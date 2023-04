La tarte Gagarine, une gourmandise cosmiquement délicieuse

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Tôt le matin du 12 avril 1961, l’URSS a lancé le vaisseau spatial Vostok en orbite terrestre. À bord, se trouvait le premier humain dans l’espace, le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine. Après son retour sur Terre, il a été traité comme un dieu, et lorsqu’il voyageait à l’étranger, tout le monde voulait le rencontrer. Les habitants de Pologne lui ont par exemple offert un dessert au chocolat et aux fruits, qu’ils ont baptisé de son nom. Depuis lors, la tarte Gagarine est l’une des préférées des Polonais.

Elle se compose d’une simple couche de biscuit, d’une autre au cacao, d’une garniture aux fruits et de miettes saupoudrées. L’ingrédient principal de ce gâteau – vous ne le croirez pas – est le kissel (boisson fruitée solidifiée avec de l’amidon) en briquettes solides, un breuvage assez populaire à l’époque soviétique. La tarte Gagarine vaut vraiment la peine d’être essayée, alors nous vous partageons sa recette.

Ingrédients :

farine – 400g

beurre – 250g

sucre – 250g

baies (canneberges ou cerises) – 250g

4 œufs

cacao – 15g

levure chimique – 10g

kissel – 70g

Recette :

Mélangez la farine tamisée, le beurre froid, le sucre, la levure chimique et les jaunes d’œufs. Pétrissez la pâte et divisez-la en 3 parties. Ajoutez le cacao à l’une d’elles, et mettez une autre au fond d’un plat allant au four. Placez le tout ensuite au réfrigérateur pendant 30 minutes. Déposez les baies préalablement roulées dans la farine sur le dessus de la pâte refroidie disposée dans le plat. Râpez la partie «chocolat» de la pâte et saupoudrez les baies avec. Battez les blancs d’œufs avec le sucre jusqu’à l’obtention de pics fermes, ajoutez le kissel au mélange obtenu. Versez le soufflé sur la tarte. Prenez le troisième morceau de pâte et râpez-le sur le dessus de la tarte. Cuisez-la à une température de 160°C pendant une heure.

