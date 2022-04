Une brève histoire du beurre en Russie, et comment en fabriquer à la maison

Voulez-vous savoir comment on « beurrait » ses invités dans la Russie médiévale?

Dans le monde contemporain, nous nous sommes habitués à certains produits alimentaires et ne les apprécions pas autant que nos ancêtres. Le beurre, par exemple, se trouve désormais dans tous les réfrigérateurs. Mais il y a des siècles, il était soit obtenu avec beaucoup de difficulté, soit était très cher.

L'une des premières mentions du beurre en Russie est apparue au XIIIe siècle, dans des documents commerciaux entre Novgorod et des marchands allemands. Dans les villages russes, le beurre était fabriqué à partir de crème épaisse ou de lait gâté, mais la version la plus délicieuse était réalisée avec de la crème ordinaire. Il était fouetté par les jeunes femmes dans des mortiers en bois avec un pilon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ce beurre n'était pas stocké longtemps et était préparé pour des occasions spéciales ou pour recevoir des invités. Très souvent, le beurre était fondu pour permettre de le conserver plus longtemps ; cela s'appelait le « beurre russe ». Au XVIIe siècle, les Russes ont commencé à ajouter du sel au beurre dans le même but.

Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'il y a eu une avancée significative dans la production de beurre en Russie. Ceci était principalement dû au fromager Nikolaï Verechtchaguine. Après avoir goûté au beurre de Normandie lors d'un passage à Paris, il commence à développer sa propre méthode de production.

Le résultat fut étonnant et devint connu en Europe sous le nom de « beurre de Pétersbourg ». En Russie, cependant, il a plus tard été appelé « beurre de Vologda ». La principale caractéristique de sa production est que la crème est chauffée presque jusqu'à son point d'ébullition. De cette façon, il est pasteurisé, mais conserve la saveur du lait frais.

Une appréciation particulière du beurre en Russie se retrouve dans la littérature et le folklore. De nombreux proverbes en font mention. Par exemple, « beurrer » signifie faire plaisir à quelqu'un et l’expression « comme du fromage dans du beurre » signifie vivre luxueusement.

On peut se demander pourquoi s'embêter à faire du beurre à la maison alors que ce produit est maintenant disponible dans tous les magasins. Croyez-moi, ça vaut le coup ! Ma tante, par exemple, achète encore du lait cru à la fermière, l’écrème elle-même et fabrique du beurre à la maison.

Vous serez surpris de voir à quel point il a un goût différent du beurre acheté en magasin. Maintenant, vous n'avez plus besoin de le broyer dans un mortier comme dans les vieux villages russes. Pour cette recette, vous avez besoin d'une crème à haute teneur en matières grasses, d'un mixeur et de 15 minutes de votre temps. Si simple, et si savoureux !

Ingrédients pour 300 g de beurre :

Yulia Mulino Yulia Mulino

сrème (35-40%) - 600 ml

Préparation :

Placer la crème froide (du réfrigérateur) dans le mixeur et fouetter à feu moyen pendant 3 minutes jusqu'à consistance crémeuse.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Après un léger épaississement, augmentez la vitesse au maximum et fouettez pendant environ 7 minutes. Vous remarquerez que la crème deviendra ferme - c'est du beurre. Et du liquide apparaît dans le bol - c'est du babeurre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Filtrez soigneusement le contenu du bol dans un tamis fin. N'écrasez pas les miettes de beurre - ce sera plus facile à rincer. Tenez le tamis avec le beurre sous l'eau courante froide pour rincer le babeurre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Le babeurre peut être conservé et utilisé, par exemple, pour la cuisson de crêpes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pressez le beurre avec les mains froides pour que toute l'eau et le reste du babeurre disparaissent.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez le beurre dans un bocal en verre ou en céramique, ou formez une barre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

J'ai façonné la barre avec deux spatules en bois.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Conservez le beurre au réfrigérateur pendant 1 à 2 semaines. Dégustez-le avec du pain frais ou du porridge chaud.

