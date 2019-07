Cinq bols culinaires russes qui délecteront vos papilles et vous remettront en forme

Bol de smoothie aux baies pour le petit-déjeuner

Qui dans l'enfance n'a pas rêvé qu'il y ait moins de céréales au petit-déjeuner et plus de baies ? Le bol avec des baies transforme ce rêve en réalité. Il contient les baies les plus délicieuses, un peu de flocons d'avoine et, à la place du lait – de la riajenka (lait cuit au four) ou du yaourt.

Comment le préparer : dans un mixeur, versez 100 ml de riajenka que vous pouvez acheter dans un magasin russe (ou du yaourt), 50 grammes de groseilles, myrtilles, mûres ou autres baies de saison, 1 cuillère à soupe de miel, 2 cuillères à soupe d'avoine et une demi-banane. Battez tous les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance lisse. Servir le smoothie dans un bol, garnir de baies, de feuilles de menthe et de noisettes.

Bol au sarrasin

Les bols classiques contiennent des céréales combinés à des protéines, des légumes et des herbes. Même la bouillie de sarrasin a l'air élégant dans un bol.

Comment le préparer : le sarrasin doit être mélangé avec de l'eau dans un rapport de 1 à 2, salez et faites bouillir. Ajoutez du poivre, du beurre, mélangez bien et ajoutez un peu de sauce soja. Pendant que le sarrasin cuit, vous pouvez préparer les autres ingrédients. Faites bouillir les choux de Bruxelles dans de l'eau salée pendant cinq minutes. Faites ensuite grossièrement revenir les champignons finement hachés dans de l'huile végétale tout en salant et poivrant. Couper les tomates en morceaux de taille moyenne. Dans le bol, mettez d'abord le sarrasin, puis tout le reste. Pour l’assaisonnement, mélanger l'huile de sésame, le gingembre haché, le sucre et une cuillère à soupe de vinaigre de vin. Saupoudrer avec des graines de sésame ou de lin.

Bol cru

Les bols sont extrêmement populaires parmi les végétariens car ils vous permettent d'obtenir tous les nutriments nécessaires en un seul repas. Ce qui n'était autrefois qu'une vulgaire salade est maintenant devenu un bol joliment servi.

Comment le préparer : passez une courgette avec une grosse râpe. Mettez dans le bol les courgettes, la laitue, les épinards, des tomates séchées et des tomates-cerises fraîches, ainsi que radis en tranches. Saler le tout, assaisonner le bol avec de l'huile d'olive et saupoudrer de noix de cajou. Servir avec des biscottes.

Bol à l'orge, au poulet et à la citrouille

Le fait que les bols soient appréciés des végétariens ne signifie pas que vous ne pouvez pas y ajouter de la viande.

Comment le préparer : l'orge perlé doit être bouilli dans de l'eau salée, avant d’ajouter le beurre et de mélanger. Couper la citrouille en morceaux de taille moyenne, mettre sur une plaque de cuisson, saler et saupoudrer d'épices telles que du thym ou du romarin, puis cuire au four pendant 20 minutes. Couper le filet de poulet, saler et faire frire à l'huile végétale. Découpez les aubergines en cubes et faites-les revenir dans de l'huile végétale préalablement salée. Disposez d'abord l'orge dans le bol, puis le reste des ingrédients et ajoutez des tomates-cerises. Une sauce à base d'huile d'olive et de jus de citron fera parfaitement l’affaire.

Bol aux betteraves pour les esthètes

Finie l'époque où seuls le bortsch et la salade russe appelée vinaigrette étaient préparés à partir de betteraves. Désormais, la betterave agrémente les smoothies à la framboise, les cocktails et, bien sûr, les bols.

Comment le préparer : vous devez d'abord faire cuire le houmous de betterave. Lavez les grosses betteraves, essuyez-les, salez-les et enveloppez-les de papier parchemin, puis mettez-les pendant une heure au four préchauffé à 220 degrés. Les betteraves pelées sont nettoyées et coupées en petits morceaux. Dans un mixeur, moudre les morceaux de betterave, les graines pelées (100 g), le sésame (50 g), ajoutez une cuillère à soupe d'huile de tournesol, une gousse d'ail, et des noix (100 g). Le mélange obtenu est râpé à travers un tamis, salez légèrement puis mélangez.

Disposez le houmous de betterave comme base au fond du bol, ajoutez des branches de céleri, des carottes coupées en brindilles, du fromage Adygué (ou de la feta), de la coriandre ou du persil et des croûtons de pain blanc. L'huile d'olive convient comme assaisonnement.

