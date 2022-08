Recette de salade marinée aux aubergines de la région russe du Kouban

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le Kouban est une région historique et géographique du Caucase du Nord, qui comprend la région de Krasnodar et plusieurs autres du sud de la Russie. Pendant des siècles, elle a fourni de la nourriture à tout le pays. Ici, grâce au climat favorable, les poivrons, tomates et aubergines poussent mieux que partout ailleurs en Russie.

Je sais par ma grand-mère que les habitants des régions du sud adorent particulièrement les aubergines et les appellent affectueusement « sinenkié » (« bleus »). Outre le caviar d'aubergines et les aubergines cuites et farcies, les locaux préparent des aubergines marinées. Cela était particulièrement utile lorsqu'il n'y avait pas de réfrigérateurs.

Comment préparer exactement la salade d'aubergines du Kouban ? Elle est composée d'aubergines, de poivrons et de tomates. La meilleure façon d’élaborer ce plat est de faire bouillir les aubergines pendant une courte période. De cette façon, elle perdra une partie de son amertume et absorbera moins d'huile lors de la friture.

La qualité des légumes et des herbes utilisés dans la recette est d'une grande importance. Par conséquent, j'ai choisi les plus parfumés que l'on puisse trouver dans les épiceries locales. Cette année, j'ai réussi à faire pousser mes propres tomates. Un élément important de cette salade est l'assaisonnement aux herbes et à l'ail – il rendra le plat plus piquant et parfumé.

Ce plat est plus souvent servi en collation, mais il peut également être utilisé comme plat principal.

Ingrédients pour 4 à 6 portions :

aubergines – 600g

poivrons – 350g

tomates – 350g

8 gousses d'ail jeune

persil, aneth, basilic – 100g

Pour la marinade :

eau – 200ml

vinaigre 9% – 2 cuillères à soupe

sel – 1 cuillère à soupe

sucre – 2 cuillères à soupe

Préparation :

Coupez les tiges des aubergines, mettez les légumes dans de l'eau froide et allumez le feu.

Après ébullition, laissez-les mijoter 10 à 15 minutes, selon la taille. Vos aubergines doivent rester fermes.

Coupez les poivrons en morceaux de taille moyenne. Aplatissez-les et grillez-les dans une poêle graissée jusqu'à ce qu'ils soient à moitié tendres.

Coupez les aubergines en rondelles de 6mm.

Faites revenir les aubergines dans une poêle avec un peu d'huile jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

Hachez finement les herbes et écrasez l'ail.

Coupez les tomates en rondelles de 4mm.

Lorsque tous les ingrédients sont prêts, commencez à assembler la salade. Choisissez un plat en céramique ou en verre avec un couvercle.

La première couche est constituée d'aubergines. J'ai décidé de couper les rondelles d'aubergines en deux, il sera donc plus pratique de les servir plus tard. Saupoudrez les aubergines avec le mélange d'herbes et d'ail. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'aubergines.

Déposez une nouvelle couche de poivrons.

À la fin, mettez les tomates en saupoudrant chacune d'herbes.

Pour préparer l'assaisonnement, dissolvez le sucre et le sel dans l'eau et faites chauffer le mélange. Ajoutez-y le vinaigre et retirez du feu.

Versez le mélange chaud sur la salade pour mieux mariner les légumes.

Couvrez et laissez mariner pendant 8 à 12 heures. Conservez plusieurs jours au réfrigérateur.

Servez la salade arrosée d'huile aromatique. Priatnovo appetita !

