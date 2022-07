FAQ: Quid des systèmes de paiement et transferts d’argent en Russie à l’heure actuelle?

Depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine, plusieurs systèmes de paiement et entreprises de transfert d'argent internationaux ont annoncé la suspension de leur activité en Russie. Les autorités russes ont à leur tour introduit une série de mesures restrictives provisoires, dont celles concernant l’envoi d’argent à l’étranger. Que devez-vous savoir si vous envisagez un séjour touristique en Russie ou si vous y résidez déjà et souhaitez effectuer un virement bancaire?

J’ai entendu que les cartes Visa et Mastercard fonctionnent toujours en Russie. Pourrai-je donc me servir de la mienne, émise en France ?

Non ! Depuis que la décision du 10 mars dernier de ces systèmes de paiement est entrée en vigueur, les cartes émises en Russie ne fonctionnent plus à l’étranger (il est également impossible de les utiliser sur les sites, par exemple, de compagnies aériennes étrangères, et ont été constatés des délais de remboursement de plusieurs mois) et, vice versa, celles émises à l’étranger ne sont plus opérationnelles sur le sol russe.

Il en est de même pour American Express.

Le système chinois UnionPay (CUP) serait-il une solution ?

Le service client a laissé sans réponse le courriel envoyé par la rédaction. Or, comme l’explique Svetlana Krivochlykova, experte dans une banque russe, les cartes UnionPay émises à l’étranger « devraient être admises dans tous les commerces – surtout si l’on parle de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. Il serait plus difficile de retirer de l’argent liquide et il faudra se renseigner à l’avance au sujet des guichets automatiques bancaires fonctionnant avec UnionPay » dans la ville où vous envisagez de vous rendre.

Toutefois, reconnaît-elle, des problèmes sont susceptibles de surgir et, si tel est le cas, il est fort probable qu’ils surviendront du côté de la banque ayant émis la carte.

« Je conseille impérativement de vérifier auprès de votre banque si le paiement et le retrait d’argent sur le sol russe sont possibles, et ce, avant le voyage », pointe-t-elle.

Et quid des services de paiement mobiles, dont Apple Pay ?

En ce qui concerne Apple Pay, il a rompu fin mars avec le Système national des cartes de paiement (NSPK, cette charpente financière qui sous-tend les transactions par cartes en Russie), ce qui rend les paiements indisponibles.

Sollicité par Russia Beyond, l’assistance client de SamsungPay confirme que si le compte est enregistré dans un autre pays, par exemple en France, il ne sera pas opérationnel en Russie.

Le service de Google Pay explique de son côté que, théoriquement, les paiements doivent passer si le compte est enregistré ailleurs qu'en Russie, mais s’abstient de le garantir au vu des sanctions visant des banques.

Comme au bon vieux temps ?

« Compte tenu des nouvelles réalités en Russie, les étrangers doivent venir avec de l’argent liquide – les cartes émises par les banques étrangères ne fonctionnent pas et Apple Pay ainsi que SamsungPay ne vous sauveront pas », résume Natalia Rybalkina, conseillère financière. Elle souligne, en outre, que les étrangers qui viennent en Russie se retrouvent dans la même situation que les Russes à l’étranger (à l'exception de quelques pays de la CEI) et sont exposés aux mêmes problèmes liés aux paiements par carte ou smartphone.

Svetlana Krivochlykova avance quant à elle une autre solution – la cryptomonnaie, mais uniquement pour Moscou et Saint-Pétersbourg, où, rappelle-t-elle, des distributeurs automatiques permettant d’échanger des cryptos-devises contre de l’argent liquide sont présents.

Quelle somme peut-on porter sur soi lors de l’entrée/la sortie ?

Du point de vue de la législation russe, vous devez faire une déclaration à la douane si, au moment de l’entrée dans le pays, vous transportez sur vous un montant supérieur à l’équivalent de 10 000 dollars. Ainsi, si vous portez sur vous, par exemple, 7 000 euros et 3 000 dollars, vous êtes concerné, car le montant total excède celui fixé.

En ce qui concerne la sortie, en vertu du décret présidentiel signé le 1er mars dernier et portant sur les « mesures provisoires supplémentaires de caractère économique destinées à assurer la stabilité financière de Russie », il est également interdit d’exporter du pays en liquide tout montant excédant l’équivalent de 10 000 dollars calculé selon le taux actuel de la Banque centrale.

Est-il possible d’échanger de l’argent ?

Aucune limitation n’a concerné la vente des devises étrangères en Russie (vous pouvez le faire dans les bureaux de change des banques). Quant à l’achat et leur retrait des banques, il est vrai que, dans un premier temps, des restrictions ont bien eu lieu. Ainsi, à partir du 9 mars, il a été interdit d’acheter des devises étrangères, et ce à l’horizon du 9 septembre. Cependant, cette limitation a ensuite été révisée et, depuis le 18 avril, les banques peuvent vendre des devises étrangères, notamment des dollars et euros, mais uniquement celles parvenues dans les caisses à partir du 9 avril de l’année en cours.

Par conséquent, le risque de se voir opposer un refus existe ; il faudra alors tenter votre chance auprès d’un autre établissement financier.

Comment envoyer de l’argent vers ou depuis la Russie ?

En ce qui concerne l’envoi d’argent vers la Russie, il vaut mieux consulter votre banque en Europe. Quant aux envois en provenance de Russie, ils sont bel et bien couverts par des restrictions.

Ainsi, depuis le 1er avril « les transferts à l’étranger depuis les comptes bancaires des non-résidents – personnes physiques, citoyens des États ayant soutenu les sanctions [contre la Russie] et ne travaillant pas dans le pays, ainsi que personnes juridiques de ces mêmes États – sont suspendus pour une durée de 6 mois », à savoir jusqu’au 30 septembre 2022. La même mesure concerne les moyens de cette catégorie de non-résidents contenus sur les comptes d’agents de change russes.

En ce qui concerne les non-résidents, citoyens des pays désignés comme « non-amicaux » (dont les pays de l’UE font partie) et travaillant en Russie par contrat de travail ou civil, depuis la mi-mai, ils sont autorisés à transférer des sommes à l’étranger en roubles et en devises étrangères égales au montant de leur revenus – salaire ou honoraires reçus pour leur activité. Cet argent peut être envoyé à l’étranger même sans ouverture de compte.

Dans sa déclaration du 30 juin révisant les limites pour les personnes physiques russes et étrangères venant des pays dits « amicaux », la Banque centrale ne mentionne aucun changement pour cette catégorie de non-résidents, ce qui laisser penser à l’absence de modifications.

Et si l’on a recours aux entreprises de transferts d'argent ?

Sergueï Piatakov /Sputnik Sergueï Piatakov /Sputnik

Les services américains et européens, tels que WesternUnion, MoneyGram, Wise, OFX, PayPal, TransferGo, ont suspendu leur activité en Russie. Et même si leurs confrères russes – KoronaPay, Unistream et Contact sont opérationnels, ni la Belgique, ni la France, ni la Suisse ne figurent sur la liste des pays concernés. Au moins pour le moment.

