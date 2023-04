Quatre plats que les orthodoxes russes préparent pour la fête de Pâques

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les plats principaux de la table de Pâques orthodoxe sont les œufs colorés consacrés à l’église, le dessert à base de tvorog (fromage cottage russe) appelé « paskha » et la brioche traditionnelle festive ou « koulitch ». Peu de gens se souviennent aujourd’hui que les riches croyants de l’ancienne Rus’ servaient autrefois jusqu’à 48 plats à la table de fête – selon le nombre de jours du Grand Carême. Dans son livre Cuisine du siècle, l’historien de la cuisine russe William Pokhlebkine fait référence aux plats traditionnels de la table de Pâques : agneau farci, porcelet aux grains bouillis, dinde aux pommes de terre, jambon et porc bouilli, cornichons, choucroute et champignons salés. Ils étaient accompagnés d’assaisonnements tels que la sauce aux airelles, la sauce au raifort, la moutarde et le sel noir, spécialement préparés pour être servis avec des œufs. Parmi les boissons alcoolisées, la vodka, le vin sec et le vin rouge de dessert fortifié appelé « kagor » étaient assurés d’être sur la table. Les enfants étaient particulièrement heureux de voir la gelée de canneberges et le baba à la marmelade. Voyons quels plats sont nécessaires pour célébrer Pâques selon la tradition orthodoxe russe.

Paskha

« Paskha » n’est pas seulement le nom de la fête de Pâques prononcé en russe, mais aussi un plat de tvorog (fromage cottage russe) en forme de pyramide tronquée, qui symbolise le Saint-Sépulcre. Les lettres cyrilliques « ХВ » représentées sur le dessert signifient la salutation « Христос Воскресе! » (« Le Christ est ressuscité ! »), que les orthodoxes échangent le jour de la résurrection du Christ.

Les principaux ingrédients du paskha sont le fromage cottage, le beurre, la crème fraîche ou la crème aigre, les raisins secs. Des noix et des fruits confits y sont également ajoutés. Le paskha est préparé cru ou en chauffant une masse d’œufs et de tvorog dans une casserole.

Koulitch

Le koulitch est une version maison de l’artos, une miche de pain levé, distribuée aux croyants dans l’Église orthodoxe russe le samedi, veille de Pâques, après la lecture de la prière. On considère que l’« artos » symbolise le corps du Christ.

Il existe également une opinion selon laquelle l’apparence du koulitch a été influencée par la tradition slave de la cuisson du pain de cérémonie à partir de pâte levée au printemps à la veille des travaux de semis. Si maintenant cette brioche traditionnelle est fortement associée à la fête de Pâques, l’historien Pokhlebkine affirme que les koulitchs antérieurs pouvaient être cuits plusieurs fois par an – lors des grandes célébrations associées aux changements de saisons. De plus, au XIXe siècle, le koulitch était préparé sans forme et ressemblait plus à un pain, et il n’a pris son apparence actuelle qu’un demi-siècle plus tard. Le nom même de ce dessert de Pâques n’est apparu en Russie qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles, avant cela, il était d’usage dans le pays de cuisiner un plat appelé « perepetchia », qui est une tourte ouverte avec une garniture. De nos jours, ce dernier plat a été conservé dans la cuisine oudmourte.

Les koulitchs modernes sont cuits à partir de pâte à levure sous la forme d’un cylindre haut, décorés de glaçage, de noix et de figures de pâte sur le dessus.

Œufs durs

La tradition de coloriser des œufs pour Pâques est associée à la perception de l’œuf comme symbole de renaissance et source d’une nouvelle vie apportée par le Christ. De nombreux colorants sont aujourd’hui commercialisés, mais il est beaucoup plus agréable de colorer les œufs comme on le faisait il y a bien des années : avec de la pelure d’oignon ou de la betterave, en faisant bouillir un œuf avec une feuille de persil, ou simplement en l’enveloppant d’un fil. Les effets sont les plus inattendus.

Makovnik

Avec d’autres pâtisseries de fêtes, la tarte aux graines de pavot décorait et continue d’orner la table de Pâques. On croit qu’il apporte le bien-être et la prospérité à la famille. Certains le cuisent sous la forme d’une tarte ordinaire, et alors le pavot est uniformément réparti dans la pâte, d’autres le forment à partir de rouleaux de pâte – une telle tarte est coupée sur les bords et, une fois terminée, ressemble à une fleur.

