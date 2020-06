En images: la mode du bikini et du maillot de bain féminin en URSS

Cela peut être difficile à croire, mais même les femmes soviétiques ont pu goûter aux joies de porter des maillots deux pièces et de dénuder sur le sable diverses parties de leur corps.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est difficile d’imaginer une ouvrière ou une kolkhozienne en bikini, n’est-ce pas ? Sur les photographies des années 1920-1930, l’on peut apercevoir des maillots de bain une pièce avec shorts, tandis que les tenues de bain deux pièces s’avèrent être de véritables raretés. Et même dans ce cas, il convient nécessairement de dissimuler son nombril !

À Gourzouf (Crimée) Vladimir Akimov/Sputnik Vladimir Akimov/Sputnik

Années 1920 Aleksandr Grinberg/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Portrait d’une femme en bord de mer, années 1920 MAMM/MDF/russiainphoto.ru

À Odessa (Ukraine), 1925 Iouri Litvine/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

À Sotchi, 1937 Archives de Nikolaï Ekimov/russiainphoto.ru

Dans la région de Leningrad (actuelle Saint-Pétersbourg), années 1930 Archives de Nikolaï Ekimov/russiainphoto.ru

En Crimée, 1946 Andreï Novikov/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

Les premiers bikinis n'apparaissent en URSS que dans les années 1950. Les soutiens-gorge ouverts sans bretelles ont été un choc – le plus souvent, ils étaient portés par des actrices ou des bohémiennes. Les shorts à taille haute, que nous appelons aujourd'hui « rétro », sont quant à eux restés à la mode jusque dans les années 1980.

Dans une station balnéaire de Crimée, années 1950 Archives de Leonoro Karel/russiainphoto.ru

Photographie d’archives Photographie d’archives

Lire aussi : Les «Maldives» de Sibérie, ou lorsque prendre un selfie peut vous coûter la vie

Dans les années 1960, les bikinis étaient beaucoup plus courants. Les nombrils se sont alors exposés au grand jour. Cependant, les maillots de bain, ainsi que les autres articles de la garde-robe, connaissaient d’importantes pénuries. Les fashionistas les cousaient donc elles-mêmes à partir de calicot, de satin et de tout autre tissu qu’elles pouvaient se procurer.

À Jurmala (Lettonie), 1960 Viktor Rouïkovitch/MAMM/MDF/russiainphoto.ru

1963 Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

À Sotchi, années 1960 N. Sviridova/Sputnik N. Sviridova/Sputnik

En Estonie soviétique, années 1960 Aleksandr Tcheprounov/Sputnik Aleksandr Tcheprounov/Sputnik

À Palanga (Lettonie), 1964 Sputnik/Sviridov Sputnik/Sviridov

En 1968 est sorti le film culte Le Bras de diamant, dans lequel l'actrice Svetlana Svetlitchnaïa, dans le rôle d’une séductrice rusée, apparaît dans un bikini incroyablement osé selon les standards de l'époque. Elle a ainsi à jamais remporté le statut de sex-symbol du cinéma soviétique (et l'objet de la jalousie de toutes les femmes soviétiques).

Cadre du film « Le Bras de diamant » Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1968 Leonid Gaïdaï/Mosfilm, 1968

Dans les années 70 et 80, il était possible de « se procurer » des maillots de bain occidentaux coûteux mais incroyablement à la mode. C'est pourquoi la plage a commencé à être remplie de styles et de couleurs variés. Dans le même temps, les bikinis ont poursuivi leur démocratisation.

Sur le littoral de la mer Noire, 1982 Vladimir Karlov/Archives de Vladimir Karlov/russiainphoto.ru

Dans cet autre article, découvrez en images l’évolution de la mode féminine en Russie au cours du XXe siècle.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.