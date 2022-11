La salade passager, compagnon de route des longs voyages en train sous l’URSS

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’époque soviétique, les bienfaits pour la santé des sous-produits du foie étaient souvent vantés et, par conséquent, les plats à base de foie occupaient souvent une place de choix dans les menus.

Le foie est une mine de nutriments. Parmi les plats qui en contiennent on trouve le foie avec une sauce à la crème, les cœurs de poulet aux oignons, la soupe d’abats, les crêpes au foie (consultez la recette du gâteau au foie), les saucisses de foie et des pâtés. Il était toujours préparé de manière à ce que le plat soit riche et succulent.

Un plat particulier était la « salade passager » (passajirski salat). Selon les témoins de l’époque, elle était servie dans le wagon-restaurant des trains longue distance et dans les gares. D’où le nom de « passager ». Difficile à trouver en voyage, la nourriture a tendance à avoir encore meilleur goût sur la route. Ainsi, même les passagers difficiles dévoraient volontiers cet en-cas. En effet, la combinaison des ingrédients était pensée avec beaucoup de soin.

Tout d’abord, ils étaient cuits, car on estimait que la salade devait être conservée pendant un certain temps sans réfrigération. Le foie était coupé en julienne et avait une texture douce. Les oignons frits ajoutaient de la tendresse et de la jutosité, tandis que les carottes apportaient un peu de douceur supplémentaire et un aspect festif.

Les concombres salés ou marinés lui conféraient une texture croquante et de la fraîcheur. La mayonnaise soviétique traditionnelle, combinée aux ingrédients tranchés de taille égale, donnait une touche épicée et acidulée. La salade était copieuse, saine et délicieuse.

Je ne peux pas dire que cette salade était très populaire ou qu’on la préparait souvent, mais certaines familles, inspirées par un long voyage en train, la faisaient aussi à la maison.

Après l’avoir cuisinée chez moi, je peux dire avec certitude que c’est une façon merveilleuse et simple de préparer du foie. La salade passager n’a que quatre ingrédients principaux, elle est économique et sa saveur est originale. J’ai également ajouté un peu de moutarde et des fines herbes fraîches.

Cette salade aura fière allure sur une table de fête, même si elle peut bien entendu constituer une collation copieuse sur la route ou lors d’un pique-nique.

Ingrédients (3-4 portions) :

foie de bœuf - 250 g

2 gros oignons

une grosse carotte

cornichons - 150-200 g

mayonnaise - 2 cuillères à soupe

huile de tournesol + beurre pour la friture du foie

huile de tournesol pour faire frire les oignons et les carottes

sel au goût

poivre au goût

feuille de laurier - 1

fines herbes – une botte

Préparation :

Coupez le foie de bœuf en gros morceaux, et faites-le revenir dans un mélange de beurre et d’huile de tournesol. Faire cuire pendant 20 minutes, selon la taille des morceaux. Ils doivent être tendres mais pas saignants. Salez et poivrez selon votre goût.

Mettre sur une assiette et laisser refroidir.

Dans la même poêle, faire frire l’oignon et les carottes coupés en julienne, jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Ajouter du sel, du poivre et du laurier au goût. J’ai tranché les carottes à la main afin que les morceaux restent entiers, conservent leur forme et soient de la même taille que les autres ingrédients.

Coupez le foie en julienne.

Remuez le mélange de foie, d’oignons et de carottes et les concombres dans un bol.

Versez de la mayonnaise.

Servir avec des herbes fraîches.

Bonne dégustation !

