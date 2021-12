Couronne Pavlova: une variante de Noël de la plus savoureuse des meringues

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette création pâtissière a été inspirée par la beauté et la grâce de la plus grande ballerine russe, Anna Pavlova, dans les années 1920.

Mélange succulent de meringue, de crème fouettée et de baies, la Pavlova est traditionnellement considérée comme un dessert d'été. Elle se marie parfaitement avec des fraises, des cerises et des framboises fraîches, ce qui est la variante classique. Cependant, je ne veux pas attendre l'été prochain pour déguster l'une de mes douceurs préférées – alors pourquoi ne pas y incorporer d'autres fruits et baies de saison ?

Avec le kiwi, le kaki, la banane, la grenade, les agrumes et les figues, il existe littéralement des dizaines de variations saisonnières pour la garniture de la Pavlova. Aujourd'hui, j'utiliserai un mélange d'argousier et d'airelle, mais n'hésitez pas à ajouter toutes les baies que vous aimez.

Il en va de même pour la forme. À l'origine, la Pavlova était servie sous forme de gros ou de petits gâteaux. Toutefois, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui donner n'importe quelle forme : d'un dessert romantique en forme de cœur à une couronne spectaculaire, idéale pour le festin de Noël.

Ce que j'aime aussi dans ce dessert, c'est que vous pouvez préparer la meringue et la garniture aux baies à l'avance. Puis, vous passez 10 minutes à fouetter la crème et à assembler le gâteau juste avant de le servir. C'est l'un des desserts les plus conviviaux qui soit. Alors préparez les ingrédients, mettez en fond sonore la chanson Jingle Bells et commencez à cuisiner !

Ingrédients pour la meringue :

4 blancs d'œuf

200g de sucre

20g de fécule de maïs

1 cuillère à café de jus de citron

1 pincée de sel

Ingrédients pour la garniture :

150g d'argousier

150g d'airelle rouge

100g de sucre

300ml de crème épaisse (30-35% de matière grasse)

1 poignée de graines de grenade

Préparation :

Fouettez les blancs d'œuf avec la pincée de sel dans un saladier jusqu'à obtention d’une texture ferme. Je recommande de dégraisser et de mélanger le tout avec une petite quantité de jus de citron ou de vinaigre avant la cuisson pour obtenir la texture de meringue adéquate.

Ajoutez progressivement le sucre, le jus de citron et fouettez pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce que vous obteniez l'emblématique texture de meringue brillante et régulière. Ajoutez la fécule de maïs, mélangez avec un mixeur ou une spatule.

Ensuite, préparez une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Comme nous souhaitons obtenir une belle forme de couronne, dessinez un motif au crayon sur le papier. Appliquez-y le mélange à l'aide d'une poche à douille munie de l'embout de votre choix ou d'une cuillère à soupe.

Je vous conseille de créer des creux au gré de la couronne car cela facilitera grandement la répartition de la garniture sur la surface.

Faites cuire la meringue à 120°C pendant 70 minutes ; laissez-la dans le four éteint pendant encore une heure, puis laissez-la refroidir complètement à température ambiante.

Passons maintenant à la garniture. Commençons par les baies. Mettez l'argousier congelé avec 50g de sucre dans une casserole et faites cuire à feu moyen pendant 7 à 10 minutes. N'oubliez pas de remuer de temps en temps.

Mettez-le dans une tasse, puis travaillez légèrement avec un mixeur pour une texture plus lisse, et laissez refroidir complètement. Vous remarquerez que le mélange de baies devient plus épais en refroidissant.

Répétez le processus avec de l’airelle ou toute autre baie que vous aimez.

Voici prêtes nos deux succulentes bases de baies pour la garniture de la Pavlova.

La dernière étape consiste à fouetter la crème épaisse jusqu'à pouvoir obtenir des pics fermes. Je n'ajoute pas de sucre ici car les meringues et les garnitures à base de baies sont déjà assez sucrées. Voici un autre secret : si vous désirez une garniture plus stable et au goût plus riche, ajoutez la moitié d'une plaque de fromage frais ou de mascarpone dans la crème de base.

Maintenant, assurez-vous que tout est complètement refroidi et passons à l'assemblage de la couronne ! Tout d'abord, étalez la moitié de la garniture aux baies. J'alterne l'airelle et l'argousier cuillère à soupe par cuillère à soupe.

Ensuite, étalez la crème fouettée à la cuillère ou à la poche à douille, et terminez avec le reste de la garniture aux baies. Enfin, saupoudrez de quelques graines de grenade et décorez selon vos envies.

Préparez du café frais, servez la couronne de Pavlova et profitez de l'esprit de Noël.

Priatnovo appetita !

