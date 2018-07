Bébé pavlovas: un dessert délicieux et facile à préparer pour vos fêtes d'été

Si vous avez besoin de cuisiner quelque chose de doux et léger pour l'été, ma meilleure recommandation serait la pavlova. C'est l'un des desserts les plus faciles que j'ai jamais faits, mais il est toujours incroyablement délicieux. Donc, si vous voulez surprendre vos amis sans y passer beaucoup de temps, ne cherchez pas plus loin. Et l'été est le moment idéal pour les pavlovas, puisque la recette originale nécessite des baies de saison fraîches.

Il y a une histoire assez intéressante derrière ce dessert. On pense généralement que la pavlova a été créée par un confiseur d'Australie ou de Nouvelle-Zélande qui a été stupéfait par la grâce de la ballerine russe Anna Pavlova lors d’un ballet en 1926. Certains prétendent que la base de meringue de la pavlova ressemble à un tutu de ballet.

Lire aussi : Les cinq classiques qui ont fait la gloire du ballet russe

Tout le monde sait que la pavlova est un gâteau légendaire, mais récemment je l'ai fait sous la forme de petits gâteaux individuels que j'appelle amoureusement « bébés pavlovas ». Je trouve cela plus pratique pour servir et décorer. Mais honnêtement, vous pouvez façonner vos pavlovas comme vous le souhaitez. Le principal n’est pas tant leur forme que leur goût unique. La meringue d'une vraie pavlova est croustillante à l'extérieur et légèrement collante à l'intérieur. Un autre point important est la combinaison de crème fouettée et de baies fraîches, qui crée leur saveur tendre et rêveuse. La pavlova est l'un de ces quelques desserts qui vous laissent une sensation de légèreté tout en étant riche et délicieux.

Ingrédients :

4 blancs d'œufs

200 g de sucre glace

4 cuillères à café de fécule de maïs

1 cuillère à café de vinaigre de pomme

300 ml de crème épaisse

une pincée de sel

des baies fraîches de saison

Pour faire la meringue, préparez d'abord un grand bol transparent en enlevant toute graisse éventuelle avec une serviette en papier imbibée de vinaigre. Séparez soigneusement les jaunes d'œufs des blancs et fouettez les blancs d'œufs avec une pincée de sel jusqu'à obtenir une texture ferme.

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, commencez à incorporer graduellement le sucre glace, cuillère à soupe par cuillère à soupe, pendant que le mixeur tourne. Fouettez pendant quelques minutes jusqu'à ce que tout le sucre soit ajouté et que la texture soit soyeuse et brillante. Éteignez le mixeur, puis ajoutez un peu de vinaigre et de fécule de maïs. Cela rendra la meringue plus texturée et croustillante. Donnez au mélange une impulsion finale très douce avec une spatule.

Lire aussi : Smetannik: comment préparer le dessert russe emblématique dans un verre

Victoria Drey Victoria Drey

Ensuite, vous devez former la meringue. Vous pouvez utiliser une poche à dresser avec n'importe quelle embouchure de taille moyenne pour créer une meringue élégante et sans « jointures », mais ma technique préférée est d'utiliser deux cuillères à soupe classiques. Cela offre un look plus authentique et plus délicat. Répartir le mélange en cercles, en créant de petits cratères dans chacun. Puis ajoutez une cuillère de crème. Faites cuire les meringues à 100-120°C pendant environ une heure et demie, puis éteignez le four et laissez les meringues à l'intérieur jusqu'à ce que le four ait refroidi.

Victoria Drey Victoria Drey

La crème est tout aussi simple à réaliser. Il suffit de fouetter la crème épaisse jusqu'à ce que vous obteniez des pics mous. Vous pouvez également ajouter un extrait de vanille ou même du yogourt ou du fromage à tartiner. La seule chose que je ne recommande pas est d'ajouter du sucre à la crème parce que les meringues sont déjà assez sucrées, et cette douceur est mieux équilibrée avec de la crème fouettée pure.

Lire aussi : La plus irrésistible des douceurs russes: le medovik

Victoria Drey Victoria Drey

Une fois que les meringues auront complètement refroidi, déposez un peu de crème au centre de chaque meringue puis garnissez-les de petits fruits de saison. J'utilise généralement des fraises fraîches hachées et des cerises sauvages. Vous pouvez déguster vos incroyables pavlovas d'été.

Priatnovo appetita !

Dans cette autre publication, vous trouverez sept idées de petits déjeuners russes, un pour chaque jour de la semaine !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.