Comment préparer le koulitch, la brioche traditionnelle de Pâques chez les orthodoxes

Plus grande fête de l'Église orthodoxe, Pâques s’accompagne en Russie d’un certain nombre de traditions. Celles-ci concernent non seulement la cérémonie à l'église mais un long processus de préparation de la brioche de Pâques – le koulitch.

Lors du dernier jeudi du Carême, appelée Tchisty Tchetverg (« jeudi propre »), tout le monde en Russie peint les œufs et cuit des koulitchs. Le samedi, les croyants vont à l'église pour les bénir et allumer une bougie. Le samedi soir, une procession sacrée a lieu, après quoi tout le monde se félicite et la célébration commence.

Quand j'étais petite, nous allions toujours dans le village de ma grand-mère, Roussinovo, où elle avait grandi. C’est pourquoi pendant longtemps, Pâques a été pour moi synonyme de voyage, ainsi que de réunions familiales et de pique-niques. Tout le monde goûtait les koulitchs de l'autre, essayant d’en découvrir les ingrédients secrets. Je me souviens que ma grand-mère y intégrait des fruits confits, car dans les années 80, il n'était pas facile d’en acheter. Cela rendait sa pâtisserie tout à fait unique.

Pour moi, cuisiner un koulitch décent est une cérémonie à part entière. Le processus prend généralement toute la journée, parfois plus. Je veux offrir à ma famille quelque chose de spécial, impressionner mes amis et démontrer mes compétences de boulangerie. La chose étrange à propos de la préparation du koulitch dans notre famille est que nous n’utilisons jamais la même recette. Cela a toujours été une sorte d’expérience avec la quantité de beurre, d'œufs, de sucre et d'épices. Gardez à l'esprit que c'est toujours un compromis : sucré et humide, le gâteau sera lourd, tandis que léger et moelleux, il sera sans saveur.

Mariée à un Italien, c’est un défi supplémentaire pour moi de l’impressionner car il compare le koulitch au panettone italien. Mais je continue d'affirmer que le koulitch est une chose totalement différente. Il est plus dense, moite et riche en saveur ; en outre, il n’est pas aussi léger et fondant dans la bouche.

Voici une recette classique développée par l'historien William Pokhlebkine. Pour ma part, je l'ai testée avec succès avec ma famille italienne. La règle principale est de le faire avec amour et un esprit positif.

Ingrédients :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Farine - 1 kg

Levure - 50 g (fraîche) ou 9 g (instantanée)

Lait - 1 ou 1,5 verre

Jaunes d'œufs - 10

Blancs d'œufs - 3

Sucre - 250 g

Beurre - 200 g

Raisins secs - 100 g

Cognac - 25 g

Fruits confits - 25 g

Zest de citron - 3 cuillères à café

Noix de muscade – une demi-cuillère à café

Infusion de safran - 1 cuillère à café

Sucre vanillé - 4 cuillères à café

Sel - 1 g

Préparation :

1. Préparez le levain : ajoutez 100 g de farine à un demi-verre de lait bouillant et mélangez rapidement avec une cuillère en bois pour obtenir une masse élastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

2. En même temps, dissoudre la levure dans un demi-verre de lait tiède.

Yulia Mulino Yulia Mulino

3, Laisser reposer 10 minutes

Yulia Mulino Yulia Mulino

4. Préparez un mélange de levure : combinez les résultats des points 1 et 2, couvrez le bol avec une serviette.

Yulia Mulino Yulia Mulino

5. Laissez reposer pendant une heure et demie.

Yulia Mulino Yulia Mulino

6. Préparez un mélange d'œufs : mélangez les jaunes d'œufs, les blancs, le sucre et le sel jusqu'à obtenir une masse blanche.

Yulia Mulino Yulia Mulino

7. Ajoutez la moitié du mélange d'œufs au mélange de levure.

Yulia Mulino Yulia Mulino

8. Ajoutez 250 g de farine, travaillez la pâte jusqu'à ce qu'elle soit homogène (j'ai utilisé un mixeur).

Yulia Mulino Yulia Mulino

9. Laissez reposer une heure.

Yulia Mulino Yulia Mulino

10. Ajoutez la deuxième partie du mélange d'œufs, et incorporez 500 g de farine.

Yulia Mulino Yulia Mulino

11. Travaillez jusqu'à ce que la pâte ne colle pas à vos mains. Cela m'a pris 15 minutes avec un mixeur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

12. Commencez à ajouter du beurre fondu par petites portions à la pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

13. Si vous n'avez pas d'infusion de safran, vous pouvez tremper le safran sec dans une cuillère d'eau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

14. Ajoutez des épices et du cognac.

Yulia Mulino Yulia Mulino

15. Travaillez pendant encore 15 minutes puis laissez la pâte lever à nouveau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

16. Une fois que la pâte a doublé de volume, mettez-la de côté et ajoutez des fruits confits et des raisins secs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

17. Laissez lever à nouveau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

18. Divisez la pâte en deux parties, placez-les dans des moules (16 cm), couvrez-les d'une serviette et laissez-les lever dans un endroit chaud jusqu'aux 2/3 des moules.

Yulia Mulino Yulia Mulino

19. Étalez un peu de blancs d'œufs sur le dessus et mettez les moules dans un four chauffé à 180 degrés Celsius et pendant 45 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

20. Décorez votre koulitch avec de la meringue ou du glaçage au sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

