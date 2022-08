Sept plats russes parmi les plus longs à cuisiner

Quand il s'agit de cuisiner, les Russes n'aiment pas se précipiter. De nombreux plats de leur cuisine nationale doivent être cuits très longtemps dans un four à basse température ou fermentés à l'intérieur des seni, une pièce située entre la partie résidentielle de la maison et le porche. La bonne nouvelle est que pour leur préparation, vous aurez besoin des produits les plus simples.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pelmeni – 4 heures

Legion Media Legion Media

De nombreux Russes gardent encore la tradition de préparer des pelmeni (ravioles russes) avec toute la famille. Le plus souvent, cela se passe un soir d'hiver froid, lorsqu'une tempête de neige souffle à l'extérieur et qu'il est donc impossible de sortir de la maison. En effet, ce processus prend assez de temps, de sorte que les habitants du pays s'approvisionnent généralement en ravioles en abondance, puis les stockent congelées. À l'époque soviétique, pour préparer des pelmeni, l’on a même inventé un appareil spécial, mais, premièrement, les habitants de l'URSS n'étaient pas satisfaits de la forme des produits finis, et deuxièmement, ils aimaient toujours passer du temps avec toute la famille à cuisiner. La pâte des pelmeni se compose de farine, d'œufs et d'eau, et la garniture est préparée de viande, de poisson ou même de légumes hachés. Vous devez étaler la pâte, en découper des cercles avec un verre, puis mettre sur chacun d'eux une boule de farce formée avec une cuillère. Et ainsi cent fois ! Excellent moyen de passer la soirée !

>>> Quinze types de caviar consommés en Russie

Pain – 5 heures

Daria Sokolova Daria Sokolova

La recette du pain russe traditionnel semble assez simple : farine, eau et levure. Mais pourquoi alors si peu de gens le préparent-ils à la maison ? Le fait est que le pain ne doit pas être laissé sans surveillance pendant longtemps. Après le pétrissage, il faut laisser la pâte lever pendant quelques heures, puis la pétrir rapidement et la laisser reposer pendant une heure à nouveau, puis la pétrir encore et la laisser reposer sur la plaque à pâtisserie, et ensuite l'envoyer au four, pour enfin le laisser refroidir au four. En moyenne, la préparation du pain prend cinq heures. Les machines à pain maison modernes peuvent le faire cuire du jour au lendemain, mais quoi de plus délicieux que du pain traditionnel ?

Pastila – 8 heures

Vassilissa Malinka Vassilissa Malinka

Si vous n'avez jamais essayé la pastila, c'est le moment de le faire, car c'est le délice le plus sain que vous puissiez imaginer ! Elle est préparée uniquement à base de pommes et de blancs d'œufs battus. Cela semble rapide, n'est-ce pas ? Là, les choses deviennent intéressantes : d'abord, la masse de pomme doit être séchée au four à une température de 80°C à 100°C, pas plus. Habituellement, la pastila est d'abord séchée pendant 4 à 5 heures, sans oublier d'ouvrir le four toutes les demi-heures, puis les blancs fouettés sont placés sur le dessus et le tout est séché pendant 3 à 4 heures supplémentaires. Mais cela s'avère tout simplement délicieux !

Boujenina – 15 heures

Legion Media Legion Media

Le rôti de porc russe appelé « boujenina » est un gros morceau de viande cuit dans des épices, qui est servi en entrée froide. Habituellement, pour préparer ce plat, on utilise du filet de porc ou du jambon, mais vous pouvez prendre du bœuf ou de l'agneau gras et aussi du gibier. La boujenina peut être à la fois rôtie et bouillie, mais dans tous les cas, ce plat se révèle délicieux (et très long à cuire). Pour la préparation, mélangez du poivre, du sel, de l'ail et de l'huile d'olive si désiré, enveloppez la viande dans un papier d'aluminium et mettez-la au réfrigérateur pendant la nuit. Le matin, on la sort et, sans retirer du papier d'aluminium, on l'envoie au four pendant quelques heures, en fonction de son épaisseur. Ensuite, on lui donne une heure pour se reposer et on la sert. Et si vous décidez de la cuisiner, vous devez d'abord faire mariner la viande dans des épices pendant une nuit, puis cuire pendant une ou deux heures, la serrer avec de la ficelle (pour la façonner) et l'envoyer mûrir au réfrigérateur pendant 10 heures.

>>> Sept plats russes sous-estimés que vous pouvez cuisiner vous-même

Kholodets – 18 heures

Legion Media Legion Media

La viande en gelée, qui fait peur à de nombreux étrangers, est en fait une chose très utile pour renforcer les os et l'élasticité de la peau. Et ce plat s'appelle « kholodets », car il faut le conserver longtemps au froid (« kholod » en russe) pour se solidifier. Un bon kholodets est préparé sans gélatine, juste à partir de bouillon d'os. Habituellement, on prend du porc, mais toute autre viande ou poisson est également possible. Un tel plat en Russie est souvent préparé pour la table de fête, car cela prend beaucoup de temps. Tout d'abord, le jarret et les cuisses de porc sont cuits à petit feu sous le couvercle pendant 5 heures, en éliminant constamment la mousse. Une heure avant la fin de la cuisson, on y ajoute du laurier, du poivre et de l'ail. Ensuite, le bouillon doit refroidir pendant une heure sur la cuisinière sans couvercle. Alors, on divise la viande en fibres, puis la met au fond de moules, verse le bouillon dessus et place les moules au réfrigérateur pendant au moins 12 heures. Un kholodets bien préparé ne fondra pas dans une assiette !

Chtchi mijoté – 24 heures

Yulia Mulino Yulia Mulino

La soupe aux choux traditionnelle russe d'autrefois était cuite dans un four refroidissant. Cette méthode de cuisson, lorsque le plat est maintenu au chaud pendant une longue période, mais à basse température, est appelée « tomlenijé ». Aujourd'hui, elle peut aussi être simulée au four. Vous pouvez prendre différents ingrédients, selon vos envies : les uns aiment la soupe aux choux maigres (végétarienne), les autres avec de la viande, les uns prennent du chou fermenté, les autres du chou frais. Tout d'abord, nous cuisons le bouillon de viande ou de légumes, ajoutons le reste des ingrédients, puis versons la soupe aux choux dans une casserole et la mettons d'abord au four, chauffée à 220°C jusqu'à ébullition. Ensuite, nous réduisons la température à 160°C et laissons notre soupe reposer pendant deux heures. Ainsi, toutes les heures, nous réduisons la température de 15°C jusqu’à 70°C. Il existe une option plus simple – faites cuire la soupe au chou le soir au four et laissez-la jusqu'au matin.

Chou fermenté – 2 jours

Legion Media Legion Media

En général, les produits alimentaires fermentés sont très sains. Et le chou fermenté est l'un des plats préférés de nombreux Russes. Sa recette classique se compose de chou finement haché et de sel, mais beaucoup ajoutent du sucre pour accélérer le processus de fermentation. Mais nous n'avons pas besoin de nous dépêcher. Nous salons le chou, le mettons sous une presse et le laissons à température ambiante pendant quelques jours, en vérifiant et en libérant périodiquement l'excès d'air. Lorsque le plat est prêt, conservez-le au réfrigérateur.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette gourmande de kovrijka au chocolat, pain sucré russe qui fera fondre vos papilles.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.