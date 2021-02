Baklava de Crimée: un croustillant délice au miel à faire chez soi

Il existe une vaste gamme de recettes de baklava dans le monde, et de nombreuses régions ont leurs propres préférences. Découvrez comment ce dessert oriental est préparé par les Tatars de Crimée.

La principale chose que tout le monde sait sur le baklava, c'est qu'il est très sucré, se compose de plusieurs couches et contient du miel et des noix. La différence, cependant, réside dans la technique de préparation du plat.

L'idée de ce dessert possédant une très fine pâte trouve ses origines dans la cuisine assyrienne. Le baklava est probablement arrivé en Crimée de l'Empire ottoman au XVe siècle. Au fil du temps, il a été assimilé et transformé par les habitants.

Aujourd'hui, chaque touriste visitant la Crimée goûte tôt ou tard cette pâtisserie. Des vendeurs bruyants proposent constamment des « medovaïa pahlava », ou « baklava au miel », sur les plages. Chaque café ou restaurant l'inclut dans son menu. Les ménagères locales conservent soigneusement leurs secrets de préparation.

Quelle est la particularité du baklava de Crimée ? Avant tout, il est très croustillant. Le secret réside dans le fait qu’il est frit et ressemble à une fleur aux nombreux pétales acérés. Chaque morceau est trempé dans un sirop de sucre et de miel et saupoudré de noix.

À première vue, il semble assez difficile de le faire à la maison car la pâte doit devenir transparente. Traditionnellement, cela se fait avec un rouleau à pâtisserie long et mince. La pâte doit être étirée sur une grande surface, ce qui nécessite certaines compétences. Cependant, il existe des astuces comme le diviser en plus petites parties, ce qui facilite son pétrissage.

Le résultat vaut la peine d'être essayé. Cette pâte croquante dorée avec une magnifique saveur de miel et de noix vous ravira à coup sûr.

Ingrédients

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine - 265 g

lait - 125 ml

yaourt - 25 g

beurre fondu - 30 g

levure chimique - 1 cuillère à café

une pincée de sel

huile végétale pour la friture - 500 ml

Pour le sirop :

sucre - 130 g

eau - 100 ml

miel - 1 cuillère à soupe

une poignée de noix

Préparation :

Versez le lait dans un bol de pétrin mécanique, ajoutez le yaourt et le beurre fondu.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez le sel et la levure chimique à la farine. Installez la spatule et commencez à pétrir la pâte, en ajoutant progressivement de la farine jusqu'à ce que vous obteniez une boule bien élastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la pâte lisse, homogène et ferme dans un bol, et laissez reposer pendant environ 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Divisez la pâte en quatre parties, formez les boules et laissez-les reposer encore 10 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Prenez une boule et roulez-la avec un rouleau à pâtisserie, en étirant uniformément la pâte. Ajoutez une petite quantité de farine pour éviter qu'elle ne colle au plan de travail. La pâte doit être transparente.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Transférez une feuille de pâte fine sur une serviette. Elle aura besoin de sécher un peu. Assurez-vous qu'elle ne colle pas à votre main. Mais elle ne doit pas sécher complètement, sinon elle peut se casser.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Replacez la pâte sur la table et faites un rouleau plat. N'appuyez pas trop fort.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez un peu d'eau sur le bord afin de sceller le rouleau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez le rouleau en diamants identiques et étalez les pétales.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez-les dans de l'huile très chaude. Faites frire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Tournez constamment votre baklava pour éviter qu'il ne brûle. Placez chaque morceau sur une serviette en papier pour éliminer l'huile excédentaire et laissez refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez de l'eau dans une casserole et ajoutez ensuite le sucre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites bouillir pendant 5 à 7 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirer du feu, ajouter une cuillère de miel et bien mélanger le sirop.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Plongez chaque baklava dans le sirop chaud.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Saupoudrez de noix.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Bon appétit !

