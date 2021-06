Recette de cinq fantastiques desserts russes à base de fraises

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Petits paniers crémeux à la fraise

Niveau de difficulté : 5/5

Pour beaucoup d'enfants russes, ces paniers étaient la limite du rêve – ils étaient associés à une sortie au théâtre ou à un événement joyeux. En été, on peut les préparer avec une crème plus légère, et compléter le panier avec des fraises fraîches et acidulées.

Pavlova

Niveau de difficulté : 4/5

Nommé d'après la ballerine russe Anna Pavlova, ce dessert a l'air d'avoir été réalisé par un pâtissier expert en haute gastronomie. En fait, si vous avez un batteur, faire de la meringue, la base de ce produit, ne sera pas trop difficile. Un peu de crème et de baies et le dessert aérien, rappelant le tutu d'une danseuse étoile, est prêt.

Tarte à la fraise Tsvetaïeva

Niveau de difficulté : 3/5

Cette délicate tarte à la crème épaisse porte le nom de la poétesse de l'Âge d'argent Marina Tsvetaïeva, qui, selon la légende, l'appréciait beaucoup. Par conséquent, si vous cherchez une tarte simple pour les chaudes soirées à la datcha avec des poèmes ou des romances, penchez pour cette option. La composition est assez simple, l'élément principal ici étant la garniture de baies.

Tvorog à la fraise

Niveau de difficulté : 2/5

Une recette impossible à rater : fouettez du tvorog (300g, de la faisselle fera également l’affaire) avec un mixeur jusqu'à ce qu'il soit lisse, avec de la crème fraîche ou épaisse (100g) et un édulcorant (par exemple, du miel liquide). Séparément, coupez des fraises (200g), arrosez-les de jus de citron et de sucre vanillé. Déposez ensuite le mélange de fromage blanc dans des coupelles et disposez les fraises sur le dessus. Servez et mangez sans plus tarder ! (Proportion pour 2 ou 3 portions).

Soupe aux fraises

Niveau de difficulté : 1/5

La saison des fraises est le moment où la frontière entre la soupe et la confiture peut être floue. C'est ainsi que l'on pensait à l'époque soviétique, d'où vient cette recette. La façon la plus pratique d'effacer cette distinction est d'utiliser un mixeur. Et pour vous convaincre que c'est un plat idéal pour le déjeuner, ajoutez quelques croûtons au mélange écarlate de baies, d'eau et de sucre.

