En images: pourquoi les pays baltes étaient-ils privilégiés en URSS?

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vitrine de l'Union soviétique

Les territoires baltes où vivent les populations lettone, lituanienne et estonienne, ont toujours eu un statut particulier, tant au sein de l'Empire russe qu'en URSS. Les autorités ont essayé de tenir compte des conditions historiques et économiques particulières de cette région « européenne », si différente du reste du pays.

D'importantes ressources financières ont ainsi été allouées au développement des républiques baltes soviétiques. Cependant, la mise en œuvre des réformes économiques radicales a ici été appréhendée avec beaucoup de prudence.

En conséquence, le niveau de vie de la Lettonie, de l'Estonie et de la Lituanie soviétiques était plus élevé que dans la plupart des autres républiques de l'URSS. Les salaires y étaient 2 à 3 fois plus élevés et les citoyens y assistaient à moins de pénuries en matière de nourriture, de vêtements, etc.

En Lettonie soviétique, dans le centre de Riga Sviridova/Sputnik Sviridova/Sputnik

Au bord de la mer, à Pärnu, en Estonie Iouri Abramotchkine/russiainphoto

À Vilnius, en Lituanie Antanas Soutkous/MAMM/MDF

Dans un magasin Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Bar à bière à Tallinn, Estonie S. Migdal/Sputnik S. Migdal/Sputnik

Station thermale de l'Union

De tout le pays, des millions de citoyens soviétiques venaient chaque année se reposer sur la côte de la mer Baltique dans les meilleurs sanatoriums, par exemple de Jurmala, en Lettonie, et de Palanga, en Lituanie. Dans la station balnéaire estonienne de Pärnu a même été inauguré un sanatorium spécial pour les cosmonautes soviétiques.

Jurmala, Lettonie, 1984 Boris Kolessnikov/TASS Boris Kolessnikov/TASS

Jurmala, Lettonie, mai 1975 Jan Graoubits, Aleksandr Ovtchinnikov/TASS Jan Graoubits, Aleksandr Ovtchinnikov/TASS

Jurmala, Lettonie, 1983 Imant Predelis/TASS Imant Predelis/TASS

Jurmala, Lettonie, juin 1983 Imant Predelis/TASS Imant Predelis/TASS

Palanga, Lituanie, août 1986 Sabaliaouskas Alguirdas, Iankaouskas Kiastoutis/TASS Sabaliaouskas Alguirdas, Iankaouskas Kiastoutis/TASS

L’« étranger soviétique »

Comme seul un petit pourcentage de la population de l'Union soviétique pouvait voyager à l'extérieur du pays, les États baltes sont devenus un substitut de l'Europe inaccessible, et étaient donc vus comme l’« étranger soviétique ». Les touristes y découvraient une architecture allemande, suédoise ou lituanienne totalement inconnue et impressionnante, se promenaient dans les rues étroites de Riga, Vilnius et Tallinn, visitaient les châteaux médiévaux disséminés dans les républiques, semblables à ceux que l’on retrouve en Europe de l’Ouest.

D’ailleurs, quand il était nécessaire de montrer au cinéma la vie à l’étranger, les réalisateurs soviétiques venaient en tournage dans les pays baltes. Ainsi, dans Les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson, du cinéaste Igor Maslennikov, l’une des meilleures adaptations de l’œuvre d’Arthur Conan Doyle, la demeure du célèbre détective, rue Baker Street, est en réalité située à Riga.

Un père et son fils à Tallinn Archives de Vladimir Karlov

Le vieux Vilnius, Lituanie Archives de Vladimir Karlov

Vue sur le vieux Tallinn, Estonie Vladimir Perventsev/Sputnik Vladimir Perventsev/Sputnik

Tallinn Alekseï Fedosseïev/Sputnik Alekseï Fedosseïev/Sputnik

Château de Trakai, Lituanie, 1983 Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Château de Trakai, Lituanie, 1965-1969 Viktor Gorkine/MAMM/MDF

Le centre industriel du pays

À l'époque soviétique, les États baltes sont devenus l'un des principaux centres industriels du pays, et certaines usines et manufactures ont dépassé l'échelle régionale, pour devenir des entreprises de l'ensemble de l'Union. L'usine électrotechnique d'État de Riga « VEF », par exemple, fournissait de l'électronique à tout le pays, tandis que l'usine de verre de la ville de Līvāni, en Lettonie, était l'une des plus grandes de l'URSS.

Un groupe de spécialiste-constructeurs ayant participé à la production de voitures pour les Jeux olympiques de 1980 à Moscou. Usine automobile de Riga, Lettonie Vladimir Bogatyrev/Sputnik Vladimir Bogatyrev/Sputnik

Usine de calculatrices mécaniques à Vilnius, Lituanie Nikita Kozlovski/MAMM/MDF

Usine d’excavateurs à Tallinn A. Varfolomoeïev/Sputnik A. Varfolomoeïev/Sputnik

Une inspectrice de qualité vérifie des articles finis à Vilnius, en 1978 Marionas Baranauskas/TASS Marionas Baranauskas/TASS

Des travailleuses dans une fabrique textile de Kaunas, Lituanie, 1977 Boris Kavachkine, Algis Palenis/TASS Boris Kavachkine, Algis Palenis/TASS

Porte occidentale de l'URSS

Ce sont les ports des républiques baltes (et non Leningrad et Kaliningrad) qui étaient considérés comme les principales portes maritimes occidentales du pays. Le gros du flux de marchandises soviétiques vers l'Europe passait par eux. De là, les citoyens les plus chanceux partaient également en croisière dans les mers Baltique, du Nord et Méditerranée.

