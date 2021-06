Tarte aux fraises Tsvetaïeva: la pâtisserie préférée de la grande poétesse russe revisitée

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cela peut surprendre, mais le mystère entoure toujours la raison pour laquelle cette pâtisserie, très appréciée dans de nombreuses familles russes, porte le nom de l'une des poétesses russes les plus emblématiques, Marina Tsvetaïeva. Le fait est qu’une tarte similaire est mentionnée dans les mémoires de la sœur de Marina, Anastassia. Cette dernière raconte que dans leur enfance, les deux sœurs adoraient manger des tartes à la crème épaisse au goût de pomme pendant l’été dans leur datcha. Dans ses mémoires, il n'y avait pas de recette spécifique ; je considère donc qu’en réalité, la tarte Tsvetaïeva est une recette populaire remise au goût du jour grâce aux souvenirs de famille de Marina Tsvetaïeva.

Ce que j'aime vraiment dans ce dessert, c'est ajouter une quantité généreuse de crème épaisse à chaque étape de la cuisson, de la pâtisserie à la garniture. C'est en fait l'un des ingrédients les plus importants de toute la pâtisserie russe - l’ajouter dans la pâte brisée rend toujours cette dernière beaucoup plus tendre et plus riche au goût. Il en va de même pour la garniture. La crème épaisse est même une bonne alternative slave au fromage à la crème - elle donne aux desserts une touche acidulée très similaire avec une consistance onctueuse unique.

Pour ce qui est de la deuxième partie de la garniture, la version traditionnelle de la tarte Tsvetaïeva fait appel aux pommes - cependant, la base de crème épaisse se marie également parfaitement avec beaucoup d'autres fruits, en particulier les baies. Alors pourquoi ne pas essayer d'ajouter de la fraise, la baie la plus estivale, à cette recette ?

J'ai toujours l'impression que la fraise ne fonctionne pas très bien en pâtisserie après avoir été décongelée. Je préfère donc réaliser toutes mes pâtisseries et desserts aux fraises spécifiquement pendant la saison estivale - quand les baies sont fraîches et délicieuses.

Ingrédients pour la pâte :

200 g de farine ordinaire

100 g de crème épaisse (20-30 % de matière grasse)

100 g de beurre

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à soupe de sucre

1/3 cuillère à café de sel

Ingrédients pour la garniture :

350 g de crème épaisse (25-35% de matière grasse)

300-400 g de fraises fraîches

2 œufs

2 cuillères à soupe de farine

100 g de sucre

1 cuillère à café de sucre vanillé ou d’extrait

1/3 de cuillère à café de sel

Préparation:

Commencez par la pâte brisée : dans un bol, mélangez le beurre ramolli avec le sucre.

Ajouter la crème épaisse et mélanger jusqu'à obtenir une consistance lisse. Passez à la farine : tamisez-la avec la levure chimique et le sel directement sur le mélange, commencez à mélanger avec une spatule et continuez à pétrir sur la surface de préparation.

Je recommande d'abord d'ajouter environ 180 g de farine, puis une autre cuillère à soupe si nécessaire. Vous devriez obtenir un morceau de pâte très douce et élastique qui ne colle pas aux mains. Laisser reposer la pâte 5 minutes.

Pendant ce temps, préparez la fraise : coupez chaque baie en 3-4 tranches. Pour cette recette, il vaut mieux choisir une fraise ferme et non aqueuse – c'est important pour que les baies ne perdent pas trop de jus pendant la cuisson.

Revenons maintenant à la pâte - étalez-la sur le fond et les bords de votre moule.

Ensuite, superposez des tranches de fraises au fond. Si vous avez l'impression que vos baies sont assez liquides, je vous recommande de les saupoudrer d'une petite quantité de fécule de maïs.

Préparez la partie liquide de la garniture : dans un bol, fouettez les œufs avec le sucre, le sucre vanillé (ou l'extrait) et une pincée de sel.

Ajoutez la farine, la crème épaisse et fouettez jusqu'à consistance lisse.

Versez le liquide obtenu sur la couche de fraises, assurez-vous de bien recouvrir toutes les tranches de baies. Cuire au four à 170°C pendant environ 50 minutes – la tarte peut légèrement trembler au milieu, c’est normal.

Laissez votre tarte aux fraises Tsvetaïeva refroidir complètement ou mieux, faites-la refroidir au réfrigérateur pendant 3 à 5 heures – de la sorte, elle devient encore plus tendre et crémeuse. Savourez-la avec une tasse de thé noir – priatnovo appetita !

