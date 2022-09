Gâteau Pavlova et tarte Gagarine: sept plats célèbres nommés d'après des Russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Gâteau Pavlova

En 1926, l’étoile du ballet russe Anna Pavlova a visité la Nouvelle-Zélande et, selon la légende, a inspiré un chef pâtissier à créer ce délicieux dessert. Certains prétendent même que la base meringuée de la Pavlova ressemble à un tutu. Ce mets peut se présenter sous la forme d'une grande tarte ronde ou de petits « paniers » avec des fruits. Le dessert lui-même est composé de meringue et de crème et servi avec des fraises, des framboises ou des fruits de la passion.

Aujourd'hui, ce dessert est répandu dans le monde entier et vous pouvez l'essayer partout, de l'Australie aux États-Unis.

Pour préparer un gâteau Pavlova à la maison, cliquez sur le lien.

Tarte Gagarine

Tôt le matin du 12 avril 1961, l'URSS a lancé le vaisseau spatial Vostok en orbite terrestre. À bord, se trouvait le premier humain dans l'espace, le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine. Après son retour sur Terre, il a été traité comme un dieu, et lorsqu'il voyageait à l'étranger, tout le monde voulait le rencontrer. Les habitants de Pologne lui ont offert un dessert au chocolat et aux fruits, qu’ils ont baptisé de son nom. Depuis lors, la tarte Gagarine est l'une des préférées des Polonais.

Elle se compose d'une simple couche de biscuit, d'une autre au cacao, d'une garniture aux fruits et de miettes de biscuit. L'ingrédient principal de ce gâteau – vous ne le croirez pas – est le kissel en briquettes solides, une boisson assez populaire à l'époque soviétique. Cependant, la tarte Gagarine vaut vraiment la peine d'être essayée.

Bœuf Stroganov

Avec les blinis (crêpes russes), la bouillie de sarrasin et le chtchi (soupe aux choux russe), ce plat est un symbole international de la cuisine russe. Il est nommé d'après le comte russe Alexandre Stroganov. Comme beaucoup de nobles de l'époque, il avait une fortune considérable et organisait des « tables ouvertes », c'est-à-dire des repas gratuits, auxquels toute personne décemment habillée pouvait prendre part.

Spécialement pour ces événements, les chefs du comte ont inventé le bœuf Stroganov, qui avait non seulement un goût exceptionnel, mais pouvait facilement être divisé en portions. Ainsi, les maîtres culinaires russes ont combiné le style caractéristique de la cuisine française (viande grillée avec sauce en accompagnement) avec la tradition russe (la sauce n'est pas servie séparément, mais sur la viande). Au milieu du XIXe siècle, la recette a été publiée dans un livre de cuisine russe classique et est rapidement devenue un plat culte dans le pays et à l'étranger.

Essayez de cuisiner le bœuf Stroganov avec notre recette.

Bouillie Gouriev

Les Russes adorent les céréales : sarrasin, millet ou flocons d'avoine. L'une de leurs bouillies les plus appréciées est préparée à base de semoule. C'est le petit-déjeuner le plus populaire non seulement à la maison, mais aussi dans les jardins d'enfants, les écoles et les cantines. La bouillie Gouriev est un plat russe classique. La semoule tendre combinée aux baies et aux noix a une saveur riche et sucrée qui transforme le plat en dessert.

La bouillie a été inventée au début du XIXe siècle par Zakhar Kouzmine, un paysan qui officiait comme cuisinier dans la maison du ministre russe des Finances, Dmitri Gouriev. Le fonctionnaire était tellement enthousiasmé par ce plat qu'il a fini par lui donner son nom.

La bouillie était très respectée à la cour de l'empereur Alexandre III, qui la considérait comme son plat préféré. Et sa recette est restée inchangée depuis l'époque tsariste.

Découvrez-la en cliquant sur ce lien.

Tarte Tsvetaïeva

Cette tarte aux pommes porte le nom de la poétesse russe du XXe siècle Marina Tsvetaïeva. La recette de ce dessert crémeux a été décrite dans le journal de sa sœur, qui a rappelé comment elles l'avaient apprécié pendant leur enfance, passant leurs vacances dans une datcha à Taroussa (région de Kalouga). On ne sait pas si les sœurs ont cuisiné cette tarte elles-mêmes, mais aujourd'hui, parmi les admirateurs de l'œuvre de la poétesse, il existe une tradition de préparer ce gâteau chaque année le jour de son anniversaire, le 8 octobre.

Apprenez-en plus à ce sujet dans cet autre article.

Salade Bagration

Après la guerre avec Napoléon, la popularité du commandant russe Piotr Bagration était au plus haut. Le général a été mortellement blessé lors de la bataille de la Moskova mais sa bravoure a été saluée, même par l'ennemi. En son honneur, les chefs français ont créé deux plats – un velouté de veau et une salade de poulet et céleri. Beaucoup disent que la salade ressemble beaucoup à la fameuse salade Olivier, le plat principal russe du Nouvel An. Pourtant, elle n'est pas préparée avec des pommes de terre, mais avec des pâtes.

Côtelettes Pojarski

Les tendres côtelettes (à comprendre « boulettes » dans la cuisine russe) à base de poulet haché recouvertes de chapelure sont familières à tous les Russes. Selon la légende, elles ont été inventées au début du XIXe siècle dans la taverne d'Ivan Pojarski, située sur le chemin de Moscou à Saint-Pétersbourg, lorsqu'il a eu besoin de nourrir l'empereur en personne. Après cela, ce plat a été inclus dans le menu de la famille impériale russe.

Préparez-les aujourd'hui en suivant notre recette ici.