Des peintres en étude dans le port de Riga Soloviev/Sputnik Soloviev/Sputnik

Quais du port de passagers à Tallinn, Estonie Aleksandr Makarov/Sputnik Aleksandr Makarov/Sputnik

Port de marchandises à Tallinn Salmré/Sputnik Salmré/Sputnik

Port de commerce à Tallinn Iouri Abramotchkine/Sputnik Iouri Abramotchkine/Sputnik

Soutien à la culture locale

L'epos des nations baltes, les œuvres classiques de la littérature lettone, lituanienne et estonienne et, bien sûr, les romans idéologiquement corrects des écrivains soviétiques baltes étaient massivement traduits en russe, imprimés à des centaines de milliers d'exemplaires et reçus dans toutes les bibliothèques et librairies de l'Union soviétique, de Kaliningrad à Vladivostok.

Depuis la fin du XIXe siècle, des festivals de chant à grande échelle avec des milliers de participants en costumes nationaux ont eu lieu dans les pays baltes et pendant la période soviétique, cette tradition n'a pas été oubliée. Au contraire, de grandes salles ont été construites pour les accueillir. Les autorités essayaient cependant de faire coïncider ces événements avec certaines fêtes communistes, comme l'anniversaire de Lénine ou celui de la Révolution.

Ensemble letton de chant et de danse « Letouva » Iouri Sadovnikov/MAMM/MDF

Participants d’une fête folklorique lettonne Ian Tikhonov/Sputnik Ian Tikhonov/Sputnik

Jeune femme en costume traditionnel letton sur les quais de Riga Ian Tikhonov/Sputnik Ian Tikhonov/Sputnik

Chœur musical féminin à Tallinn A. Varfolomeïev/Sputnik A. Varfolomeïev/Sputnik

Fête traditionnelle Oleg Makarov/Sputnik Oleg Makarov/Sputnik

Ensemble musical de l’Université d’État de Vilnius, Lituanie, 1974 T. Jebraouskas, Viktor Sadtchikov/TASS T. Jebraouskas, Viktor Sadtchikov/TASS

L'architecture soviétique dans les pays baltes

La Baltique, comme le reste du pays, s'est activement construite avec des barres d’immeubles monotones pendant la période de l'URSS. Néanmoins, dans les villes sont aussi apparus de véritables chefs-d'œuvre de l'architecture soviétique, qui non seulement n'ont pas gâché l'apparence des cités médiévales, mais les ont harmonieusement complétées. Ainsi, l'un des symboles de Riga est devenu l'un des « gratte-ciels staliniens », le bâtiment de l'Académie des sciences de Lettonie, qui a été classé en 2003 au patrimoine culturel du Conseil de l'Europe en tant que monument à l’architecture du milieu du XXe siècle.

Étudiants bâtisseurs de grands ensembles, Riga Petroukhine/Sputnik Petroukhine/Sputnik

Pont sur le fleuve Daugava, Riga, Lettonie V. Krioukov/Sputnik V. Krioukov/Sputnik

Hôtel à Klaipėda, Lituanie, 1985 Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Aux abords de Vilnius, Lituanie, 1985 Boris Kavachkine/TASS Boris Kavachkine/TASS

Riga, Lettonie 1975 Iouri Jiltoukhine Iouri Jiltoukhine

Sanatorium à Druskininkai, Lituanie, 1986 Vladimir Goulevitch/TASS Vladimir Goulevitch/TASS

La vie telle qu'elle était

Dans une résidence universitaire de Tartu, Estonie Vsevolod Tarassevitch/MAMM/MDF

Inspectrice du Département du contrôle de la circulation routière avec sa fille Mikhaïl Ozierski/Sputnik Mikhaïl Ozierski/Sputnik

Une cuisine en Lettonie soviétique Ian Tikhonov/Sputnik Ian Tikhonov/Sputnik

Des fillettes à Vilinius, Lituanie Mikhaïl Dachevski

Des amateurs baltes de musique metal Gueorgui Rosov/MAMM/MDF

Commémoration militaire à Vilnius, 1987 Boris Kavachkine, Alguirdas Sabaliaouskas/TASS Boris Kavachkine, Alguirdas Sabaliaouskas/TASS

Vendeur de babioles Archives de Pavel Soukharev

Des ramoneurs S. Lidov/Sputnik S. Lidov/Sputnik

Dans cet autre article, nous vous présentions la vie, bien différente, en Asie centrale soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.