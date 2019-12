Dix prouesses technologiques des banques russes qui n’existent probablement pas dans votre pays

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les banques privées en Russie, ainsi que les cartes de crédit, sont apparues relativement récemment – seulement au début des années 90, suite à l'effondrement de l'URSS. Le système bancaire local s'est développé à partir de zéro et, ne dépendant pas d'anciennes solutions logicielles, a donc sauté de nombreuses étapes intermédiaires. En conséquence, les banques russes se sont avérées être parmi les plus innovantes au monde. Voici certaines de leurs caractéristiques qui n'ont peut-être pas encore atteint d'autres pays.

Transactions rapides et alertes

Chaque banque russe qui se respecte possède une application mobile, grâce à laquelle les gens paient leurs communications téléphoniques, Internet, leurs factures de services publics, leurs impôts, leurs amendes et même les frais de scolarité de leurs enfants.

De plus, grâce à ces applications, l'argent peut être transféré à toute personne possédant une carte bancaire. Et il n'est pas nécessaire que les deux clients aient une carte d'une même banque – vous pouvez transférer de l'argent de carte en carte vers n’importe quelle banque russe. Cependant, si la personne à qui vous envoyez de l’argent est chez une autre banque, vous devez vous acquitter d’une faible taxe de 30 roubles (44 centimes d’euro). Si vous transférez de l'argent à une personne ayant une carte de la même banque que la vôtre, aucune commission n’est prélevée. Dans certaines banques, vous pouvez également transférer de l'argent vers les cartes d'autres banques sans commission, mais avec une limite mensuelle. Tous les transferts sont généralement effectués en quelques secondes.

Enfin, toutes les transactions, qu'il s'agisse d'un transfert de fonds, du paiement de factures ou d'achats dans un magasin, sont annoncées par notification ou SMS immédiatement après leur réalisation.

Bagues et bracelets de paiement

À Moscou et dans d'autres grandes villes russes, tout achat, même dans les fast-foods de rue, peut être payé avec une carte bancaire à puce NFC, Apple ou Samsung Pay. Pour ceux qui ne veulent pas avoir à sortir leur carte ou téléphone de leur poche pour payer, les banques russes ont toutefois commencé à émettre des bagues et des bracelets de paiement avec puce intégrée.

Legion Media Legion Media

Le principe est simple : la banque vous offre une bague ou un bracelet, vous téléchargez la bonne application sur votre smartphone et vous synchronisez les données de votre carte avec le nouvel accessoire. Sur chaque bague ou bracelet, vous ne pouvez connecter qu'une seule carte, à la fois de débit et de crédit. L'essentiel est de ne pas perdre l'accessoire, sinon les fraudeurs pourront faire des achats jusqu'à ce que vous bloquiez la carte.

Cartes de débit et de crédit instantanées avec livraison à domicile

Pour obtenir une carte bancaire, il y a encore quelques années, il fallait se rendre au bureau de la banque, faire la queue pendant une demi-heure et attendre qu'un spécialiste remplisse un formulaire. Sans parler des cartes de crédit, pour l'enregistrement desquelles il fallait venir avec une montagne de certificats.

Aujourd'hui, vous pouvez remplir une demande en ligne sur le site web de presque toutes les banques et recevoir en quelques minutes la décision finale. Le jour suivant (dans la plupart des cas), un livreur vous apportera la carte gratuitement et vous aidera à l'activer. Certaines banques sont prêtes à livrer leurs cartes de cette manière même dans les villes où elles n'ont pas de succursales, dans les régions éloignées de Russie.

Service d’assistance 24 heures sur 24

Legion Media Legion Media

Et il ne s'agit pas seulement d'assistance téléphonique, où la réponse de l'opérateur se fait parfois attendre longtemps. De nombreuses banques russes ont des messageries intégrées dans leur application mobile, où un robot peut répondre aux questions les plus courantes, et si cela ne vous aide pas, il vous mettra en relation avec un véritable opérateur. Certaines banques proposent d'appeler une ligne d'assistance directement depuis l'application via Internet, afin de ne pas dépenser d'argent pour les communications cellulaires (cela peut être particulièrement important en cas de roaming).

