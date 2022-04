Infographie: comment a évolué l’octroi de la nationalité russe au fil des ans?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

En 2021, environ 736 000 étrangers ont obtenu le passeport russe. À en croire le réseau d'audit et de conseil FinExpertiza et les statistiques du ministère de l'Intérieur, il s’agit du chiffre le plus important depuis plus de vingt ans.

Plus de la moitié de ces passeports ont été délivrés à des Ukrainiens, principalement originaires des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk (51% ou 376 000 personnes). Viennent

ensuite des citoyens du Tadjikistan, du Kazakhstan, d'Arménie et d'Ouzbékistan.

Les experts notent qu’au fil des années, l'obtention de la nationalité russe devient de plus en plus facile et ce en raison de l'assouplissement de la politique migratoire qui a débuté en 2019. Ainsi, les Biélorusses, les Kazakhs, les Moldaves et les Ukrainiens ne sont plus obligés de passer des tests de russe, de confirmer leurs revenus ou de renoncer à leur citoyenneté actuelle. En conséquence, le nombre d'étrangers naturalisés russes a augmenté de 85% en 2019, de 32% en 2020 et de 12% en 2021.

Selon les données du ministère russe de l'Intérieur, la plupart des passeports ont été délivrés dans la région de Rostov (frontalière avec l'Ukraine), à ​​Moscou et dans la région de Moscou, ainsi qu'à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad.

Dans cet autre article, nous nous intéressions au coût du bonheur en Russie.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.