du complexe agraire était occupée par la production de sucre de betterave.

Commerce de fruits et légumes dans les rues d’Eupatoria, en Crimée, 1979 Chkolny/Sputnik Chkolny/Sputnik

Commerce de rue à Kharkov, 1958-1959 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Vendanges en Crimée, 1969 A. Guivental/Sputnik A. Guivental/Sputnik

Moisson dans un kolkhoze, région de Tcherkassy, 1935 Gueorgui Petroussov/Sputnik Gueorgui Petroussov/Sputnik

En 1932-1933, l'Ukraine a toutefois connu une famine massive qui a fait, selon diverses estimations, entre 2 et 7 millions de victimes. Elle a été causée par de mauvaises récoltes et par les actions des autorités visant à saisir la nourriture des paysans. Cet événement, mieux connu sous le nom de « Holodomor », fait polémique parmi les historiens et les politiciens russes et ukrainiens. L'Ukraine moderne considère en effet les actions du gouvernement soviétique comme un génocide du peuple ukrainien, mais en fait, les actions du gouvernement de l'époque ont conduit à la famine dans toute l'Union.

Lieu de villégiature

En Ukraine soviétique, il y avait tout pour qu'un citoyen puisse se reposer et se remettre en forme. Sur la côte de la mer Noire, la Crimée, Kherson et Odessa disposaient d'un grand nombre de sanatoriums et de stations balnéaires. De plus, sur la péninsule criméenne, il était possible de faire du tourisme de montagne, et dans les Carpates d'aller skier !

Sanatorium « Ukraine », en Crimée, 1959 Maks Alpert/Archives d’Aleksandr Odinokov Maks Alpert/Archives d’Aleksandr Odinokov

Plage de Yalta, 1959 Ettinguer/Sputnik Ettinguer/Sputnik

Base de repos « Rodniki » de l’Usine de construction navale de Tchernomorsk, sur les rives du fleuve du Boug méridional, 1974 Iouri Somov/Sputnik Iouri Somov/Sputnik

Littoral sud de Crimée, 1981 Alekseï Bouchkine/Sputnik Alekseï Bouchkine/Sputnik

Construction de chalets touristiques dans les Carpates, dans la région d’Ivano-Frankivsk, 1970 Vladimir Perventsev/Sputnik Vladimir Perventsev/Sputnik

Sur la ligne de front

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine s’est retrouvée au centre des affrontements. En 1941-42, les troupes allemandes ont occupé presque tout son territoire. Les Juifs ont été forcés de vivre dans des ghettos et étaient massacrés. Est ainsi tristement célèbre le ravin de Babi Yar, à Kiev, où plus de 100 000 personnes ont été abattues. En 1943-44, l'armée soviétique a libéré toute l'Ukraine, cependant, les dégâts étaient colossaux – de nombreux villages ont été incendiés et des villes détruites.

Babi Yar, 1943 Arkadi Chaïkhet/Collection privée Arkadi Chaïkhet/Collection privée

Ukraine occidentale, 1943 Aron Zamski/MAMM/MDF Aron Zamski/MAMM/MDF

Franchissement du Dniepr, 1943 Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF Arkadi Chaïkhet/MAMM/MDF

Odessa quelques jours après sa libération, 1944 Dmitri Baltermants/MAMM/MDF Dmitri Baltermants/MAMM/MDF

Industrie

L'industrie minière, l'extraction de charbon, l'énergie, les machines et la métallurgie... Il ne s'agit en aucun cas d'une liste complète des industries dans lesquelles la République socialiste soviétique d’Ukraine était engagée. Pendant la période soviétique, la construction, les usines et les mines se sont développées à un rythme effréné dans tout le pays.

Production de l’Usine automobile de Zaporojié, 1970 Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Autobus soviétique LAZ-697, assemblé dans l’Usine de Lvov, 1970 Rounov/Sputnik Rounov/Sputnik

Dans le port d’Odessa, 1958 Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev Valentin Khoukhlaïev/Archives de Valentin Khoukhlaïev

Usine de tracteurs à Kharkov, 1958-59 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Usine métallurgique Zaporojstal, 1974 Maks Alpert/Sputnik Maks Alpert/Sputnik

Soudure de stators à l’Usine de turbo-alternateurs de Kharkov, 1958-59 Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Une brigade de la mine Gvardeïskaïa, à Krivoï Rog, 1970 Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

La catastrophe de Tchernobyl

L'un des épisodes les plus tragiques de la vie en Ukraine soviétique a certainement été l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. Le réacteur nucléaire a explosé, libérant d'énormes quantités de radiations dans l'air. Un désastre amplifié par le fait que les habitants locaux et ceux des régions environnantes ont été insuffisamment informés, avec pour conséquence que beaucoup d'entre eux ont souffert et sont même morts de maladies dues aux radiations.

Mesure du taux de radiation après l’explosion, 1986 MAMM/MDF MAMM/MDF

Tchernobyl, mesure des radiations par hélicoptère, 1986 Vladimir Viatkine/MAMM/MDF Vladimir Viatkine/MAMM/MDF

La vie au quotidien

Sur ces photographies de l’Ukraine du siècle passé, l’on peut voir des réalités typiquement soviétiques : les défilés du 1er mai, le design soviétique des logements et des vêtements, mais aussi les costumes traditionnels brodés de couleurs vives.

Jardin d’enfants n°1 de l’usine Arsenal, à Kiev, 1953 Nikita Kozlovski/MAMM/MDF Nikita Kozlovski/MAMM/MDF

Défilé du 1er mai à Kharkov, 1974 Vassili Gorodov/russiainphoto.ru Vassili Gorodov/russiainphoto.ru

Un chef d’atelier et sa famille, Odessa, 1971 Svet/Sputnik Svet/Sputnik

Un groupe en excursion sur l’escalier du Potemkine, à Odessa, 1968 Archives des Charypov-Afanassiev Archives des Charypov-Afanassiev

Jeunesse de l’Ukraine occidentale, 1940 Ivan Chaguine/MAMM/MDF Ivan Chaguine/MAMM/MDF

Poissonnières sur le marché d’Odessa, 1970

Touristes sur le pont d’un navire sur le Danube, 1969 Iakov Berlinguer/Sputnik Iakov Berlinguer/Sputnik

Dans une rue d’Odessa, 1970

