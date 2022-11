Recette de déroutants biscuits russes à la mayonnaise préparés au hachoir à viande

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

À l’époque soviétique, ces biscuits étaient aussi populaires que les « orechki au lait concentré bouilli » et les « gâteaux kartochka » et portaient de nombreux noms tels que « coquillages », « pieuvres » ou « chrysanthèmes ».

Les citoyens soviétiques préféraient cuisiner des plats simples, rapides et peu coûteux. Les familles de l’Union soviétique aimaient ces biscuits pour les ingrédients bon marché ainsi que pour leur forme attrayante. Et tout cela grâce à un hachoir à viande mécanique. Cet appareil transformait le processus de préparation en un jeu passionnant, de sorte que les enfants aimaient aider leurs parents à préparer ces pâtisseries dans la cuisine. Habituellement, l’adulte tournait la poignée et l’enfant attendait avec impatience que les bandes de pâte tombent entre ses mains.

Aujourd’hui, de nombreuses personnes possèdent un hachoir à viande électrique, et façonner des biscuits est toujours aussi simple, mais cela nécessite une technique différente. La pâte est rapidement passée à l’appareil électrique, il faut donc d’abord la rouler en une longue « saucisse » puis la couper en petits biscuits avec un couteau. D’autre part, vous pouvez lancer et arrêter l’appareil pour former des pâtisseries individuelles.

Quelle que soit la façon dont vous le faites, les biscuits préparés avec un hachoir à viande se révéleront savoureux et excellents.

La pâte nécessaire à la préparation de ces biscuits contient en outre un ingrédient très inattendu : la mayonnaise. N’ayez pas peur, elle ne sera pas grasse, au contraire, légère et aérienne. La mayonnaise est un véritable symbole de l’ère soviétique et de la cuisine d’URSS. Vous pouvez la trouver dans de nombreux plats, des salades aux produits de boulangerie, et bien sûr, il est toujours préférable d’utiliser de la mayonnaise faite maison si possible.

Les biscuits avec de la mayonnaise sont légers, croustillants et se conservent longtemps. C’est un délicieux apéritif ou dessert qui peut être mangé avec une tasse de café ou de thé.

Ingrédients :

Pour la pâte :

1 œuf

1 tasse de sucre

150g de beurre

100-150g de mayonnaise

2,5 tasses de farine

levure chimique

Pour la mayonnaise :

2 jaunes d’œuf

2 cuillères à café de jus de citron

1 cuillère à café d’huile d’olive ou d’huile de graines

0,5 cuillère à café de moutarde

une pincée de sel, de poivre et de sucre selon vos envies

Préparation :

Tout d’abord, préparez une mayonnaise faite maison. Dans un saladier, mélangez tous les ingrédients avec un batteur. La couleur sera plus foncée que la mayonnaise achetée en magasin. Comme variante, si vous souhaitez obtenir une mayonnaise « provençale », vous pouvez ajouter un peu de moutarde.

Il est maintenant temps de préparer la pâte. Tout d’abord, mélangez le sucre avec l’œuf, puis ajoutez le beurre et la levure chimique. Le beurre doit être à température ambiante : il sera plus facile à mélanger. Ajoutez la farine et la mayonnaise. Pétrissez la pâte et laissez-la pendant une demi-heure au réfrigérateur pour qu’elle repose. Si vous le désirez, vous pouvez, comme alternative, utiliser de la cassonade et de la farine de grains entiers.

Maintenant, vous devez passer la pâte au hachoir à viande. Une fois que vous avez passé suffisamment de pâte, généralement de 3 à 4 centimètres, coupez-la avec un couteau et utilisez vos mains pour façonner le biscuit en forme de coquillage, de pieuvre, ou de tout ce que vous pouvez imaginer. Vous pouvez par exemple préparer des biscuits en forme de nouilles ou de fleurs.

Déposez les biscuits sur une plaque recouverte de papier cuisson. Cuisez-les au four à 180°С pendant 20-25 minutes jusqu’à ce qu’ils soient prêts. Saupoudrez-les de cannelle ou de sucre.

Priatnovo appetita !

