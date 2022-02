La salade du colonel: ce plat soviétique pour vrai homme au foie de morue

Donnons une chance au foie de morue et découvrons comment il est préparé et servi en Russie. Pour cela, essayez-le en salade ou en apéritif sur du pain grillé, et vous changerez alors d’avis à son sujet.

Le foie de morue, semble-t-il, est un mets simple mais en même temps exceptionnel, et il est très apprécié en Russie. Pour être honnête, il m’a particulièrement manqué aux Pays-Bas, jusqu'à ce que je le trouve enfin dans les magasins locaux.

Mais pourquoi le foie de morue est-il si utile pour la santé ? Pris en quantité modérée, il peut vous aider à améliorer votre vision (vitamine A), à renforcer vos os (vitamine D) et à améliorer vos performances cardiaques et mentales (oméga-3).

Le foie de morue a une odeur spécifique et, sans aucun doute, n'est pas le produit le plus photogénique. Cependant, il est également important de savoir comment il est préparé et servi.

La salade du colonel (« polkovnitchi » en russe) était très populaire à l'époque soviétique. Dans de nombreuses cantines et restaurants, ainsi que sur les tables familiales, elle occupait souvent une digne place.

Le plat tire probablement son nom du fait qu'il est composé d'ingrédients lourds et riches en calories qui sont appréciés des vrais durs. De plus, la nourriture en conserve était associée aux rations militaires. Cependant, nous ne pourrions qualifier ce plat de simple, car le foie de morue était considéré comme un mets délicat en Union soviétique, c'est pourquoi il a été nommé d'après un officier de haut rang.

Les principaux ingrédients de cette salade sont le foie de morue en conserve, les œufs, l'oignon et le concombre. Il existe néanmoins maintenant de nombreuses variantes de sa recette à base de fromage à pâte dure ou à pâte molle, ce qui la rend plus savoureuse. Par contre, certaines personnes y ajoutent beaucoup de végétaux frais, comme du céleri, pour l'alléger. La salade du colonel ne nécessite aucune sauce, car le foie de morue est déjà gras.

De mon côté, j'ai gardé la recette classique et ai seulement ajouté un mélange de graines d'aneth broyées, de poivre noir et de sel, ainsi que quelques gouttes de jus et de zeste de citron pour renforcer la saveur.

Cette combinaison d'ingrédients simples crée un plat vraiment spécial. Vous pouvez le servir sur de fines tranches de pain grillé ou sur des feuilles de salade.

Ingrédients (apéritif pour 6-8 personnes) :

foie de morue en conserve – 200g

3 œufs

2 concombres (150g)

oignons verts – 1-2 tiges

aneth – 50g

persil – 20g

sel, poivre – selon vos envies

graines d'aneth – selon vos envies (facultatif)

jus et zeste de citron – selon vos envies (facultatif)

Préparation :

Placez le foie de morue sur une serviette en papier pour éliminer l'excès de graisse.

Faites bouillir les œufs et coupez-les en petits cubes.

Pelez les concombres et coupez-les en petits cubes.

Coupez le foie de morue en le tenant immobile avec une fourchette.

Mélangez les légumes, oignons verts et autres herbes dans un bol.

Remuez le tout. Goûtez la salade avant de la saler, car le foie de morue l’est déjà. Si désiré, ajoutez un peu de jus et de zeste de citron. Ajoutez du poivre et des graines d'aneth selon vos envies.

Disposez la salade dans un bol ou sur des tranches de pain grillé ou des feuilles de laitue. Profitez-en immédiatement ! Priatnovo appetita !

