Grenki: comment cuisiner un délicieux plat à partir de pain rassis ordinaire

Si vous avez du pain rassis, ne vous précipitez pas pour le jeter. Avec lui, vous pouvez cuisiner non seulement du kvas (boisson gazeuse typique de Russie) ou des croûtons, mais aussi un dessert très appétissant et simple, que même un enfant peut gérer.

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Dans l'histoire et la culture russes, le pain a toujours occupé une place d'honneur, car pendant de nombreux siècles, les gens n'avaient pas assez de nourriture. En fait, le pain est devenu disponible pour les habitants du pays il y a moins de 100 ans. Au début, tout le monde n'avait pas les moyens de l'acheter en raison du coût élevé de la farine de blé, puis pendant longtemps, les cartes de rationnement ont imposé des restrictions sur sa consommation.

Les Russes apprennent dès l'enfance à respecter le travail de ceux qui sont impliqués dans la production de pain, car c'est un travail difficile – d'abord, les agriculteurs cultivent et récoltent le blé, puis ils broient les grains en farine, et ce n'est qu'alors que l'on peut passer directement au processus de cuisson lui-même, qui n'est pas si simple non plus.

Le pain n'est pas seulement un produit alimentaire, c'est aussi un symbole d'unité. Il existe une expression russe qui signifie littéralement « tranche coupée » et fait référence à une personne qui a été coupée de sa famille.

Les Russes ont toujours du pain sur la table, et le dicton le plus célèbre dit : « Le pain est le bâton de la vie ». Cela signifie qu'il est l'aliment le plus important de la maison, et presque aucun repas n'est complet sans une tranche de pain noir ou blanc.

>>> Comment cuisiner la pâte de noix ourbetch, superaliment du Daghestan?

Lorsque les invités ou les jeunes mariés entrent dans la maison, ils sont accueillis selon une ancienne coutume, avec du pain et du sel.

Le pain russe le plus sain est préparé à partir de farine de grains entiers, mais aujourd'hui, le pain de seigle, le pain au son et le pain multicéréale sont également populaires dans le pays.

Jeter du pain, même s'il est rassis, est considéré comme une mauvaise action. Il vaut mieux le donner aux oiseaux (cette coutume a des racines préchrétiennes ; dans la culture slave, les oiseaux personnifiaient les âmes des morts).

La cuisine russe traditionnelle propose un grand nombre de recettes dans lesquelles le pain rassis est l'ingrédient principal. Par exemple, une boisson estivale populaire, le kvas, est préparée à partir de pain noir rassis, tandis que le gâteau Kortochka est cuisiné à base de pain blanc rassis, de cacao et de lait concentré. Le pain rassis est également ajouté à la purée de pommes de terre et constitue également la base de la pâte d’une tarte aux pommes très populaire parmi les habitants du pays, la charlotte.

Si vous n'avez que quelques œufs au réfrigérateur et la baguette d'hier dans la boîte à pain, vous avez déjà tous les ingrédients nécessaires pour préparer des grenki (« grenka » au singulier), un plat russe à base de pain sec grillé, simple et délicieux. Selon une version, le nom vient du verbe russe « gret' » qui signifie « chauffer » en français. Mais d'autres historiens pensent qu'il vient du mot français « graines ».

Le plat est si simple que même les enfants peuvent le cuisiner, dès qu'ils apprennent à allumer la cuisinière par eux-mêmes. Les grenki sont préparés de différentes manières et différents types de pain peuvent être frits ou cuits au four. Vous pouvez les rendre sucrées ou salées en ajoutant des épices, des légumes, des fruits, de la viande, du fromage et d'autres aliments à ce plat. Le choix des options est tout simplement énorme !

>>> Comment préparer des gaufres nostalgiques à la soviétique

Grenki de pain de blé à l'œuf

Daria Sokolova Daria Sokolova

Il s'agit de la version la plus courante de ce plat et elle est généralement préparée pour le petit-déjeuner et servie avec une boisson chaude.

Ingrédients :

1 baguette sèche

2 œufs

1 cuillère à soupe de sucre

confiture selon vos envies

Recette :

Coupez votre baguette en tranches pas très fines de 1-1,5cm d'épaisseur.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Dans un saladier, mélangez bien à la fourchette les œufs avec le sucre.

Trempez les deux côtés du pain dans ce mélange et placez-le dans une poêle chaude.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Pour obtenir une bonne croûte, ajoutez quelques cuillères à café d'huile végétale ou de beurre dans la poêle.

Version alternative des grenki à la confiture

Coupez un morceau de pain en deux moitiés. Tartinez une des moitiés avec n'importe quelle confiture.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Couvrez avec l'autre moitié et pressez l'une contre l'autre. Trempez ensuite notre « sandwich » dans de l'œuf et faites-le frire. Il est préférable d'utiliser de la confiture peu liquide (de prunes ou de fraises).

Daria Sokolova Daria Sokolova

Faites frire la grenka des deux côtés pendant 3-4 minutes à feu moyen.

Daria Sokolova Daria Sokolova

Servez-la avec de la confiture ou du lait bouilli. C'est un excellent accompagnement sucré pour votre tasse de café le matin !

Daria Sokolova Daria Sokolova

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de crêpes russes à base de pâte à la bière et garnies de confiture de cerises.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.