Pourquoi des Russes tiennent-ils à se marier le premier dimanche après Pâques?

Le premier dimanche après la Pâque orthodoxe est souvent marqué par une salle comble dans tous les bureaux d'état civil de Russie. Voyons pourquoi cette journée est si populaire pour les mariages.

Des racines païennes

Ce jour était autrefois une fête païenne pour les jeunes mariés, qui s'est ensuite superposée aux traditions orthodoxes. En Russie, le premier dimanche après Pâques (connu dans l'Église catholique comme le quasimodo, ou deuxième dimanche de Pâques) est appelé Antipaskha (ce qui peut être compris comme « comme Pâques »), ou dimanche de Thomas. Cette fête commémore l'apparition du Christ à l'apôtre Thomas (ou Foma, dans l'Église orthodoxe), qui refusait de croire à la résurrection du Christ jusqu'à ce qu'il la voie de ses propres yeux. La semaine qui suit ce jour est appelée semaine de Foma. Pendant cette période, l'Église recommence à célébrer les cérémonies de mariage, qui étaient interdites du début du carême (après la Maslenitsa) jusqu'à Pâques.

Krasnaïa Gorka est également connue sous un autre nom populaire – Lelnik. L'histoire exacte de cette fête n'est pas claire, mais les folkloristes suggèrent que ce jour-là, les Slaves louaient Lelia – la déesse des fleurs, du printemps et de la jeunesse. Les dates de cet événement variaient selon les peuples, mais en général, elle avait lieu à la fin du mois d'avril ou dans les premiers jours de mai. C'est à cette époque que le véritable printemps arrive en Russie, que les oiseaux reviennent et que les premières fleurs éclosent.

Certains folkloristes écrivent également que les Slaves choisissaient la plus belle fille comme symbole de Lelia, qui s'asseyait sur un trône improvisé et observait la fête d'en haut. Il n'y a aucune confirmation historique de cela, néanmoins, Krasnaïa Gorka était l'une des principales fêtes slaves de l'année, dédiée au printemps, et un jour où les jeunes gens pouvaient à nouveau se marier après le long hiver. En général, la signification de cet événement était de permettre à la Terre Mère de se réveiller de son sommeil hivernal, afin que dans quelques mois elle apporte une bonne récolte aux hommes.

D'ailleurs, les filles et les garçons célibataires utilisaient ces célébrations pour faire des rencontres. Rester assis à la maison pouvait porter malheur. De nombreuses filles organisaient également des séances de voyance pour attirer les prétendants. Les peuples slaves croyaient généralement qu'un mariage pendant Krasnaïa Gorka apportait une vie de famille heureuse.

Cette tradition est encore observée aujourd'hui, les autorités municipales organisant même des fêtes à thème pour les jeunes mariés. Par exemple, à Moscou, les gens peuvent enregistrer un mariage à bord d'une croisière fluviale, dans le funiculaire au-dessus de la rivière Moskova, au Planétarium ou dans la célèbre tour de télévision Ostankino. Krasnaïa Gorka s’impose en réalité comme la deuxième date la plus populaire pour un mariage dans la capitale russe. La première est la fête de la ville en septembre, et la troisième – celle de la famille, le 8 juillet.

Se souvenir des ancêtres

Outre les mariages, Krasnaïa Gorka avait une autre signification. La semaine suivant ce jour était associée à la commémoration des ancêtres. Les Slaves appelaient cette période la semaine Radonitsa (ou Radonitskaïa). L'Église orthodoxe reprend alors également les services funéraires qui étaient interdits pendant la semaine festive de Pâques.

Le lundi et le mardi étaient appelés Radonitsa, lorsqu'il était d'usage de visiter les cimetières et de se souvenir des morts. Le mercredi était quant à lui qualifié de « sec » – l’on se rendait dans les églises pour un service commémoratif. Il était en outre interdit de semer quelque chose, car on croyait que les plantes ne pousseraient pas. Le jeudi, les gens laissaient de la nourriture pour les parents décédés dans la maison jusqu'au matin. Le vendredi, ils organisaient une cérémonie d'adieu en brûlant des branches sèches afin que les mauvais esprits ne gâchent pas la future récolte. Enfin, le samedi, l’on honorait les jeunes mariés avec des chansons joyeuses.

Aujourd'hui encore, dans de nombreuses villes russes, les jours de Krasnaïa Gorka et de Radonitsa, des bus gratuits se rendent aux cimetières pour permettre aux citoyens de se recueillir sur les tombes de leurs proches.

Que signifie « Krasnaïa Gorka » ?

Comme mentionné précédemment, Krasnaïa Gorka signifie « Colline rouge ». Outre la couleur rouge, les peuples slaves (et les Russes d'aujourd'hui) utilisent le mot « rouge » (красный, krasny) pour signifier quelque chose de beau (par exemple, la place Rouge à Moscou n'est pas appelée ainsi à cause de sa couleur, mais à cause de sa beauté). Les folkloristes disent que, très probablement, les Slaves considéraient comme « belles » les collines qui étaient couvertes des premières fleurs du printemps. Cependant, les collines susmentionnées – ou « gorki » – dans leur signification traditionnelle désignent également des monticules funéraires (kourganes). Certains folkloristes pensent également que les Slaves de l'Est brûlaient des feux sur des collines en l'honneur des dieux. Enfin, il y a aussi l'hypothèse que les païens choisissaient simplement une vue plus élevée et pittoresque – et donc, « belle ».

