Si, ça existe: quatre soupes aux fruits soviétiques

Nous nous sommes plongés dans le Livre sur des plats délicieux et sains, paru en 1952, et nous y avons trouvé quelques perles!

La soupe de vareniki à la cerise

Cette recette a certainement été créée par un adorateur de la cerise : le goût de ce fruit domine la soupe !

Préparation : 600 g de cerises, divisées en deux piles. Dénoyautez la première et extrayez-en le jus, puis couvrez-les de 50 g d’amidon. La seconde pile est à égoutter dans 4 à 5 verres d’eau chaude. Mélangez le tout avec ½ verre de sucre, puis faites bouillir avant d’extraire le jus. Faites une pâte : une tasse de farine de blé, deux œufs, deux cuillères à soupe d’eau, puis pétrissez finement avant de la couper en cercles. Remplissez-les chacun d’une à deux cerises dénoyautées puis couvrez. Avant de servir, ajoutez de la décoction de cerise puis faites bouillir durant 5 à 10 minutes.

Crème de baies aux croutons

Cette soupe d’été vous permettra de vous remplir l’estomac de baies, à consommer sans modération !

Préparation : Prenez les baies (fraises, framboises etc.), lavez-les et réduisez-les en purée. Ajoutez-y deux tasses d’eau chaude et ½ tasse de sucre, mélangez et filtrez. Mélangez le sirop avec la purée de baie, vous devriez obtenir une soupe froide. Ajoutez-y de la crème fraîche et 150 g de croutons à la vanille.

Soupe à la pomme et à la canneberge

А consommer dans l’idéal lors des soirs d’automne et cela tombe bien : l’été touche à sa fin !

Préparation : Lavez et écrasez 300 g de canneberges, plongez-les dans cinq tasses d’eau chaude, mélangez et couvrez. Après 10 à 15 minutes, égouttez-les dans un tissu poreux. Couvrez la casserole et mettez-la à chauffer, ajoutez une tasse de sucre et 500 g de de petits morceaux de pommes pelées et dénoyautées. Une fois le mélange chauffé, ajoutez une cuillère à soupe d’amidon de pommes de terre. À servir froid en ajoutant de la crème fraîche.

Soupe au riz et aux fruits secs

C’est une vraie soupe d’hiver, mais vous devez préparer et faire sécher les pommes et poires à l’avance, ou tout simplement les acheter en magasin. Les enfants vont adorer !

Préparation : Lavez 200 g de fruits secs, puis plongez les pommes et poires dans de l’eau froide et faites-les bouillir jusqu’à ce qu’elles soient prêtes. Ajoutez-y ½ tasse de sucre, et mélangez avec de la cannelle avant de faire bouillir à feu doux durant 10 à 15 minutes. Ajoutez 50 g d’amidon de pommes de terre, diluez avec de l’eau et faites bouillir jusqu’à que ce soit prêt. Vous pouvez ensuite ajouter 100 g de riz ou de nouilles.

