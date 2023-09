L’on ignore qui a inventé cette recette de pâte, mais du fait que sa préparation ne prend qu’une quarantaine de minutes, elle est devenue populaire en URSS. Le secret réside dans le procédé spécial de fermentation de la levure.

Ingrédients pour la pâte :

300g de farine

150 ml de lait

50g de beurre

1 œuf

15g de levure fraîche

2 c. à s. de sucre

½ c. à c. de sel

Pour le remplissage :

250g de myrtille

2 pommes

100g de sucre

2 c. à s. de fécule de maïs

1 jaune pour enduire

Préparation :

Mélangez le lait tiède, le sucre, trois cuillères à soupe de farine tamisée et la levure. Laissez reposer pendant 15 à 20 min.

Dans le mélange de levure, ajoutez l’œuf, le beurre fondu, une pincée de sel et le reste de la farine tamisée. Pétrissez la pâte avec une fourchette, puis saupoudrez la surface de cuisson avec de la farine et continuez à pétrir avec les mains pendant 5-7 min.

Remplissez d’eau glacée un saladier. Noyez la pâte pour 10-20 min. Retirez lorsqu’elle remontera à la surface et séchez-la avec un torchon.

Épluchez et coupez les pommes en cubes et mélangez-les à l'airelle, au sucre et à la fécule de maïs.

Saupoudrez la boule de farine et pétrissez-la à nouveau. Séparez 1/3 de la pâte et commencez à travailler la plus grosse partie. Roulez-la en une grande et fine couche ronde.

Couvrez le fond de votre moule enduit d’un peu de beurre avec cette couche de pâte et étalez la garniture aux pommes et aux baies.

Placer le treillis de pâte sur le dessus, recouvrez avec un torchon et laisser encore 15 min.

Enduisez la surface de la tarte avec un œuf (1 jaune + 2 c. à s. de lait) et faites cuire à 190°C pendant 25 min.

Dans cet autre article, découvrez notre recette du tcherinian, tourte au poisson et ode à la culture des peuples du Nord russe.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.