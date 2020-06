Tartelettes à la crème aigre et aux baies: un dessert soviétique idéal pour l'été

Aujourd'hui, les «korzinotchkis» (petits paniers), ces pâtisseries si appréciées en URSS, ne sont plus si répandues et sont assez difficiles à trouver – raison de plus pour les préparer à la maison.

Ces petites tartelettes à la pâte brisée - ou « korzinotchkis » comme on les appelle en Russie - étaient l'un des types de dessert les plus populaires en URSS. А partir milieu du XXe siècle, vous pouviez facilement les trouver dans la plupart des confiseries, des épiceries et même des cantines d'entreprise et scolaires. Il y en avait à peu près toujours en stock, malgré la pénurie de nombreux produits alimentaires.

Traditionnellement, les korzinotchkis étaient remplis de crème au beurre ou de crème de blanc d'œuf et décorés de fleurs, de feuilles et de champignons à la crème. Il y avait en fait des dizaines de variations de ces tartelettes, que l’on préparait avec de nombreuses garnitures : gelée, fruits et baies en conserve, confitures, crème de noix et même garniture à base d’une confiserie appelée zéphyr. La seule constante pour tous les types de tartelettes possibles était une pâte brisée qui était toujours cuite dans de petites coquilles métalliques avec des bords festonnés.

J'adore le concept de ces tartelettes. Cependant, je trouve que la plupart des garnitures traditionnelles telles que la crème au beurre sont trop riches et sucrées. Au lieu d'utiliser du beurre lourd ou des œufs pour ma crème, j'ai opté pour une autre garniture de pâtisserie russe traditionnelle - une crème aigre avec la quantité minimale de sucre, qui procure un goût absolument délicieux. Ajoutez des baies fraîches de saison sur le dessus, et vous avez des délicatesses d'été idéales avec une touche de style soviétique.

Ingrédients pour la pâte :

160g de farine nature

70g de beurre

40g de sucre

1 œuf

½ cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de sucre vanillé/extrait

une pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

150g de crème épaisse (au moins 30% de matières grasses)

150g de crème aigre (au moins 20% de matières grasses)

2-3 cuillères à soupe de sucre en poudre

baies de saison pour la décoration

Préparation :

À l'aide d'un mixeur, dans un grand bol, fouetter le beurre avec le sucre pendant quelques minutes jusqu'à ce que le mélange devienne onctueux et que les grains de sucre se dissolvent presque complètement.

Ensuite, ajoutez le sucre vanillé ou l'extrait de vanille, un œuf et fouettez pendant 3 à 5 minutes jusqu'à consistance lisse et aérée.

Enfin, ajoutez la farine avec la levure chimique et le sel, et pétrissez la pâte : commencez par une spatule et continuez à pétrir avec les mains. Il vaut mieux travailler vite pour que le beurre ne fonde pas. Vous devriez obtenir une pâte brisée non collante, assez épaisse mais toujours élastique. Faites-en une boule, aplatissez-la légèrement, enveloppez-la dans du film alimentaire et laissez-la reposer au frigo pendant une demi-heure.

Ensuite, divisez la pâte en 8 à 10 boules, selon la taille de vos moules de cuisson. J'ai quelques moules à tarte authentiques avec des bords festonnés, mais si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à utiliser des petits moules à tarte ou à muffins.

Travailler avec une seule boule à la fois ; répartissez-la de façon homogène sur le moule avec les doigts et répétez l’opération avec le reste. Piquez le fond avec une fourchette et transférez les moules au réfrigérateur pendant 15-20 minutes pour que la pâte refroidisse.

Cuire les tartes à 210°C pendant environ 15 minutes jusqu'à ce que les bords soient légèrement dorés. Sortez du four et laissez refroidir complètement.

Pendant ce temps, préparer la crème : fouetter la crème épaisse très froide jusqu'à l'apparition de pics fermes.

Dans un autre bol, fouetter la crème aigre avec le sucre en poudre pendant une minute - plus la crème aigre contient de matières grasses, meilleure est la crème. Ensuite, ajoutez la crème fouettée et mélangez doucement avec une spatule jusqu'à ce qu'elle ait une consistance lisse et crémeuse.

Mettez la crème dans une poche à douille et remplissez les tartes refroidies - vous pouvez également utiliser une cuillère ordinaire pour le remplissage.

Ajoutez quelques baies fraîches de saison - fraise et cerise dans mon cas - sur le dessus, et laissez vos tartelettes au réfrigérateur pendant quelques heures. Il faut du temps pour que la crème acquière une consistance mousseuse.

Priatnovo appetita !

