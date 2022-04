Solomka: cet ancêtre des snacks russes avec une touche d’insouciance enfantine

Cette pâtisserie simple a trouvé sa place sur toutes les tables russes grâce à son goût sucré et piquant à la fois.

La popularité des collations légères et croustillantes en Russie a considérablement augmenté depuis les années 1990. Celle qui a initié cette passion s'appelle « solomka » (paille). Il s'agit d'un snack simple sous forme de pailles au goût légèrement sucré. Quel plaisir de les croquer ! Certes, jusque dans les années 1990, les barankis (petits pains en forme d'anneau ou ovales) étaient en tête dans la catégorie des produits à grignoter. La solomka leur ressemble beaucoup, et pourtant c'est une pâtisserie complètement différente.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Ce ne sont pas des gressins, mais сe ne sont pas non plus des biscuits ; la solomka est plutôt quelque chose entre les deux. Pas trop sucré, mais très friable et croustillant, ce snack peut vous rendre accroc ! En Russie, cette collation simple accompagnée de thé, de café ou encore de lait est appréciée tant par les enfants que par les adultes.

>>> Pourquoi les Russes décoraient-ils leurs maisons avec des baranki, célèbres petits anneaux de pâte?

La solomka est quelque chose de spécial de mon enfance et elle me rappelle de bons souvenirs. Ma famille vivait à Moscou, mais pour les vacances d'été, mes parents m'envoyaient toujours dans une petite ville où vivait notre grand-mère. C'est là que j'ai découvert ce délice. Je ne sais pas si la solomka a disparu des rayons des magasins de la capitale à cette époque, ou si mes parents ne l'ont jamais achetée, mais ma grand-mère avait toujours un paquet de cette collation sur la table. En buvant du thé, j'aimais tremper la solomka dans de la confiture ou du lait condensé; parfois je la mangeais avec du fromage fondu - cette collation était également délicieuse avec des aliments salés !

Aujourd'hui, cette collation n'est pas rare et vous pouvez l'acheter dans presque tous les magasins de n'importe quelle ville de Russie à un prix assez abordable. Cependant, je préfère la cuisiner moi-même car le goût de la solomka faite maison me rappelle l'été insouciant de mon enfance.

Ingrédients :

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

230 g de farine

70 g de sucre

½ cuillère à café de sel

1 cuillère à soupe d'huile

1 cuillère à café d'extrait de vanille

1 œuf

20 ml d'eau

Préparation :

1. Mesurez tous les ingrédients et mélangez-les dans un bol.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

2. Transférez le mélange sur une surface farinée et commencez à pétrir la pâte. Pétrissez-la pendant environ 3 à 5 minutes jusqu'à ce que tous les ingrédients soient rassemblés et que la pâte devienne très lisse. Enveloppez-la dans du film alimentaire et réfrigérez au moins 30 minutes.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

3. Pendant ce temps, préchauffez le four à 180°C et préparez une plaque à pâtisserie en la badigeonnant d'huile végétale.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

4. Une fois votre pâte levée, placez-la sur un plan de travail fariné et commencez à l'étaler en un rectangle d'environ 0,7 cm d'épaisseur et de 25 cm de long.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

5. Prenez un couteau ou un grattoir et coupez la pâte en longues bandes d'environ 0,7 cm d'épaisseur. Une fois vos bandes coupées, roulez-les délicatement avec vos mains pour les rendre plus rondes.

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

6. Déposez-les ensuite sur une plaque à pâtisserie et enfournez. Cuisez au four environ 12-15 minutes jusqu'à ce qu'elles soient légèrement dorées. Laissez refroidir. Notre solomka est prête ! Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, nous vous proposions une recette de « pommes vertes » en pâte brisée, biscuits réalistes venus de l'URSS.

