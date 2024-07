Comment une baie d’origine américaine est devenue l’une des garnitures russes les plus populaires?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À la fin du XIXe siècle, le célèbre biologiste et sélectionneur Ivan Mitchourine a commencé à travailler sur le perfectionnement de l’aronia noir, qui pousse sur les rives des lacs et des rivières d’Amérique du Nord. Pour créer une espèce plus résistante à l’hiver et visuellement plus belle de l’arbuste, il l’a croisé avec le sorbier des oiseaux. Selon le plan de Mitchourine, ce nouvel arbuste devait être bien adapté à la plantation de bandes forestières.

Cependant, l’aronia de Mitchourine, né de nombreuses années d’expériences, a dépassé les attentes de son créateur. Elle avait des baies étonnamment juteuses et grosses qui, après un certain temps, sont devenues très populaires auprès des compatriotes du scientifique et ont commencé à être activement cultivées dans les datchas (maisons de campagne russes).

Initialement, l’aronia de Mitchourine a été importée dans le territoire de l’Altaï, où se trouvait sa station agronomique expérimentale. Puis, grâce à sa capacité à résister à des températures allant jusqu’à -35°C, il s’est répandu dans l’Oural, en Sibérie et en Russie centrale. Dans les années 1970, cette aronia russe a pris racine en Finlande, en Suède, en Allemagne, en Europe de l’Est et même dans la patrie de ses ancêtres – le Canada et les États-Unis.

Peu à peu, les Russes ont appris à préparer de délicieuses confitures et liqueurs aromatiques à partir des baies de cet arbuste. De plus, ils les sèchent pour les utiliser plus tard comme garnitures pour tartes. Pour de nombreux habitants du pays, la tarte à l’aronia de Mitchourine est associée à la saveur de l’enfance !

Ingrédients :

aronia de Mitchourine – ½ tasse

sucre roux – ½ tasse

farine complète – 1 ½ tasse

œufs – 2 pièces

kéfir – 1 tasse

beurre – ¼ tasse (50g)

levure chimique – 1 pincée

vanille – selon vos envies

Tous les ingrédients doivent être à température ambiante !

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°C.

Mélangez les œufs et le sucre à l’aide d’un mixeur.

Ajoutez le kéfir, la levure chimique, le beurre et la vanille. Remuez soigneusement le tout.

Ajoutez progressivement la farine et mélangez jusqu’à ce qu’une pâte très dure se forme.

Ajoutez les baies lavées et mélangez doucement. Vous pouvez également mélanger les baies avec du sucre pour former une sorte de confiture avant de les ajouter.

Placez la pâte dans un plat de cuisson bien graissé et faites cuire au four pendant 50 minutes jusqu’à ce qu’elle soit prête.