Stories et chats dans l'application bancaire

De nombreuses banques en Russie sont devenues des ressources médiatiques à part entière et ont même ajouté le format de stories Instagram à leurs applications. Par exemple, saviez-vous que le pourboire moyen en Russie est de 7,5 % du montant de l’addition ? Vous pouvez obtenir de telles anecdotes et autres informations utiles justement à partir des stories des banques.

Les chats de discussion ont également été transférés des réseaux sociaux vers certaines applications bancaires russes. Au départ, ils étaient uniquement destinés à envoyer de l'argent à des amis, mais à présent il est possible d’y converser avec des stickers et messages ordinaires, comme sur Messenger ou autre.

Assistant vocal dans l'application bancaire

Legion Media Legion Media

Jusqu'à présent, seule une banque russe – Tinkoff – a lancé un assistant vocal dans son application. Cependant, contrairement à Siri et Alexa, cet assistant masculin porte le nom d'Oleg (c'est le nom du fondateur de la banque), et même aux questions vocales, il ne répond pour l’instant qu’à l’écrit. Sur demande, Oleg peut transférer de l'argent à d'autres utilisateurs, acheter des billets de cinéma, réserver une table dans un restaurant et rechercher des produits à prix réduit...

Super-applications

Imaginez que, dans une application, les gens gèrent leurs finances, paient leurs factures, font des achats, correspondent entre eux et souscrivent des assurances. Ajoutez maintenant à cela la possibilité d’y prendre un rendez-vous chez le médecin, d'acheter un billet de théâtre ou de concert ou de commander un service de nettoyage. C'est le concept de la super-application, qui jusqu'à présent n'a été entièrement mise en œuvre que par les super-applications chinoises WeChat, similaires aux mini-boutiques : elles connectent en elles des services supplémentaires avec de nouvelles fonctionnalités. Sur le marché russe, plusieurs acteurs ont annoncé la création ou le développement de leurs propres super-applications, et parmi eux se trouvent trois banques : Sberbank, Tinkoff et VTB.

Les super-apps ne se limiteront pas à une large gamme de services : à l'avenir, le système apprendra à reconnaître les habitudes des clients et à offrir les services les plus personnalisés. Par exemple, si un homme commande une table dans un restaurant, le système lui proposera de commander un taxi ou d'acheter un bouquet de fleurs. De plus, l'assistant directement dans l'application vous rappellera les factures impayées et vous donnera des conseils et des avis financiers.

Legion Media Legion Media

Retrait d'espèces par code QR

Ce service, disponible dans plusieurs banques russes, aide les clients à obtenir de l'argent liquide même lorsque la carte physique n'est pas à portée de main – ou à donner la possibilité d'obtenir de l'argent liquide à des parents et amis sans avoir besoin de le transférer de main en main.

Le code QR est généré directement dans l'application de banque mobile sur demande. Après cela, il doit être présenté au scanner du guichet automatique doté de cette fonction – le terminal reconnaîtra alors le code et distribuera l'argent.

Analyse des dépenses dans l'application bancaire

En octobre 2019, j'ai dépensé près de 10 000 roubles (146 euros) pour les transports. J'ai donc réalisé que je devrais au moins commencer à économiser sur les taxis. En novembre, mes dépenses de transports ont été réduites de moitié. J'ai ainsi pu mettre de côté pour les vacances.

Sans l'analyse de mes dépenses mensuelles dans l’application bancaire, je n'aurais guère pensé à épargner. L'analyse est un graphique avec les dépenses pour les restaurants, les transports, les supermarchés, les vêtements, etc, qui permet de voir à quoi a été consacré le budget du client et de mieux planifier ses dépenses le mois suivant.

Legion Media Legion Media

Séparation rapide des comptes et achats conjoints

« Par carte ou en liquide ? », cette question d'un serveur peut provoquer une dispute même parmi les amis les plus proches. L'un secoue fébrilement la monnaie de son portefeuille, l'autre regarde nerveusement son compte dans l'application, réalisant que les cinq derniers cocktails étaient superflus.

Pour résoudre ces problèmes, certaines banques russes ont introduit la possibilité de partager un compte dans un restaurant ou d'offrir un cadeau à un ami commun pour son anniversaire. En cliquant sur le bouton, le système génère un lien de paiement qui peut ensuite être envoyé à des amis ou publié dans un chat de travail. La calculatrice intégrée vous dira alors exactement comment diviser une addition de manière honnête.

Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi le commerce en ligne en Russie est lui aussi en avance sur son temps.

