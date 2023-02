Les dix ambassades russes les plus remarquables

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Pékin, Chine

L’ambassade de Russie à Pékin est l’une des plus grandes missions diplomatiques au monde en termes de superficie. Elle s’étend sur six hectares dans le nord-est de la ville, sur un territoire qui hébergeait la mission ecclésiastique russe en Chine de 1716 à 1956.

En plus du bâtiment principal, le complexe comprend une église, une ancienne bibliothèque, des bâtiments résidentiels, une mission commerciale, une école, un terrain de football et un court de tennis.

Libreville, Gabon

L’ambassade de Russie à Libreville est située sur l’une des principales routes de la capitale du Gabon, ce pays d’Afrique de l’Ouest. Le complexe de bâtiments de l’ambassade a été construit en 1991. La Russie est propriétaire du terrain et des bâtiments. Le magnifique édifice principal de l’ambassade est entouré de minces piliers blancs.

Varsovie, Pologne

Le bâtiment qui abrite l’ambassade de Russie à Varsovie est en réalité un palais. Construit en 1955 selon le projet d’architectes soviétiques et réalisé à partir de matériaux importés d’URSS, il a été érigé sur une colline artificielle. Il comporte deux ailes entre lesquelles se trouve un large escalier à plusieurs volées. Le majestueux édifice se dresse au milieu d’un parc où environ 8 000 arbres ont été plantés.

La Havane, Cuba

L’ambassade de Russie à La Havane est connue pour être située dans un bâtiment très inhabituel que certains rapprochent d’une épée en raison de sa forme. Construit en près de 10 ans, le bâtiment, conçu par l’architecte soviétique Alexandre Rotchegov, a été achevé en novembre 1987.

Pour atténuer l’effet du climat très chaud qui règne à Cuba, l’architecte a utilisé un certain nombre de caractéristiques telles que de petites ouvertures pour les fenêtres, des auvents, des passages couverts et des loggias profondes.

Rome, Italie

L’ambassade de Russie en Italie est située dans une somptueuse villa nommée Abamelek en mémoire de l’un de ses derniers propriétaires : l’aristocrate russe Semion Abamelek-Lazarev, qui l’a achetée en 1907. Elle est située près du Vatican et le complexe est comparable à la ville-État en termes de superficie. Certains assurent que sous la villa Abamelek se trouve un tunnel qui la relie au Vatican et au réseau routier italien.

Washington D.C., États-Unis

L’ambassade de Russie à Washington D.C. est située dans le quartier de Mount Alto sur Wisconsin Avenue. La zone où se trouve actuellement l’ambassade a été louée au gouvernement soviétique pour 85 ans en 1969. En 1972, un accord identique a été signé pour que les États-Unis louent à Moscou un territoire destiné à accueillir leur nouvelle ambassade.

Ce bâtiment remarquable a été conçu par le célèbre architecte soviétique Mikhaïl Possokhine, qui a réalisé le palais d’État du Kremlin et plusieurs autres bâtiments à Moscou. Elle est considérée comme l’une des ambassades les plus frappantes et les plus imposantes de la capitale américaine.

À la fin des années 1980, le FBI et la National Security Agency ont construit un tunnel sous l’ambassade afin de recueillir des renseignements. Cependant, l’agent du FBI Robert Hanssen a transmis au KGB des informations concernant la construction du tunnel. En conséquence, il n’a jamais été utilisé à des fins d’espionnage.

Berlin, Allemagne

Au début du XIXe siècle, l’Empire russe a acquis à Berlin un bâtiment rococo à deux niveaux destiné à accueillir la mission diplomatique permanente en Prusse. Le bâtiment a été adapté pour abriter les bureaux et les appartements des diplomates russes. Des chambres séparées ont également été aménagées pour le tsar, qui pouvait y séjourner lors de ses visites à Berlin.

Après l’invasion de l’Union soviétique par les troupes nazies en 1941, les diplomates soviétiques ont été expulsés et le bâtiment a été scellé. Après la guerre, des relations diplomatiques avec l’Allemagne de l’Est ont été établies et l’Union soviétique a lancé le chantier d’un nouveau bâtiment. L’inauguration du nouveau siège de l’ambassade soviétique à Berlin a eu lieu en 1952. L’édifice a été conçu dans le style du classicisme socialiste.

Helsinki, Finlande

Cette impressionnante bâtisse qui abrite l’ambassade de Russie à Helsinki a été construite en 1952. L’ensemble du projet a été conçu par l’architecte soviétique Anatoli Strijevski et financé par le gouvernement finlandais. Le bâtiment est conçu dans le style du classicisme socialiste, également connu sous le nom d’Empire stalinien, comme c’est le cas du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Moscou.

Les armoiries de l’URSS ont été conservées sur la façade du bâtiment après la dissolution de l’URSS dans un souci de préservation de la mémoire historique.

La Haye, Pays-Bas

La villa nommée Demangan, située dans le parc Zorgvliet à La Haye, abrite l’ambassade de Russie aux Pays-Bas depuis 1945, lorsque l’Union soviétique l’a louée pour la première fois. Le mot « Demangan », dans la langue de Sumatra, signifie « maison d’un employé de l’État ». Cette appellation inhabituelle fait référence à son ancien propriétaire, un lieutenant-colonel néerlandais nommé Stof, qui avait participé à une opération militaire à Sumatra.

Selon le plan initial de la villa, les pièces d’habitation étaient disposées autour d’une salle centrale. L’étage supérieur comportait quatre chambres, un salon et une salle de séjour. Le grenier hébergeait deux chambres d’amis, ainsi que les quartiers des domestiques.

Les Soviétiques ont loué la villa en 1945, après la libération des Pays-Bas de l’occupation nazie. En 1964, l’URSS a acheté la villa afin d’y établir sa mission diplomatique.

Berne, Suisse

La Russie et la Suisse entretiennent des relations diplomatiques depuis près de 200 ans. Tout au long de son histoire, la mission diplomatique russe en Suisse a changé d’emplacement à plusieurs reprises. Les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques après la révolution russe de 1917 et ne les ont rétablies qu’en 1946.

En 1948, l’URSS loue un manoir pour accueillir la mission diplomatique soviétique à Berne, avant d’acheter le bâtiment en 1965. Ce manoir imposant situé au n°37 Brunnadernrain a été transmis à la Russie après l’effondrement de l’URSS en 1991.

